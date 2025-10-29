秋冬はキツネでモフモフ♪宮城蔵王キツネ村監修・四季に溶け込むキツネの姿を再現した“ボックスティッシュカバーとハンカチ”がフェリシモ「YOU+MORE!」から新登場

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開するユーモア雑貨ブランド「YOU+MORE!」は、愛らしいキツネの姿を再現した「落ち葉でまどろむキツネのボックスティッシュカバー」と「雪の上で気ままに過ごす キツネのハンカチ」のウェブ販売を10月23日より開始しています。宮城蔵王キツネ村の飼育員さん監修のもと、大自然に暮らすキツネたちの姿が日常使いできる雑貨に落とし込まれています。眠っていたり、こちらを見上げていたり、モフモフした毛並みのキツネたちは、思わずなでなでしたくなります。これからの寒い季節、あったかそうなキツネたちを目にするたびに、こちらもほっこりあったかい気持ちになれそうです。

◆キツネをモチーフにした新作2点をユーモアブログでチェック

＞＞ https://feli.jp/s/pr251029ym/1/(https://feli.jp/s/pr251029ym/1/)

◆落ち葉でまどろむキツネのボックスティッシュカバー

宮城蔵王キツネ村の飼育員さん監修のもと、紅葉の季節を満喫するキツネの姿が再現されたティッシュカバーです。キツネ村でもよく見られるというしっぽを枕にして眠る姿をおうちでも眺めることができます。

大きなしっぽを枕に落ち葉で眠るキタキツネを再現しています。

しっぽはふわふわのフェイクファー素材で表現しています。

色とりどりの落ち葉はフェルトにプリント。立体的に見えるように、ティッシュカバーの背面にあしらっています。

お手持ちの箱ティッシュにすぽっとかぶせるだけで、小さな秋の風景を楽しめます。裏側はゴムバンドで固定されます。

ベッドサイドに置けば、熟睡中の愛らしい姿にこちらもぐっすり眠れそうです。

【NEW】YOU＋MORE! 落ち葉でまどろむキツネのボックスティッシュカバー

1個 \3,400（+10% \3,740）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251029ym/3/(https://feli.jp/s/pr251029ym/3/)

◆雪の上で気ままに過ごす キツネのハンカチ

真っ白な雪をイメージしたふわふわのさわり心地のハンカチの上に、気ままに過ごすキツネたちがデザインされたハンカチです。大自然に暮らすキツネたちの日常を、そのまま切り取ったような一枚です。

雪の上でこちらを見上げている姿、しっぽを枕にして眠る姿を再現しています。

デザインは〈キタキツネ おすわり〉〈ホッキョクギツネ〉〈キタキツネ おやすみ〉〈プラチナキツネ〉の4種類。リアルなイラストのプリントに、ステッチを入れて立体的に表現されています

キタキツネは、耳や手足が黒いのが特徴。大きなしっぽの先にはチャームポイントの白い毛がちらり。

ホッキョクギツネは、ほかのキツネたちに比べると鼻筋が短く、耳が小さくて丸い。飼育員さんによる監修で、まるっとしたシルエットも再現しています。

プラチナキツネは、キツネ界のイケメンと呼ばれることも。キリっとした表情でたたずむ姿がクールです。

広げると真っ白な雪原の端っこにちょこん。ふわふわの雪原のような生地は、マイクロファイバー素材で吸水性も抜群です。

【NEW】YOU＋MORE! 雪の上で気ままに過ごす キツネのハンカチの会

月1枚 \1,400（+10% \1,540）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251029ym/2/(https://feli.jp/s/pr251029ym/2/)

◆宮城蔵王キツネ村監修

大自然の中、多数のキツネが放し飼いにされているキツネ村。キタキツネやプラチナギツネなど8種類が暮らし、愛らしくも野生らしい生態を間近で観察できます。

◆YOU+MORE! [ユーモア](2014年～)

すっかり見慣れた日常が、もっと楽しく、もっと笑えるように。誰かと一緒にいる時間がもっとオモシロくなるユニークなアイテムをお届けする、フェリシモのユーモア雑貨ブランドです。

