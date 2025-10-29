香水ブランド〈サムライ〉から、香りを“切り替える”新体験。「フレグランス　ディフューザー【噴霧式】」がスペックを新たにリニューアル。気分に合わせて香りを選べる二刀流。10月29日(水)から発売開始。

株式会社ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社である株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、フレグランスブランド「サムライ」より、人気の噴霧式ディフューザーをアップデートした新モデル「サムライ フレグランス ディフューザー【噴霧式】II」を2025年10月29日に発売いたします。

本製品は、2本のフレグランスオイルを同時装着し、ワンタッチで香りを切り替えられる“香り立ち二刀流”仕様。気分・空間・同席する人に合わせて香りを選べる利便性を実現しました。人気の「サムライ」「サムライ アクアマリン」「サムライウーマン」「サムライウーマン ホワイトローズ」など、多彩な香りを専用オイルで楽しめます。香りで空間をスタイリングする、新しいライフフレグランス提案です。

香りを“まとう”から、“切り替える”へ。ライフスタイルに寄り添う、新しいディフューザー体験。

「サムライ フレグランス ディフューザー【噴霧式】II」は、サムライブランドで人気の噴霧式ディフューザーをスペックアップしたリニューアルモデルです。

2本のフレグランスオイルを同時に装着でき、ボタンひとつで香りを切り替えることが可能。

これにより、

●朝と夜で香りを変える

●来客時と自分の時間で香りを切り替える

●家族それぞれの好みに合わせる

といった、シーンや気分に合わせた香りの使い分けが簡単に行えます。

さらに、専用の空ボトルが付属しており、お気に入りの香りを詰め替えて使うことも可能。

香りの演出をより自由に楽しめる仕様になりました。

ハイクラス噴霧式ディフューザー(※)

■２つのオイルを同時に装着

気分に合わせて香りを変えられ、取り換え頻度も少なくてラク。

■瞬時に香り広がる

超微粒ミストが拡散。電源を入れてすぐに香りを楽しめます。

■圧倒的パワー

香りの強さは3段階。圧倒的パワーで広い部屋でも香りを楽しめます。

■安心設計

1,3,6,8時間の4段階から選べるオートオフ機能搭載。消し忘れ防止に。また、横転・倒立時には自動で運転停止。

※自社内比

【商品概要】

商品名 ：サムライ フレグランス ディフューザー【噴霧式】II

本体重量 ：325g

価格 ：8,800円(税込)

発売日 ：2025年10月29日(水)

取扱店舗 ：全国のバラエティショップ、総合スーパー、家電量販店、香水取扱店、カー用品専門店

公式オンラインストア「U.HEALTH&BEAUTYオンライン」（www.fragrance-u.jp）などで販売

お客様からのお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-487-402

※一部取り扱いのない店舗もございます。

関連サイトURL:https://www.fragrance-u.jp/c/brand/samourai

車でも、お部屋でも。 香水の香りをさまざまな空間で楽しめる。

「サムライ フレグランス ディフューザー【噴霧式】II」は、コンパクト設計で、車のドリンクホルダーやデスク上にもすっきり設置可能。

電気式の噴霧タイプで、香水の香りをしっかりと空間に拡散。車内でもお部屋でも、サムライの香りを本格的に楽しめます。

その日の気分やシーンに合わせて香りを切り替え、自分らしい香り空間を自在に演出できます。

【対応オイルの種類】

●専用のフレグランスオイル

●揮発性のエッセンシャルオイル/精油

●ディフューザー対応のアロマオイル

【参考】サムライ・サムライウーマン 専用フレグランスオイル

１.サムライ ディフューザー用フレグランスオイル

香調：フレッシュ アロマティック

２.サムライ アクアマリン ディフューザー用フレグランスオイル

香調：フレッシュフルーティー

３.サムライウーマン ディフューザー用フレグランスオイル

香調：フローラル フルーティー

４.サムライウーマン ホワイトローズ ディフューザー用フレグランスオイル

香調：ホワイトフローラル フルーティー

【商品概要】

商品名 ：１.サムライ ディフューザー用 フレグランスオイル

２.サムライ アクアマリン ディフューザー用 フレグランスオイル

３.サムライウーマン ディフューザー用 フレグランスオイル

４.サムライウーマン ホワイトローズ ディフューザー用 フレグランスオイル

容量 ／ 価格 ：各8mL ／ 880円(税込)

取扱店舗 ：全国のバラエティショップ、総合スーパー、家電量販店、香水取扱店、カー用品専門店

公式オンラインストア「U.HEALTH&BEAUTYオンライン」（www.fragrance-u.jp）などで販売中

お客様からのお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-487-402

香りといえば、(株)ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社です。海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を

拡大。フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「ラッドスカイ」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。