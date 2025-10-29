東海大学が11月1日～3日まで2025年度学園祭「建学祭」を開催 ― ゼミ・サークルの展示や模擬店等のほか、アーティストによるコンサートなどを実施

東海大学が11月1日～3日まで2025年度学園祭「建学祭」を開催 ― ゼミ・サークルの展示や模擬店等のほか、アーティストによるコンサートなどを実施