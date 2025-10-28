COOLDOVE、新型ツインターボエアダスターを発売 ― 風量3倍、騒音・消費電力を大幅削減

九洋洲 Joychou 株式会社

COOLDOVEは、最速300,000RPMのブラシレスモーターと最新ツインターボデザインを採用した新型エアダスターを10月27日より発売します。高輝度LEDライト搭載、4段階風量調整や無段階風速調整機能を備え、屋内外での多用途利用を実現しました。

期間限定で、通常価格6,580円のところ4,280円にてお求めいただけます。

COOLDOVEの新型エアダスターは、ツインターボファンによる強力な風量を実現し、最大150m/sまでの風を提供します。ブラシレスモーターを採用することで、従来モデルに比べ騒音を37%、電力消費を42%削減しました。

本製品は、4段階風量切替と無段階風速調整の2種類の風量モードを搭載。ワンタッチで4段階モード、長押しで無段階モードに切り替え可能で、用途や作業環境に応じた最適な風量調整が可能です。

さらに1000ルーメン以上の高輝度LEDライトを内蔵し、暗所での作業も容易に。4種類のノズルと2種類のブラシが付属し、洗車や落ち葉の除去、室内の家具や窓縁の掃除まで幅広く活躍します。

バッテリーは7500mAhの大容量で、最小風力条件下で最大200分の連続運転が可能。AIスマートチップによる過充電・過放電・過熱防止機能を搭載し、寿命を延ばす設計です。USB-C急速充電対応で、わずか2.5時間でフル充電できます。

コンパクトな手のひらサイズ（150×65×25mm）で重量232g、持ち運びも容易。付属の収納袋で持ち運びや保管も便利です。また、缶タイプエアダスターに比べCO2排出量を90％削減し、充放電サイクルは2,000回以上対応。環境にも配慮した製品となっています。

COOLDOVEは、製品に関するトラブルや不良時には、メーカー保証に基づき修理・交換を24時間以内に対応。安心してお使いいただけます。

期間限定の特別価格4280円（通常6,580円）は、10月27日から11月4日まで。最新技術を搭載したツインターボエアダスターで、日々の作業効率をさらに高めるチャンスです。

