競馬をテーマにしたコンセプトストア「CL FASHION & CAFE」が2025年11月6日(木)京都にグランドオープン

株式会社 CL by C.ルメール

JRA騎手クリストフ・ルメールが創設したファッションブランド「CL by C.ルメール」は、ブランド初の旗艦店「CL FASHION & CAFE」を京都市中京区に2025年11月6日（木）よりグランドオープンいたします。“競馬を、日常に。”をテーマに、ファッション・カフェ・競馬の世界観を融合させた、唯一のコンセプトストアです。CL by C.ルメールは「競馬を着こなせ」という理念を軸に、競馬文化をファッションとともに次世代へとつなぐ、新しいカルチャー・ブランドとして発信を続けています。

「CL FASHION & CAFE」 1階ジョッキールームブティックウィニングサークル

オープンに際し、ブランド創設者 クリストフ・ルメールは下記のようにコメントしています。

「日本には600万人の競馬ファンがいると言われ、世界にはその10倍もいます。しかし、競馬を応援に行くためのユニフォームを作るブランドがありませんでした。“CL by C.ルメール”は、競馬ファンの皆さんに自ら誇りあるアンバサダーになっていただき、スタイリッシュにストリートへ飛び出し、ポジティブなメッセージを伝えていただきたいと考えています。」

【店舗概要】

京都市中心部に位置する本店舗は、ファッション・カフェ文化・競馬の世界観を融合した全175平方メートル 、2フロア構成のユニークな空間です。店内は以下の5つのゾーンで構成されています。

【1階】

- パドック - 日本および海外の競馬トロフィーを展示する象徴的なスペース。- レーストラックカフェ - GI最多勝利馬「アーモンドアイ」へのオマージュとなる「アーモンド・クレームブリュレ」や、2017年日本ダービー馬「レイデオロ」をモチーフにしたアイシングクッキーなど、競馬をテーマにしたスイーツを提供。

【２階】

- ブティック - 競馬の世界・色彩・シンボルから着想を得た、すべて日本製・限定数生産のファッションアイテム約60種類を販売。- ジョッキールーム - 実際に使用されたジョッキーのヘルメット、ブーツ、勝負服など、競馬の舞台裏を体感できる展示エリア。- ウイニングサークル - 特別コレクションや日本の職人によるクラフトマンシップを紹介する企画展示ゾーン。店舗外観カフェパドック

店内のすべての空間は、「競馬を着こなせ」というブランドの理念を体現。競馬の美しさ・精密さ・パッションを競馬場の外へ、日常の中へと広げます。展示品は、騎手仲間や馬主、JRA、そしてルメール騎手の私物コレクションによる協力で構成され、競馬ファンのみならず、初めて競馬に触れる方にも新たな発見となることでしょう。

CL FASHION & CAFE 店舗概要

「CL FASHION & CAFE」 ２階

住所：〒604-8182 京都市中京区大阪材木町690-3

Tel.075-600-9552

営業時間：11:00-18:00

定休日：火曜日、水曜日

www.c-lemaire.co.jp

「CL by C.ルメール」について

「CL by C.ルメール」は、現役トップジョッキーであるクリストフ・ルメールが2022年に京都で立ち上げたジョッキー発ファッションブランドです。“競馬を、日常に。”を理念に掲げ、競馬というスポーツがもつ情熱・品格・精密さを現代ファッションと日本のクラフトマンシップを通じて表現します。 競馬を文化と美学の象徴として再定義し、ポロシャツやTシャツなど日常に馴染むアイテムにジョッキーの勝負服やレースのエネルギーを感じさせるデザインを取り入れています。製品はすべて日本国内で生産され、京都・和歌山・奈良などの工房と協業し、地域産業の継承と発展にも寄与しています。また、ブランド活動を通じて引退競走馬支援団体への寄付を行うなど、社会的・サステナブルな側面も重視しています。

Instagram: @cl_by_c.lemaire

Youtube: https://www.youtube.com/@CLbyC-LEMAIRE

Facebook: https://www.facebook.com/clbyc.lemaire/

X: https://x.com/cl_by_clemaire





クリストフ・ルメールについて

1979年生まれ。フランス出身、京都在住。2015年よりJRA通年免許を保持。7度のJRAリーディングジョッキーを獲得し、世界ランキング1位を記録。フランス・ドバイ・香港・オーストラリア・アメリカ・イギリスなど、世界各地でGI勝利を収めるトップジョッキー。

JRA騎手 クリストフ・ルメール