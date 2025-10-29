こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東海大学が11月1日～3日まで2025年度学園祭「建学祭」を開催 ― ゼミ・サークルの展示や模擬店等のほか、アーティストによるコンサートなどを実施
東海大学は11月1日（土）～3日（月・祝）に、湘南キャンパス（神奈川県平塚市）をはじめ、品川（東京都港区）、伊勢原（神奈川県伊勢原市）、静岡（静岡市清水区）、熊本（熊本市東区）の全5キャンパスを会場として、学園祭「建学祭」を開催する（伊勢原キャンパスは3日（月・祝）のみ）。学生による企画や模擬店をはじめ、アーティストによるコンサート、ラップバトルイベント、夜空を彩るドローンショーなど、さまざまな企画を行う。予約不要・参加無料だが、コンサート等制限がある企画はあらかじめチケット購入が必要。
東海大学の学園祭である「建学祭」では、日頃の活動の成果を発表する場として「屋内企画」「屋外企画」「模擬店」を実施。屋内企画・屋外企画では、ゼミ・サークルの展示・発表や音楽サークル・ダンスサークル・お笑いサークルによるパフォーマンスなどを行う。
詳細は以下の各キャンパスページより確認できる。
■湘南キャンパス 建学祭
【開催日】11月1日（土）～3日（月・祝）
【会 場】東海大学 湘南キャンパス（神奈川県平塚市北金目4-1-1）
学生による企画や模擬店をはじめ、アーティストによるコンサートや夜空を彩るドローンショーなど企画が盛りだくさん。
https://shonan-kengakusai.com/
■品川キャンパス 建学祭
【開催日】11月1日（土）～3日（月・祝）
【会 場】東海大学 品川キャンパス（東京都港区高輪2丁目3-23）
アーティストライブやお笑いライブもあり、出店／出展する団体も前年度より大幅増で実施。
https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/1356657/
■伊勢原キャンパス 建学祭「伊勢原祭」
【開催日】11月3日（月・祝）
【会 場】東海大学 伊勢原キャンパス（神奈川県伊勢原市下糟屋143）
トークショーや軽音楽部とダンス部の華麗なパフォーマンス、美術部によるイラストや写真などの作品展に加え、模型を使った模擬手術などを体験できるコーナーなどを実施。
https://www.u-tokai.ac.jp/ud-medicine/news/17028/
■静岡キャンパス 建学祭
【開催日】11月1日（土）～3日（月・祝）
【会 場】東海大学 静岡キャンパス（静岡県静岡市清水区折戸3丁目20-1）
マグロ解体ショーやコスプレイベント、学生による企画や模擬店など、静岡キャンパスならではの特色豊かな企画を実施。
https://sites.google.com/view/sizuoka-kenngakusai-net
■熊本キャンパス 建学祭
【開催日】11月1日（土）～3日（月・祝）
【会 場】東海大学 熊本キャンパス（熊本県熊本市東区渡鹿9-1-1）
スポーツフェスやビンゴ大会、音楽系サークルや吹奏楽同好会、和太鼓輝-HIKARI-による演奏、カラオケ大会、学生による仮装大賞など多くの企画を実施。
https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/1356529/
