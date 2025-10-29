SIGNATE、生成AIとの協働・自動化を学ぶ、全ビジネスパーソン向けの『生成AI活用コース』を提供開始

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都港区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、企業向けDX/AI人材育成プラットフォーム【SIGNATE Cloud】において、新たに『生成AI活用コース』をリリースいたしました。

本コースは、生成AIを業務で効果的に活用するためのスキルを体系的に学べる内容となっており、すべてのビジネスパーソンが、生成AIとの協働から業務の自動化までを、目的・レベル別に習得していく構成です。

【リリースの背景・目的】

ChatGPTなどの生成AIが登場してから約2年、企業での生成AI活用は「試してみる」段階から「業務にどう定着させるか」というフェーズに移りつつあります。

しかし、実際には「生成AIを使いこなせる人材が限られている」、「社員の活用レベルを可視化できていない」、「どのスキルを伸ばせば業務効率化効果が出るのか分からない」といった課題を抱える企業が少なくありません。

SIGNATEでは、こうした課題を解決するため、まず【SIGNATE WorkAI （シグネイトワークエーアイ）】という独自開発のAIエージェントにて、組織・職種別に生成AI業務活用レベルを診断。その結果に基づき、各組織・職種で必要となる生成AI活用スキルを定義し、そのスキルを実践的に習得できるコースとして「生成AI活用コース」を開発しました。

このコースの提供により、単なる生成AIツール利用にとどまらず、生成AIと協働しながら生産性を最大化できる人材の育成を支援します。

【コース概要】

- コース名：生成AI活用コース- 提供形態：SIGNATE Cloud（企業向けDX/AI人材育成プラットフォーム）- 対象：全社員

【特長】

本コースは、「AIとの協働編」と「AIによる自動化編」の2テーマ・全5コースで構成されており、生成AI活用能力レベルに応じて段階的にスキルを高められる設計となっています。

生成AI活用コース（AIとの協働編）

- Level1： リテラシーを身につける生成AIの基本知識やビジネスにおける可能性、利用するための留意点を学習https://youtu.be/xKvwJVDOwbo- Level2： 期待通りの答えを引き出す期待通りの答えを引き出すための効果的なプロンプトエンジニアリング基礎を習得https://youtu.be/cFEuNJpChq0- Level3： アウトプットの質を上げるAIを活用してビジネス企画やデータ分析など、創造的・分析的なタスクのアウトプットの質を向上させるhttps://youtu.be/8jBRKaIK6nY

生成AI活用コース（AIによる自動化編）

- Level1： 業務を自動化するGPTsやRPAなどのノーコード・ローコードツールを活用し、定型業務を自動化するhttps://youtu.be/16abLIkNy1w- Level2： チームの生産性を上げる業務プロセス自動化の課題特定から企画・検証・実装までを一貫して推進するスキルを習得https://youtu.be/I3YaGxHoDx8

【今後の展開】

- 「生成AI活用コース」は、今後も継続的な機能・講座拡充を予定しています。- 機能アップデート： 「振り返り機能」を2025年11月に追加予定。- 講座追加： 生成AI関連の新講座を順次公開し、各コースに追加予定。

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。



■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー16階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp