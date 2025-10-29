11年ぶりとなるカヴァーアルバムの発売が決定！ニューアルバム『COVERS』がデビュー日の1月21日にリリース

日本コロムビア株式会社

シンガー・ソングライター、徳永英明が、デビュー40周年記念作品となる最新カヴァーアルバム『COVERS』をデビュー日である2026年1月21日にリリースすることが決定した。本作は、長年にわたりファンに愛され続けてきた大ヒットシリーズ「VOCALIST」シリーズに続く、徳永英明の真骨頂ともいえる“歌の力”を届ける一枚で、「VOCALIST 6」以来、実に11年ぶりとなるカヴァーアルバムとなる。時代を越えて響く名曲たちを、唯一無二、繊細かつ深みのある歌声で新たに表現した作品だ。

2005年にスタートした徳永英明のカヴァーアルバムシリーズ「VOCALIST」は、“男性による女性曲カヴァー”という新機軸のコンセプトで、日本の音楽シーンに新たなカヴァー文化を生み出した。中島みゆき、松任谷由実、宇多田ヒカルといった女性アーティストの名曲を、徳永の繊細な歌声で再構築し、シリーズ累計600万枚以上という驚異的なセールスを記録した。

今回の『COVERS』は、「VOCALIST」シリーズの精神を受け継ぎながらも、より自由で開かれた選曲が特徴となっている。女性アーティストの名曲だけでなく、男性アーティストによる代表的楽曲も多数収録。スターダスト☆レビューの「夢伝説」、THE YELLOW MONKEYの「JAM」、井上陽水の「帰れない二人」、玉置浩二の「メロディー」など、自身が“いま届けたい”名曲たちをセレクトし、男女の枠を超えて“心に残る名曲”を純粋に歌い継ぐという、徳永英明の音楽家としての深化が表れている。これにより、『COVERS』は単なるカヴァーアルバムではなく、ジャンルや性別を超えた“歌の継承”と“再発見”の作品として新たな存在感を放っている。

また、『COVERS』の発売を記念して全国の対象店舗でアルバムをご購入いただいた方に、チェーン別オリジナル特典を数量限定でプレゼントする施策も決定した。『COVERS』のビジュアルがデザインされたスマホスタンド、缶バッジ、マグネット、ステッカー、クリアファイルが先着でプレゼントされるので、こちらもホームページでチェックしてほしい。

デビュー曲「レイニー ブルー」を発表した日からちょうど40年。この軌跡の先に完成した新たな響きを、ぜひご期待ください。

■徳永英明コメント

今回、男女問わず

デビュー前から好きだった曲や

今みんなに届けたい曲をスタッフとともにセレクトしました。

こうしてカヴァーアルバムを出せることがすごく幸せです。

愛情を込めてレコーディングしました。

みなさん、ぜひ聴いてください。

◆通常盤（CDのみ）

\3,850（税込） COCB-42611

【CD収録曲】

1. 夢伝説

2.「いちご白書」をもう一度

3. 飾りじゃないのよ涙は

4. 帰れない二人

5. つぐない

6. JAM

7. メロディー

8. 見上げてごらん夜の星を

9. 海を見ていた午後

10. Story

◆初回限定盤A（CD＋Blu-ray）

\7,150（税込） COZB-2302～3

【Blu-ray収録内容】

最新ミュージックビデオ「夢伝説」とCOVERSオリジナル映像「HIDEAKI TOKUNAGA COVERS SPECIAL SESSION」（約20分）を収録。

◆初回限定盤B（CD＋2CD）

\7,150（税込）COCB-42612～4

【初回限定盤B 2CD収録内容】

ライブアルバムCD2枚組：「Concert Tour 2024 ALL BEST 3」（完全盤・約97分）

2024年に開催された同ツアーライブ、待望のCD化。全19曲

(2024.9.14神奈川県民ホール 大ホール)

収録曲

1. 花 ～balada～

2. You and me

3. I LOVE YOU

4. 時の流れに身をまかせ

5. さよならの向う側

6. いい日旅立ち

7. 君をつれて

8. 永遠の果てに

9. レイニー ブルー

10. 最後の言い訳

11. 夢の続き

12. ROUGH DIAMOND

13. 情熱

14. Wednesday Moon

15. 別れのブルース

16. 恋の季節

17. 愛の讃歌

18. 壊れかけのRadio

19. もう一度あの日のように

◆アナログ盤（LP）

\5,500(税込) COJA-9574

【SIDE A】

1.夢伝説

2.「いちご白書」をもう一度

3.飾りじゃないのよ涙は

4.帰れない二人

5.つぐない

【SIDE B】

1.JAM

2.メロディー

3.見上げてごらん夜の星を

4.海を見ていた午後

5.Story

【Profile】

本名：徳永英明(とくながひであき)

※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間が空きます。

生年月日：昭和36年2月27日

出身地：福岡県柳川市生まれ／兵庫県伊丹市(中学～高校時代)

血液型：A型

1986年1月21日、シングル「レイニー ブルー」、アルバム「Girl」でデビュー。1987年にリリースされた4枚目のシングル「輝きながら…」で大ヒットを記録。

その後も「風のエオリア」「最後の言い訳」「夢を信じて」「壊れかけのRadio」など次々とヒット曲を発表。傍らテレビドラマや映画などでも活躍。

2005年、デビュー20周年に向けて制作された“女性アーティストの名曲をカヴァー”するというコンセプトで制作されたアルバム「VOCALIST」は、徳永がヴォーカリストという立場に徹し、言霊の素晴らしさを確かめながら、徳永の切なくて優しい繊細な歌声で紡ぐ魅力に溢れた作品としてロングヒット。進むべき新たな道を切り開いた。

かくして人気シリーズとなった「VOCALIST」は2015年までにシリーズ6作品まで達し、“カヴァーアルバム”という位置付けを変えるオリジナルブランドを作り上げた。

これまでに54枚のシングルと18枚のオリジナルアルバムを発表、コンサートツアーも精力的に行っている。

徳永英明オフィシャルウェブサイト： https://www.tokunagaandtonys.com/jp/

日本コロムビア 徳永英明特設サイト： https://columbia.jp/tokunagahideaki/

徳永英明オフィシャルSNS

YouTube： https://www.youtube.com/@tokunaga-official

X： https://x.com/tokunaga_staff

Instagram： https://www.instagram.com/hideaki_tokunaga_official/

Facebook： https://www.facebook.com/tokunagaandtonys