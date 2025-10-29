こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京ミッドタウン日比谷のイルミネーション】ディズニー映画『ズートピア２』presents HIBIYA Magic Time SQUARE 2025 シャキーラが歌う劇中歌「Zoo」の特別演出が決定
さらに！新たなイルミネーションツリー「ETERNAL HEART TREE」が初登場 今年はクリスマスアイテムが並ぶクリスマスマルシェも初開催！
東京ミッドタウン日比谷（東京都千代田区有楽町 事業者：三井不動産株式会社)は、“魔法のような瞬間”をコンセプトにしたイルミネーションイベント「HIBIYA Magic Time Illumination 2025」を2025年11月13日(木)から2026年2月28日(土)まで開催いたします。
日比谷ステップ広場で開催するディズニー映画『ズートピア２』presents HIBIYA Magic Time SQUARE 2025の特別演出の実施が決定しました。広場にそびえ立つ高さ8mのメインツリーに、映画に登場するさまざまな動物たちをイメージしたオーナメントが華やかに装飾され、特別演出の楽曲には、シャキーラが歌う劇中歌「Zoo」を起用します。キャッチーで冒険心あふれるポップソングに合わせて、光と音楽が織りなすフルカラーのイルミネーションが広場全体を彩り、まるで映画の世界に入り込んだかのような体験をお届けします。
※特別演出は30分に１回(90秒)実施します
そして、今年は新たなイルミネーションツリーとして日比谷ステップ広場の階段上に「ETERNAL HEART TREE(エターナル・ハート・ツリー)」を、11月13日(木)～2026年2月15日(日)の期間で初開催します。冬の静かな気配を感じさせるカツラの木に、白銀に輝くイルミネーションと赤いハートのオーナメントをひとつだけ飾り、心に灯る愛の心のような静けさをイメージしました。 “永遠の心の木”と名付けた特別なツリーの前で、大切な人と想いを重ねてみてください。
そして、東京ミッドタウン日比谷と周辺エリアを中心に展開される「HIBIYA AREA ILLUMINATION」のコンセプトが「音楽」に決定。会期の前後半で演出が替わり、前半は1920年代から1930年代のアメリカで流行した「ホットジャズ」、後半は「ノクターン（夜想曲）」をテーマにをお届けします。期間中2つの異なる光のプログラムで、訪れる人々を魅了する特別なひとときをご提供します。また、クリスマスシーズンならではのオーナメントや雑貨、アイテムなど、大切な人への贈りものや自分へのご褒美にぴったりなギフトを販売するクリスマスマルシェを東京ミッドタウン日比谷で初開催します。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
HIBIYA Magic Time Illumination 2025 見どころ紹介
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
✔劇中歌を起用し、映画の世界観に入り込んだかのような特別演出！
高さ8mのツリーにフルカラーLEDを活用し、映画に登場するさまざまな動物たちをイメージしたオーナメントで華やかに装飾します。さらに、シャキーラが歌う「Zoo」に合わせて、30分に1度のタイミングで日比谷ステップ広場全体を包み込みます。
✔初登場！白銀のLEDと赤いハートが瞬く「ETERNAL HEART TREE」
ステップ広場の階段上に初めてイルミネーションツリーが誕生します。白銀のLEDイルミネーションと赤いハートオーナメントが瞬き、冬の美しさを織りなす “永遠の心の木”と名付けた特別なツリーを、大切な人と一緒にご覧ください。
✔音楽をコンセプトにした光の演出が楽しめる「HIBIYA AREA ILLUMINATION」
エンターテイメントの街・日比谷にふさわしい音楽をコンセプトに、前後半で「ホットジャズ」と「ノクターン」のテーマを設定しました。2つの異なる光のプログラムをお楽しみください。
✔シーズンならではのクリスマスマルシェを初開催！
今年は東京ミッドタウン日比谷の地下広場でクリスマスマルシェを初開催します。大切な人への贈りものや自分へのご褒美を探しに来てください。
■ディズニー映画『ズートピア２』presents HIBIYA Magic Time SQUARE 2025
日比谷ステップ広場で開催するHIBIYA Magic Time SQUARE 2025では、ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ズートピア２』の世界観を表現したイルミネーションが登場します。広場の中心には高さ8mのメインツリーがそびえ立ち、映画に登場するさまざまな動物たちをイメージしたオーナメントで華やかに装飾されます。特別演出の楽曲には、シャキーラが歌う劇中歌「Zoo」を起用。このキャッチーで冒険心あふれるポップソングに合わせて、光と音楽が織りなすフルカラーのイルミネーションが広場全体を彩り、まるで映画の世界に入り込んだかのような体験をお届けします。
名称：ディズニー映画『ズートピア２』presents HIBIYA Magic Time SQUARE 2025
場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場
実施期間：2025年11月13日(木)～12月25日(木)
点灯時間：16:00～23:00
