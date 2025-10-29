参加者募集！KOBE大創業者祭2025を開催します！
公益財団法人こうべ産業・就労支援財団
詳細を見る :
https://kobe-ipc.or.jp/archives/23523
お申込みはこちらから :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QoxMHRI6-kSZqjwRXY7h1BSafVMgnqxBp3puj2NCPhpUOFEyVVZHWUM3RUY2UVZLN1ZaS040STg0US4u
１．開催概要
日 時：2025年12月４日（木曜） 14時30分～19時15分（開場は14時）
場 所：神戸市産業振興センター（神戸市中央区東川崎町1-8-4）
定 員：先着100名（兵庫県下で創業をお考えの方、創業５年未満の方）
参加費：無料
主 催：神戸開業支援コンシェルジュ
こうべ産業・就労支援財団、神戸商工貿易センター（神戸ファッションマート）、
神戸商工会議所、ひょうご産業活性化センター、日本政策金融公庫、
兵庫県中小企業団体中央会、新産業創造研究機構
２．イベント内容
・先輩創業者３名によるパネルディスカッション
・役立つ支援施策を紹介するミニセミナー
・７つの支援機関による個別相談ブース
・希望者による事業プレゼン
・交流会
詳しくは下記ホームページをご確認ください。
３．お申込み方法 対象者など
下記ホームページのフォームよりお申し込みください。
４．お問い合せ
（公財）こうべ産業・就労支援財団 経営支援部 TEL：078-360-3202