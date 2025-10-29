こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン×ボランジェ】今年で3回目を迎える人気イベント！シャンパーニュとタルトのマリアージュを楽しむコラボレーション企画「ペアリングイベント」開催
開催日：2025年12月5日(金) 開催場所：キル フェ ボン グランメゾン銀座
1829年に設立されたボランジェは、英国王室御用達のシャンパーニュとして知られ、名作映画「007」ジェームズ・ボンド愛飲のシャンパーニュとしても有名です。今なお創業者一族による経営を続け、創立当時から変わることない伝統的な製法と革新の技術で、世界中に愛されるシャンパーニュを造り続けています。
今回のイベントでは、ボランジェのフラッグシップであるスペシャル・キュヴェ、ボランジェ・ロゼに、それぞれに合う季節のタルトを4種類ご用意いたします。
当日はボランジェのブランドアンバサダーにお話をうかがいながら、シャンパーニュとタルトのマリアージュをお楽しみいただきます。ホリデーシーズンにぴったりな特別なひと時をお過ごしください。
▼開催概要
■ 開催日時
2025年12月5日(金)
18:00開場 18:15開始～19:30終了予定
■ 開催店舗
キル フェ ボングランメゾン銀座 カフェスペース
東京都中央区銀座2-5-4 ファサード銀座1F(テイクアウトスペース）/地下1F（カフェスペース）
■ メニュー
・シャンパーニュ (・BOLLINGER SPECIAL CUVÉE ・BOLLINGER ROSÉ )
・タルト (季節のタルト4種類)
旬のフルーツや食材を使用したタルトを、新作含め4種類ご用意いたします。
※おみやげ付き
■応募受付期間
2025年10月30日(木)11:00～11月6日(木) 17:00
※キルフェボン公式サイトより応募
■定員
15組30名
※応募者多数の場合には、抽選とさせていただきます。
当選された方のみ、11月12日(水)頃にメールにてお知らせいたします。
■対象
20歳以上の方
※シャンパーニュの試飲がございます。お車でのお越しはご遠慮ください。
■参加費
お1人様 6,800円（税込）※当日現地にてお支払いください。
■注意事項
※ご応募はお1人様1回のみとさせていただきます。
※お1人様のご応募で2名様までご参加いただけます。
※当選者は当選の権利を他の方へ譲渡あるいは換金できません。
※19歳以下の方はご参加いただけませんのでご了承ください。
※メニュー内容は一部変更になる場合がございます。
■公式ページ
https://www.quil-fait-bon.com/
■関連ページ
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_bollinger.php
～店舗概要～
キル フェ ボン グランメゾン銀座
2001年にオープンし、2011年に移転リニューアルオープンしたキル フェ ボン グランメゾン銀座は、銀座中央通りから有楽町側に一本進んだ通りにあります。1階は360度見渡せるショーケースが置かれたテイクアウトスペース、地下には広々としたカフェスペースがあります。
住所：東京都中央区銀座2-5-4
ファサード銀座1F(テイクアウトスペース）/地下1F（カフェスペース）
電話番号：03-5159-0605
営業時間：11:00～20:00（テイクアウト）
11:00～19:00 （カフェ/ラストオーダー18:30）
～シャンパーニュ・ボランジェについて～
ジェームズ・ボンドが愛するボランジェ。
1829年、創業者ジャック・ボランジェにより創設され、今なお創業者一族による経営を続けています。
その品質の高さから、1884年ヴィクトリア女王より英国王室御用達を拝命し、エリザベス女王２世まで6代英国君主に渡り継承している希少なメゾンの一つです。
■公式ページ
https://www.winetostyle.co.jp/winery/winery_detail.cfm?dmnID=1935
～キル フェ ボンについて～
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00～18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr4@quil-fait-bon.com