特別演出：初回演出16:00～／最終演出22:30～ ※30分に1回(90秒)実施
主催：東京ミッドタウン日比谷
協力：一般社団法人日比谷エリアマネジメント
協賛：ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』
■ETERNAL HEART TREE
今年、ステップ広場の階段上に初めてイルミネーションツリーが誕生。白銀に輝くイルミネーションをまとったカツラの木は、冬の静かな気配を感じさせます。ツリーには赤いハートのオーナメントがひとつだけ飾られ、心に灯る愛の心のように静かに鼓動を刻みます。カツラの木の花言葉「不変」と赤いハートの温かな瞬きを重ねて、“永遠の心の木”と名付けた特別なツリーの前で、大切な人と想いを重ねてみてください。
名称：ETERNAL HEART TREE
場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場（大階段上）
実施期間：2025年11月13日(木)～2026年2月15日(日)
点灯時間：16:00～23:00
主催：東京ミッドタウン日比谷
協力：一般社団法人日比谷エリアマネジメント
■HIBIYA AREA ILLUMINATION
東京ミッドタウン日比谷とその周辺エリア、日比谷仲通りを中心に展開される「HIBIYA AREA ILLUMINATION」の今年のテーマは、エンターテインメントの街・日比谷にふさわしい「音楽」に決定。前半のテーマは、1920年代から1930年代のアメリカで流行した「ホットジャズ」。 即興演奏を主体にしたエネルギッシュな音楽で、きらめく光とダイナミックな動きが織りなす華やかな色彩の世界が広がります。後半のテーマは「ノクターン」。日本語では「夜想曲」と訳される音楽で、静寂に包まれた夜の情景をイメージした深みのある青い光と幻想的な演出で、夜空に広がる美しい物語をつむぎます。期間中、2つの異なる光のプログラムで、訪れる人々を魅了する特別なひとときをご提供します。
名称：HIBIYA AREA ILLUMINATION
場所：日比谷仲通り
実施期間：2025年11月13日（木）～2026年2月28日（土）
【ホットジャズ】2025年11月13日(木)～12月25日(木)
【ノクターン】 2025年12月26日(金)～2026年2月28日(土)
点灯時間：16:00～23:00
主催：一般社団法人日比谷エリアマネジメント／東京ミッドタウン日比谷
■HIBIYA CHRISTMAS MARCHE 2025 Supported by Creema
東京ミッドタウン日比谷でクリスマスマルシェを初開催。日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」のクリエイター総勢60名が参加して、心躍るクリスマスリースやオーナメントをはじめとしたクリスマス雑貨など、大切な人への贈りものや自分へのご褒美にぴったりな、クリエイターならではのオリジナリティあふれるアイテムを販売します。
※詳細は11月下旬に発表
名称：HIBIYA CHRISTMAS MARCHE 2025 Supported by Creema
場所：東京ミッドタウン日比谷 地下通路
実施期間：2025年12月20日(土)～12月25日(木)
開催時間：13:00～20:00
入 場 料：無料
主催：東京ミッドタウン日比谷
運営：Creema
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日比谷エリアのイルミネーションをご紹介
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■日比谷シャンテ
今年はアメリカの伝統的な赤とゴールドを基調とした華やかなクリスマス。
暖炉の横にはクリスマスツリーとたくさんのプレゼントボックスが飾られ、煌く灯りと大切なひとの笑顔が交わる、心温まる装飾でアットホームな空間をお楽しみください。
実施期間：2025年11月20日(木)～12月25日(木)
場所：日比谷シャンテ 1F正面入口 横
点灯時間：16:00～23:00
URL：https://www.hibiya-chanter.com/eventnews/detail/?cd=000172
■帝国ホテル 東京
2025年11月3日(月)に開業135周年を迎える帝国ホテルのクリスマスは、「美しい驚き」がテーマ。本館ロビーのメインツリーには135周年記念オーナメントを使用し、ロビー中央では真紅のバラが皆さまをお迎えいたします。正面玄関には135周年記念オブジェとジュエルボールを灯し、一帯がゴールドとブルーに包まれます。
開催期間
クリスマスツリー：2025年11月23日(日・祝)～12月25日(木)
館外イルミネーション：2025年11月3日(月・祝)～2026年2月14日(土）
点灯時間：17:00～24:00
URL：https://www.imperialhotel.co.jp/tokyo/special/xmas-2025
■日比谷公園
日比谷公園の恒例となった「HIBIYA PARK TERRACE」の中で、「HIBIYA PARK TERRACE Xmas Design Market」を芝庭広場で初開催します。昨年登場した耕作放棄地の竹を使った、エコなクリスマスツリーは今年も展示予定。マルシェのほか星空観望会も開催。ふたご座流星群の極大日にあたる12月14日(日)には流れ星に願いをかけられるかも。
実施期間：2025年12月13日(土)・14日(日)
開催時間：12:00～18:00（点灯時間16:30～18:00）
URL：https://www.tokyo-park.or.jp/park/hibiya/news/2025/hibiya_park_terrace_xmas_design_market_1.html
