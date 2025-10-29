「電力システム改革とマイクログリッド政策の最前線」と題して、エナジー戦略パートナーズ（株） 合津 美智子氏/（株）I.T.I. 柏崎 和久氏によるセミナーを2025年12月4日(木)に開催!!
電力システム改革で活発化する事業機会と
マイクログリッド政策の最前線
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25582
[講 師]
エナジー戦略パートナーズ（株） 代表取締役
パシフィックパワー（株） 顧問
合津 美智子 氏
環境エネルギー技術研究所（株） 経営顧問／
西堀酒造（株） パートナー／
八洲建設（株） ビジネスアドバイザー／
RAUL（株） エグゼクティブアドバイア―／
SAKE RISE（株） 代表／
（株）かさいスマートエネルギー 取締役／
（株）セロフィールド 経営顧問／
（株）I.T.I. 代表取締役社長
柏崎 和久 氏
[日 時]
２０２５年１２月４日（木） 午後１時～４時
[受講方法]
■会場受講
紀尾井フォーラム
千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
＜１＞電力システム改革における新制度・新市場を取り巻く
事業機会について
合津 美智子 氏 【13：00～14：25】
電力システム改革は本格化して１０年以上過ぎ、道半ばまで来ました。当初、改革の波に乗った勇気？ある企業の多くは先行者利益で急成長しましたが、今もなお制度変更や新市場創出が行われる分野ですので新規参入や自社事業拡大の機会はまだまだあると考えられます。それだけでなく改革の道筋がある程度見えた今だからこそ手戻りなく効率よくチャレンジができるメリットもあります。ただ、自社にあった事業機会を選定することが大切です。その適切な事業機会を見極めるためのヒントについて、いくつかの視点からご紹介します。
１．新制度・新市場を取り巻く事業機会を俯瞰する
２．最近、活発化している電力システム改革まわりのビジネスについて
（１）系統用蓄電池ビジネス（系統用、再エネ併設、需要家併設）
（２）アグリゲータービジネス（VPP、再エネ電源）
（３）PPA（オンサイト、オフサイト）
（４）自治体の脱炭素化（脱炭素先行地域、自治体新電力）
（５）マイクログリッド ・・・など
３．自社が参入すべき事業機会の見極め方
（１）各事業の性質、方向性を捉える（パーセプションマップなど）
（２）事業機会の評価方法と新事業機会マップを事例にて紹介
４．質疑応答／名刺交換
＜２＞国交省のマイクログリッド構想
～国家の自立と地方の強靭化が導く“意味の時代”～
柏崎 和久 氏 【14：35～16：00】
マイクログリッドは、災害に強く、地域でエネルギーを生み出す「自立と共生」の仕組みです。経産省・環境省に加え、いま国交省もマイクログリッドに踏み込み、エネルギー政策は大きな転換点を迎えています。
本セミナーでは、脱炭素先行地域の現場経験をもとに、政策のリアルや事業化の課題、そして人類の欲求とエネルギー革命の関係を紐解きます。
効率を追い求めた時代から、意味を問い直す時代へ--。
国家の自立と地方の強靭化を支える「次の時代の電力システム」をともに考えます。
１．自己紹介・雑談
２．マイクログリッドについて、おさらい
３．マイクログリッド事業の転換期
４．環境省の脱炭素先行地域のリアル
５．国交省のマイクログリッド構想
６．エネルギー革命の本質
７．マイクログリッドの未来展望
８．質疑応答／名刺交換
