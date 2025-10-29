年末年始の寺社めぐりにぴったり！「すみっコぐらし おでかけ御朱印帳」がAmazonで販売スタート

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は、かわいいすみっコたちと一緒に寺社めぐりを楽しめる「すみっコぐらし おでかけ御朱印帳」を、Amazonで販売開始しました。

「すみっコぐらし おでかけ御朱印帳」は、「かわいいすみっコたちとお出かけ気分が味わえる御朱印帳をつくりたい」という想いから誕生した、オリジナルの御朱印帳。

デザインはこちらの2種類。しろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ、えびてんのしっぽたちがアイドル衣装に身を包んだ、とってもキュートなデザインです。

サイズはタテ16cm×ヨコ10.9cmと、バッグにすっきり収まる持ち歩きやすいサイズ。表紙は布張りで、すみっコぐらしの魅力をよりかわいく引き立てます。

中紙は風合いのある和紙（奉書紙）を採用し、じゃばらタイプ全24枚（48ページ）と、たっぷりのボリュームです。

年の瀬や新年の初詣シーズンはもちろん、旅先での寺社めぐりや、御朱印集めを楽しむ方へのプレゼントにもぴったり。

可愛いすみっコたちといつでも一緒。御朱印帳を開くたびに旅の思い出がよみがえり、参拝の時間がもっと特別なひとときになります。

御朱印といえばハンコの1ジャンルですが、私たちはこれからも好きな人にはわかる、ハンコ文化をより楽しく豊かにする提案を行ってまいりたいと考えています。

＜参考URL＞

すみっコぐらし おでかけ御朱印帳（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX8QTV1F

ハンコズ（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=A1ZFSASE7E364V(https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=A1ZFSASE7E364V)

＜著作権表記＞

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.