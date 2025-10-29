New Digital e.p 「still e.p」配信リリース記念！リアクション ザ ブッタのメンバーが生出演するリスニングパーティーをAWAラウンジで開催

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2025年10月30日(木) 22:00～23:00にて、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」で、リアクション ザ ブッタのメンバーが音声とチャットで登場するリスニングパーティーを開催いたします。

今回のイベントは、New Digital e.p 「still e.p」の配信リリースを記念して開催されるもので、新曲はもちろん、今までのリアクション ザ ブッタの楽曲などをオンエアいたします。本イベントにはリアクション ザ ブッタのメンバーがチャットと音声ライブ配信で登場し、オンエアされる楽曲へのコメントなどを予定しております。AWAラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、アーティストとの交流をよりお楽しみいただけます。ぜひ、リアクション ザ ブッタのメンバーが登場するリスニングパーティーをAWAラウンジでお楽しみください。



【メンバー登場】リアクション ザ ブッタ特集リスニングパーティー on AWAラウンジ

開催日時：2025年10月30日 (木) 22:00～23:00

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_reactionthebuttha_1030_pr



■リアクション ザ ブッタ

佐々木直人（B, Vo）、木田健太郎（G, Cho）、大野宏二朗（Dr）からなる3ピースロックバンド。

2009年 「TEENS ROCK IN HITACHINAKA 2009」で最優秀賞を受賞し、同年の「ROCK IN JAPAN FES.2009」に出演。2014年12月 「RO69 JACK 14/15」に優勝し、同年の「COUNTDOWN JAPAN14/15」にトップバッターで出演を果たす。

2017年は「SANUKI ROCK COLOSSEUM」「HAPPY JACK 2017」「NUMBER SHOT 2017」「ap bank fes 2017」など、様々なフェスへ出演し、10月～12月と3ヶ月連続ワンマンライブを敢行した。12月にはmini Album「After drama」をeggsレーベルより全国リリース。

2024年5月にソニーミュージック・レーベルズ内 SACRA MUSICから初めてのメジャーリリース。BEST ALBUM「REACTION THE BEST」をリリース。

2025年2月、バンド史上最大キャパワンマンツアーを全国8箇所にて開催。ファイナルは恵比寿LIQUIDROOMにておこなった。

■AWAラウンジとは

ユーザー同士が、リアルタイムで音楽の流し合いや交流を楽しめるオンライン空間です。

「曲のリクエスト」「チャット」「スタンプ」機能を用いて、同じ部屋に入室したユーザー同士でオンライン上のカラオケルームのような体験が可能で、全ての機能をFreeプランでもお楽しみいただけます。

また、ラウンジでは同じ音楽をその部屋にいるユーザー全員で同時に視聴するため、好きなアーティストの再生回数を上げる “応援” の場としてご活用頂けることも大きな特徴で、STANDARD会員としてラウンジに参加すると、よりアーティストへ還元されます。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k



■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日



■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm