BLACKPINK WORLD TOUR ［DEADLINE］ IN JAPAN POP-UP STOREが福岡で開催

※11 月 14 日(金)はご招待されたお客様のみご入場いただける特別営業日とさせていただきます。

ご入場の際は、大丸発行のカード、大丸・松坂屋アプリ、大丸福岡天神店公式 LINE の画面をご呈示ください。

BLACKPINK WORLD TOUR の開催を記念して、大丸福岡天神店にて期間限定POP-UP STOREの開催が決定しました。

GOODS

アパレルをメインに、普段使いできるアイテムをご用意しました。

ツアーロゴ入りのグッズがいち早く手に入るチャンスですので、この機会をぜひお見逃しなく！

※販売商品は予告なく変更になる可能性がございますので予めご了承ください。

【GOODS一例】

・BLACKPINK WORLD TOUR ［DEADLINE］ IN JAPAN POP-UP STORE GOODS VOL.1

・BLACKPINK OFFICIAL LIGHT STICK SPECIAL EDITION

・뛰어[JUMP] OFFICIAL GOODS

・BLACKPINK WORLD TOUR ［DEADLINE］ IN JAPAN POP-UP STORE GOODS VOL.2

・BLACKPINK WORLD TOUR ［DEADLINE］ IN JAPAN POP-UP STORE GOODS VOL.3

・BLACKPINK WORLD TOUR ［DEADLINE］ IN JAPAN POP-UP STORE GOODS VOL.4

POP-UP STORE限定購入者特典

POP-UP STOREにて、1会計につき税込15,000円お買い上げごとに「クリアポーチ -DEADLINE LOGO-（全2種/ランダム）」を1個と、フォトカード（全4種/ランダム）を1枚プレゼント！

（プレゼント枚数上限なし）

※クリアポーチはPOP-UP STORE限定特典につき、ECでの商品のご購入は対象外となります。

※フォトカードのビジュアルはEC・POP-UP STORE共通です。

※複数決済の合算はできませんのでご注意下さい。

※1会計15,000円(税込)に送料は含みません。

※お取り扱い商品の全てが特典付与の対象となります。

POP-UP STORE 会場での購入制限について

店頭にて販売する商品は購入制限なくご購入いただけます。

※ただし、混雑状況や販売状況により、一部商品の購入制限を設ける場合がございます。あらかじめご了承ください。

【お客様へのご協力依頼】

・発熱・咳・倦怠感などの症状がある方、もしくはご家族に同様の症状の方がいましたらご予約並びにご来場をお控えくださいますようお願いいたします。

・ご入場後に体調がすぐれない場合には、お近くのスタッフまでお声掛けください。

・会場内ではお客様の密集を避けるため、入場等につきましては順次スタッフがご案内させていただきます。当日はスタッフの案内に従っていただきますようお願い申し上げます。

・店頭／館内および周辺での、滞留行為や交通の妨げになるトレーディング行為は一切禁止とさせていただきます。

【注意事項】

・事故・混乱防止のため、スタッフからの指示にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

・マナーを守っていただけない場合は、主催者の判断により特定のお客様にご入場をお断りする場合がございます。

・館内の各ショップでの両替やトレード行為はご遠慮ください。

・上記内容は状況により、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

【GOODS購入のお客様へご注意】

※グッズの購入には現金、クレジットカードがご利用いただけます。その他決済方法については施設ごとに異なります。

※すべての商品は税込価格表示となっております。

※お買い求めいただいた商品・サイズ・数量・お釣銭は必ず売場内ですぐにご確認ください。

※売場を離れてからの不良品交換は対応できません。

※取扱説明に従わずに起きた商品不良への交換は一切行えませんので、商品取扱説明を必ずご確認の上ご使用いただけますようお願いいたします。

※お取り置きはお断りさせていただきます。

※お電話によるご注文はお断りさせていただきます。

※全ての商品には数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。

※営業時間の都合上、全てのお客様がご入場出来ない場合がございます。予めご了承ください。

※予告なく販売制限を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

アクセス：

西鉄電車「福岡（天神）駅」

西鉄バス「天神大丸前」

西鉄バス「西鉄バスターミナル前」

地下鉄七隈線「天神南駅」

住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店

TEL：092-712-8181（代表）

【大丸福岡天神店】

HP：https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/

LINE：https://lin.ee/aBzxP4w

Instagram：＠daimaru_fukuoka（https://www.instagram.com/daimaru_fukuoka/）

X（旧Twitter）：@daimaruFUKUOKA（https://x.com/daimaruFUKUOKA）