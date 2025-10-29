ゲームマーケット2025秋 新作ボードゲーム【迷宮推理 連譚(オムニバス)／小篇(シナリオ)で綴る推理カードゲーム】がやのまん公式サイトで予約販売開始！

株式会社やのまん迷宮推理 連譚(オムニバス)

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける株式会社やのまん（本社：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7Ｆ 代表取締役：矢野宙司）はボードゲーム「迷宮推理 連譚(オムニバス)」を2025年11月下旬に新発売します！発売前のゲームマーケット2025秋（11月22日,23日／幕張メッセ 展示ホール 3・4・5・6）では先行販売を実施致します。イベント当日はやのまんブース【ブース：54(展示ホール4)】で皆さまのご来場をお待ちしております。

やのまん公式ページ :https://www.yanoman.co.jp/products/item/521-120

■やのまん公式：https://www.yanoman.co.jp/products/item/521-120

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VvGoOvGk5gY ]

紹介動画(音声あり)

ゲーム概要

- 殺人の起こった館を舞台とした非対称協力型の推理カードゲーム- 登場人物となって自分たちの中に潜む殺人犯を推理していく- 小篇(ｼﾅﾘｵ)ごとに変わる背景や配役、真相へたどり着けるだろうか？[表: https://prtimes.jp/data/corp/76359/table/59_1_d2583d3c4a48dd8ccf3ae38335ae983d.jpg?v=202510291056 ]

「迷宮推理 連譚(オムニバス)」は非対称協力型の推理カードゲームです。殺人が起こった雪に閉ざされた館を舞台に、多彩な状況の小篇(シナリオ)が用意されています。小篇ごとに背景や配役が変わり、プレイヤーたちは登場人物となって各々に与えられた情報をもとに自分たちの中に潜む殺人犯を探っていきます。

シナリオで変わる事件状況限られた操作で犯人を推理

「迷宮推理 連譚(オムニバス)」は非対称協力型の推理カードゲームです。殺人が起こった雪に閉ざされた館を舞台に、多彩な状況の小篇(シナリオ)が用意されています。小篇ごとに背景や配役が変わり、プレイヤーたちは登場人物となって各々に与えられた情報をもとに自分たちの中に潜む殺人犯を探っていきます。

混迷の館で真相を解明せよ

登場人物たちの推理は、彼らの中に潜む犯人が撒く偽情報や、さらに個別目標を持つ各人の思惑による隠蔽などで混迷していきます。この混乱の中、動機、アリバイ、証拠を正確に読み解き、事件の真相にたどり着くことができるでしょうか。

収録シナリオは12本でゲームマスター不要

小篇(シナリオ)は4人用、5人用の計12本(各6本)を収録。事前に小篇を読み込むなど手間のかかる準備やゲームマスターは不要で即プレイが可能です。※同じ小篇を二度遊ぶことはできません。

内容物内容物

各種カード 89枚、各種スリーブ 40枚 4人用シナリオ 6本、5人用シナリオ 6本 推理メモ 1冊、説明書 1部、捜索概要 5部

ゲームデザインはShun & AYA (Studio GG)

本製品は前作『迷宮推理』と同じく、Shun & AYA (Studio GG)氏がゲームをデザイン。前作と全く異なるゲームシステムは、とことん推理を楽しめるものでありながら、驚くほどシンプルに仕上げられています！



ゲームデザイン：Shun & AYA (Studio GG)

イラスト：麻谷知世／kawakami／ミナミナツキ／Studio ESORA／明宮村

製品デザイン：ダットニーデザイン

商品概要

迷宮推理 連譚(オムニバス)迷宮推理 連譚 パッケージ

■プレイ人数：4・5名

■プレイ時間目安：30分～

■内容物：各種カード89枚／各種スリーブ40枚／4人用シナリオ6本／5人用シナリオ6本／推理メモ1冊／説明書1部／捜索概要5部

■希望小売価格：3,960円(税込)

■発売予定：2025年11月下旬

■対象年齢：15歳以上

■ｹ゛ｰﾑﾃ゛ｻ゛ｲﾝ：Shun & AYA (Studio GG)

■ｲﾗｽﾄ：麻谷知世／kawakami／ミナミナツキ／Studio ESORA／明宮村

■製品デザイン：ダットニーデザイン

※ゲームマーケット2025秋にて先行発売

会社概要

やのまん公式ページ :https://www.yanoman.co.jp/products/item/521-120

会社名：株式会社やのまん

代表者：代表取締役 矢野 宙司

所在地：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

ＴＥＬ：03-3865-2930

ＦＡＸ：03-3865-8529

事業内容：ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売

設立： 1954年1月

HP：https://www.yanoman.co.jp/

X：https://twitter.com/puzzle_yanoman

note：https://note.yanoman.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9d82OUVees0L-dqynkytLQ