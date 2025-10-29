中高生向け探究型キャリア教育を展開するRePlayceに出資

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ（代表取締役：田島 聡一、本社：東京都渋谷区）は、同社が運用するGenesia Venture Fund 4号（以下、GV-4）より、中高生向けキャリア探究サービスを提供する株式会社RePlayce（代表取締役CEO：山本 将裕、本社：東京都渋谷区、以下：RePlayce）のシリーズAラウンドにおいて出資したことをお知らせいたします。

同ラウンドの出資者は、ニッセイ・キャピタル株式会社、株式会社オリエンタルランド・イノベーションズ、株式会社NTTドコモ、および株式会社アルファドライブです。

出資の背景

現代社会においては、AIやテクノロジーの急速な進化により、従来の知識習得型教育だけでは対応が困難な時代に突入しています。特に中高生においては、自ら問いを立て、他者と協働しながら答えを探していく力、さらには実社会での実践的な経験を通じた非認知能力の育成が急務となっています。

こうした社会課題に対し、RePlayceは「教育を通じて誰もが未来に希望を持てる社会を作る」をミッションに掲げ、探究学習・総合型選抜支援・キャリア教育の領域で革新的なサービスを展開しています。従来の教育の枠を超え、中高生と社会をつなぐ新しい教育モデルを創出している点における大きな可能性への期待から、このたび出資いたしました。

事業内容

RePlayceは、2024年4月に株式会社NTTドコモから独立したスタートアップであり、主に以下の事業を展開しています。

1. 中高生向けキャリア探究サービス「はたらく部」

- 放課後、中高生が社会人コーチ・同世代の仲間と「社会や自分」について考えを深め、「はたらく」について学べるオンライン型のキャリア探究サービス

経済産業省「第13回キャリア教育アワード（大企業の部）」優秀賞を受賞しています。

2. 通信制高校サポート校「HR高等学院」

- 2025年4月に開校した「社会と最も近い学校」をコンセプトとする通信制高校サポート校

企業連携PBL（Project Based Learning）や社会で活躍する力を身につける次世代教養など、革新的なカリキュラムを提供しています。高校卒業はもちろん、総合型選抜を活用した大学進学サポート、海外71大学の学校推薦制度枠も保有しています。

3. その他教育事業

- 探究中心教材開発、社会人講師派遣、オンラインスクール事業運営など

これまでに延べ1,000名を超える中高生のキャリア形成を支援し、教育機関との連携を通じて日本各地に探究学習を展開しています。

調達した資金の用途と今後の展望

今回の資金調達により、以下の取り組みを加速させていく予定です：

- 「はたらく部」の機能強化および教育機関との連携拡大- 「HR高等学院」の新キャンパス開校- 企業連携PBLプログラムの拡充

今後も教育コンテンツの拡充や教育環境の充実を図り、社会課題の解決と企業としての成長を両立しながら、日本の教育の新たなスタンダードを築くことを目指します。

採用情報

RePlayceでは、キャリア探究コーチ、教育プログラム/コンテンツ開発、法人営業、エンジニアなど複数ポジションで仲間を募集しています。詳しくは以下をご覧ください。

採用ページ：https://replayce.co.jp/careers

出資について

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ Principal 河野 優人

皆さんには、目がキラキラと輝き、心が震えるほど夢中になれる「好きなこと」はありますか。

子どもの頃、誰しもがそんな「好きなこと」を持ち、それぞれに異なる関心や得意を抱いていたはずです。しかし偏差値や点数で序列をつける教育の中で、多くの子どもたちが「自分ならできる」「きっとうまくいく」という自己効力感を失ってしまっているのではないでしょうか。

RePlayceは、そうした失われかけた自信に光を当て、一人ひとりの情熱や異能を社会へとつなげる挑戦をしています。「好き」を起点に学びを深め、実践を通じて社会と交わることで、子どもたちは自らの可能性に気づき、未来を切り拓く力を育んでいきます。

教育を子どもや家庭の枠に閉じず、社会全体で未来を育む営みに変えていく。その新しい教育の在り方を日本から示し、やがて世界へと広げていく。その挑戦の先頭に立つのがRePlayceです。私たちジェネシアも、この挑戦に全力で伴走してまいります。

会社概要

RePlayce

会社名 ：株式会社RePlayce

WEB ：https://replayce.co.jp

設立 ：2024年4月

所在地 ：東京都渋谷区

代表者 ：代表取締役CEO 山本 将裕

事業概要 ：中高生向けキャリア探究サービス「はたらく部」運営、通信制高校サポート校 HR高等学院の運営、探究中心教材開発、社会人講師派遣、オンラインスクール事業運営等

ジェネシア・ベンチャーズ

会社名 ：株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

WEB ：https://genesiaventures.com/

設立 ：2016年8月

本社 ：東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス3F Orbit Shibuya内

事務所 ：ジャカルタ）WeWork Revenue Tower, Scbd, Jl Jend.Sudirman No.52-53, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta City, JK, 12190, Indonesia

：ホーチミン）Genesia Orbit HCMC, 53 Nguyen Co Thach, An Loi Dong, Quan 2, Ho Chi Minh City

：ベンガルール）Block L, Embassy Tech Village, Devarabisanahalli, Outer Ring Road, Bellandur, Bengaluru, KA 560103

代表者 ：代表取締役／General Partner 田島 聡一