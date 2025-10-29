最大9,000円OFF！ブックサプライが参加する「タワーレコード マーケットプレイス」1周年記念キャンペーン開催中

株式会社ブックサプライ

株式会社ブックサプライ（本社：大阪府吹田市、代表取締役：藪田真吾）が出品する「ブックサプライ タワーレコード マーケットプレイス店」は、タワーレコード株式会社（本店所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：嶺脇育夫）が運営する公式通販サイト「タワーレコード オンライン」内のサービス「タワーレコード マーケットプレイス」の1周年記念キャンペーンに参加しています。

期間中は、タワーレコード マーケットプレイス全体で使えるお得なクーポンが配布中。

ブックサプライ出品商品も対象となり、書籍・CD・DVD・ゲームなどを通常よりお得にご購入いただけます。

キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97404/table/135_1_8c652e0852e5635030eaa008a84bc951.jpg?v=202510291056 ]

注意事項

※クーポンはタワーレコード マーケットプレイス出品商品のみ対象です。

※他クーポン・ポイントとの併用はできません。

さらに、いずれかのクーポンを利用された方には、後日「1周年サンクスクーポン」をプレゼント。

次回のお買い物でもご利用いただけます。

詳細はタワーレコード マーケットプレイス 1周年記念キャンペーン公式サイトをご確認ください。

タワーレコード マーケットプレイスについて

キャンペーン詳細ページはこちら :https://tower.jp/marketplace/campaign/1st-anniversary?utm_source=booksupply&utm_medium=email&utm_campaign=extspdm1

「タワーレコード マーケットプレイス」は、タワーレコード株式会社が運営する公式通販サイト「タワーレコード オンライン」内の出品型ECサービスです。

音楽・映像・書籍などのカルチャー関連商品を中心に、全国のショップが出品・販売できるプラットフォームとして、2024年にサービスを開始しました。

タワーレコードならではの信頼性と発信力を活かし、音楽ファンやコレクター層を中心に支持を集めています。

出品ショップは、新品・中古を問わず多様な商品を提供しており、エンターテインメント市場における新たなリユースの場として注目されています。

ブックサプライ タワーレコード マーケットプレイス店について

公式サイトを見る :https://tower.jp/

ブックサプライは、2024年11月16日に「タワーレコード マーケットプレイス」への出品を開始しました。

タワーレコードが持つ音楽や映像など文化・エンタメ領域との親和性を背景に、書籍やCD、映像ソフトなど約73万点のリユース商品を出品。

タワーレコードが運営する信頼性の高いプラットフォーム上で、エンターテインメントと本を愛する幅広い層に向けて商品を提供しています。

出品開始以降、音楽や映像をはじめとする多様なジャンルの商品を取り扱い、タワーレコードの利用者層にマッチしたラインアップを展開しています。

今回の1周年記念キャンペーンを通じて、より多くのお客様にリユースを通じた新たな価値を届けてまいります。

ブックサプライについて

ブックサプライ出品商品一覧を見る :https://mpp.tower.jp/seller/2DQ009/seller-item/?items=

株式会社ブックサプライは、2000年の創業以来、本・CD・DVD・ゲームソフトなどを中心に宅配買取サービスを展開し、累計100万人以上のお客様にご利用いただいています。

買取から販売までを自社一貫で行い、楽天市場・Amazon・メルカリShops・自社ECなどのほか、2024年よりタワーレコードが運営する「タワーレコード マーケットプレイス」にも出品を開始。

リユースを通じて、音楽・映像・書籍といったカルチャーを“次の世代へつなぐ”取り組みを進めています。

また、ブックサプライでは、書店と連携した店頭買取サービス「書店応援団」や、就労支援・寄付活動を含む社会貢献事業にも注力しています。

「感動を循環させよう」という理念のもと、リユースを軸に文化・地域・人をつなぐ活動を続けています。

サイトでは本・DVD・CD・ゲームを売るときに役立つコンテンツも随時配信しています。

・本買取おすすめベスト15を紹介

https://www.booksupply.jp/news/4889

・漫画買取おすすめベスト12を紹介

https://www.booksupply.jp/news/8752

■書店応援団

全国の書店を一緒に応援していきたい--。

近年、書店の閉店が相次ぐ中、私たちは改めて書店に足を運ぶことの大切さや魅力を伝え、書店文化を広げていきたいと願っています。

そんな思いから、地域の書店がこれからも多くの方々に親しまれるように、さまざまな取り組みを続けています。

書店を応援して本との出会いを広げよう

https://www.booksupply.biz/

■漫画買取ネット

漫画に特化した漫画本を専門に行っている宅配買取サービス。少年漫画・青年漫画・少女漫画などはもちろん、アニメDVD/CDやゲームなどの買取も可能。手軽さが魅力の宅配買取を採用しており、全国どこからでも簡単に利用できます。

漫画買取のことなら漫画買取ネットへ

https://www.mangakaitori.net/

【 会社名 】株式会社ブックサプライ

【 所在地 】大阪府吹田市垂水町3丁目18-9

【 代表者 】藪田真吾

【 設立 】2000年1月

【 コーポレートサイト 】https://booksupply.co.jp/

【 宅配買取事業 】https://www.booksupply.jp/

【 書店応援団 】https://www.booksupply.biz/