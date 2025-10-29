株式会社ハエモリ企画 代表取締役社長 南風盛一郎、TIME誌「CEO HORIZON」に選出

株式会社ハエモリ企画

「すべてのビジネスから、ドラマをなくす。」をビジョンに掲げ、顧客の「プロダクト・マーケット・フィット（PMF）」達成を支援するビジネスグロースパートナーである、株式会社ハエモリ企画（本社：東京都港区、代表取締役社長：南風盛一郎）は、2025年10月27日発刊の米国TIME誌（アジア版）の特集「CEO HORIZON: Exploring Tomorrow’s Business Icons（明日のビジネス界を担うリーダーたち）」に選出・掲載されたことをお知らせいたします。

「CEO HORIZON」記事掲載(https://time-ceohorizon.com/haemori_ichiro/)

■TIME誌について

「TIME」は、1923年に創刊された、世界200ヵ国、2000万人が読む世界最大の英文週刊ニュース誌です。政治、経済、環境、文化、エンターテイメント、最新医療事情等、様々な分野をグローバルな観点から鋭く切り込む「世界のオピニオンリーダー」です。日本では入手しにくいニュースを、TIME独自の見解・視点で伝えます。「CEO HORIZON」は、業界の最前線で活躍する経営者にフォーカスし、企業の未来像や社会変革への取り組みを深掘りする企画です。革新的な思考と実践力を持つCEOの経験は、現代のリーダーシップへの理解を深め、絶えず進化する現在の世界で成功するためのロードマップを示しています。

「TIME」URL：https://time.com/(https://time.com/)

■株式会社ハエモリ企画 代表取締役社長 南風盛一郎

早稲田実業学校、早稲田大学卒業後、IT企業最年少管理職を経て2012年、ハエモリ企画を設立。 孫正義の後継者アカデミー「ソフトバンクアカデミア」外部8期卒業生。 10年間、 ナショナルクライアント含む 400社超の顧問先のデジタルマーケティング（制作含む）を担いながら、大企業とスタートアップの新規事業立ち上げに従事。特にSaaS領域においては、サービス開発からセールス、CS構築までカスタマージャーニー全域の知見と実績を武器に、数多のベンチャー、スタートアップのCOO的役割を担う。 最小の動きで最大の利益を生み出すアイデアと実行力、清濁併せ持つプロジェクトマネジメントを得意とし、単価400％アップ、サイト流入数700％アップ、月次売上250％アップなど、顧客のあらゆるKPIを達成する。

■株式会社ハエモリ企画について

ハエモリ企画は、横断グロースOSでPMF達成確率を2倍にする、日本唯一の統合型ビジネスグロースパートナーです。マーケティングから制作、営業、CSにいたるまで、顧客によってとるべき施策、最適解を定義しながら、勝ちパターンそのものを納品する、PMFのための「BtoB一括コンサルティングファーム」です。

会社名：株式会社ハエモリ企画

所在地：東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング21階

代表者：代表取締役社長 南風盛一郎

創業：2012年1月

URL：https://www.haemorikikaku.com/