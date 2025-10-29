参加者募集！KOBE大創業者祭2025を開催します！

公益財団法人こうべ産業・就労支援財団


１．開催概要


日　時：2025年12月４日（木曜）　14時30分～19時15分（開場は14時）


場　所：神戸市産業振興センター（神戸市中央区東川崎町1-8-4）


定　員：先着100名（兵庫県下で創業をお考えの方、創業５年未満の方）


参加費：無料


主　催：神戸開業支援コンシェルジュ


こうべ産業・就労支援財団、神戸商工貿易センター（神戸ファッションマート）、


神戸商工会議所、ひょうご産業活性化センター、日本政策金融公庫、


兵庫県中小企業団体中央会、新産業創造研究機構



２．イベント内容


・先輩創業者３名によるパネルディスカッション


・役立つ支援施策を紹介するミニセミナー


・７つの支援機関による個別相談ブース


・希望者による事業プレゼン


・交流会


　　詳しくは下記ホームページをご確認ください。


詳細を見る :
https://kobe-ipc.or.jp/archives/23523

　


３．お申込み方法　対象者など


　　下記ホームページのフォームよりお申し込みください。


　　


お申込みはこちらから :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QoxMHRI6-kSZqjwRXY7h1BSafVMgnqxBp3puj2NCPhpUOFEyVVZHWUM3RUY2UVZLN1ZaS040STg0US4u

４．お問い合せ


　（公財）こうべ産業・就労支援財団　経営支援部　TEL：078-360-3202