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
環境を配慮したサステナブルな取り組み
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●グリーン電力の使用
イルミネーションには、グリーン電力を活用しています。グリーン電力とは、住宅用太陽光発電由来の環境価値を活用して実質再エネ化するもので、環境に優しいエネルギーです。
●ボタニカルライトを使用したプランター装飾
「PARK VIEW WINTER GARDEN」では、植物や微生物の力で発電するボタニカルライトを使用した環境と共存したイルミネーションを展開します。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/121279/121279_web_1.png
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
クリスマスシーズンを彩る “特別なひと皿”
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
東京ミッドタウン日比谷館内のレストランやカフェ、地下のフードホールでは、クリスマスシーズンに合わせ、各店のスペシャリテや選りすぐりのメニューの数々を集めたディナーコース、さらに、旬の食材を味わうメニューをお届けします。イルミネーションと共に楽しいひと時をお過ごしください。
こだわりのスペシャリテで贅沢な気分を味わうコースメニュー
スペシャリテ「茹でタコ 2018／シチリア」
スペシャリテを楽しめるディナーコース
「Menù degustazione a 9 portate」17,600円+サービス料10%
SALONE TOKYO／3F
スペシャリテ「鮑 帆立貝のパイ包み」
スペシャリテを楽しめるディナーコース
「DINNER COURSE C」30,800円+サービス料10%
RESTAURANT TOYO／3F
※要予約（3日前まで）
スペシャリテ「真鯛のかまのブイヤベース」
スペシャリテを楽しめるディナーコース
「メインにブイヤベースとお肉が付くコース」6,800円
Värmen／2F
スペシャリテ「ふわトロオムレツ」
スペシャリテを楽しめるディナーコース
「2025/26ディナースペシャリテ・デザート含む全8品」12,727円+サービス料10%
morceau／2F
旬の根菜を味わう 冬のご褒美メニュー
（左）季節野菜の彩りサラダ
1,400円
LEXUS MEETS...／1F
（中央）季節の根菜グリル
1,400円
HIBIYA CENTRAL MARKET 一角／3F
※11/14(金)～ 提供時間：17:00~22:00
（右）牛タンと旬野菜煮 柚子胡椒風味
1,980円
三分亭／3F
※提供時間：17:00~22:00
（左）焼き芋のポタージュ ハーブ香る焦がしバターのエスプーマを合わせて
880円
DRAWING HOUSE OF HIBIYA／6F
※提供時間：11:00~14:00/17:30~20:30
（中央）根菜たっぷりブッタボウルとスープのセット
2,190円
Mr.FARMER(HIBIYA FOOD HALL)／B1F
（右）和牛のカルネアサダと蓮根のタコス
650円
San Antonio TEX-MEX(HIBIYA FOOD HALL)／B1F
※提供時間：17:00~21:30
※価格はすべて税込です
※詳細は各店舗にお問合せください
※内容・価格は変更になる場合がございます
メニューの詳細は以下よりご確認ください。
▼スペシャリテ
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7220/
▼旬の根菜は冬のご褒美
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7219/
※各URLの公開は11/13(木)10:00予定です。
東京ミッドタウン日比谷について
東京ミッドタウン日比谷は、オフィス、ショップ、レストラン、映画館などの施設が集まった複合施設です。映画・演劇の街として知られる日比谷エリアの上質な文化や、日比谷公園が隣接する自然豊かな環境を活かし、未来志向の新たな体験や、お客様の感性を刺激する新たな価値の提供を目指しています。
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about
三井不動産グループのサステナビリティについて
三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。
2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。
【参考】
・「グループ長期経営方針」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
・「グループマテリアリティ」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
・「＆ EARTH for Nature」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「&EARTH for Nature」を策定し、「環境」を
自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「&EARTH for Nature」における重点課題の1つに貢献しています。
関連リンク
東京ミッドタウン日比谷
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/
