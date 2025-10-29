月額100円、業界最安値の情報セキュリティ教育『SPC Literacy+』が誕生

株式会社ソースポッド

クラウドメールセキュリティ及びサイバーセキュリティサービスを提供する株式会社ソースポッド（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本剛、以下 ソースポッド）は、2025年10月30日より、情報セキュリティ教育サービス『SPC Leak Detection』の名称を『SPC Literacy+（プラス）』に変更致します。『SPC Literacy+』は教育に特化したサービスとなり、全ての教育機能を業界最安値(*1)の月額100円(税別)／アカウントで利用可能な新プラン『SPC Literacy+ Basic Edition』の提供を同時に開始致します。

■新プランリリースとサービス名称変更の背景

サイバー攻撃が複雑化し、情報セキュリティ教育の重要性がますます高まる一方で、組織の教育には以下のような課題があります。

・情報セキュリティ教育を実施したいが、教育するための知識や時間が十分にない。

・教育サービスを利用したいが、大きな予算をかけられない。

・教育サービスを導入したものの、自組織に必要かつ効果的な機能やコンテンツがなかった。など

このような課題を解決するため、月額100円(税別)で組織の情報セキュリティ教育に必要な全ての教育コンテンツ・機能を利用できる『SPC Literacy+ Basic Edition』の提供を開始致します。『SPC Literacy+』は、情報セキュリティ教育サービス『SPC Leak Detection』の新名称です。組織の従業員・職員の情報セキュリティリテラシー・知識の向上（プラス）により貢献したいとの思いを込めて、サービス名の変更も実施し、この度、教育に特化したサービスとして生まれ変わります。

■『SPC Literacy+ Basic Edition』の主な特長

多くの企業・公共・文教のお客様でご利用いただいている以下の教育コンテンツ・機能の全てを、業界最安値(*1)の月額100円(税別)／アカウントで利用可能です。

・各種業界の規格・ガイドライン・セキュリティポリシーに対応した教育

・コース教育（5つのテーマに応じたコンテンツを複数受講可能）

・1回5分の短時間教育（最新インシデント事例と基本コンテンツを毎月配信）

・動画・テストを含む、155種類以上の教育コンテンツ

・自組織独自のコンテンツ・コース作成

・レポート

・アンケート

・テスト含む教育コンテンツのカスタマイズ（既存の動画の内容は変更できません）

・レポート、アンケートのカスタマイズ

・標的型メール訓練との連携（月額7,500円(税別)から利用可能、業界最安値(*2)）

■『SPC Literacy+ Basic Edition』の費用・契約期間等

・費用：月額100円(税別)／アカウント

・最低契約アカウント数：50（10アカウント単位で追加可能）

・契約期間：年間契約

※別途初期費用50,000円(税別)が発生致します。

※旧SPC Leak Detectionで提供している「漏洩アカウント自動検知」機能は、『SPC Literacy+ Basic Edition』には含まれません。Standard Edition、Academic Edition、LG Editionでは従来通り、「漏洩アカウント自動検知」機能をご利用いただけます。

ソースポッドでは、手間なく・効果的に・継続できる情報セキュリティ教育サービスをリーズナブルに提供することで、組織の従業員・職員の情報セキュリティリテラシーの向上と維持を支援し、全ての人が、安心して繋がる社会の実現を目指してまいります。

【SPC Literacy+ について】

『SPC Literacy+』は、多くの企業・公共・文教市場のお客様にご導入いただいている情報セキュリティ教育・不正アクセス対策サービスです。各種認証規格（Pマーク・ISMS）、各業界のガイドラインに対応した、手間なく、効果的に、実施効果をとことん追求できる情報セキュリティ教育を提供し、従業員の情報セキュリティリテラシー向上・インシデント防止策としてご活用いただけます。本サービスの詳細については、下記をご参照ください。

https://www.source-pod.co.jp/service/lplus/

【会社概要／問い合わせ先】

■株式会社ソースポッドについて

2006年の創業以来、一貫して、法人向けメールシステムに特化した事業を展開。クラウドメール誤送信対策・PPAP対策『SPC Mailエスティー』等メールセキュリティサービスの提供・運用・管理に10年以上携わっております。昨今は中央官庁や地方自治体、大手金融機関をはじめとする企業、大学などの教育機関といった多くのお客様にサービスを提供しております。また、サイバーセキュリティサービスとして、人的情報セキュリティ対策となる情報セキュリティ教育『SPC Literacy+』や標的型メール訓練『SPC 標的型メール訓練』、情報セキュリティ研修『SP Security Training』、オリジナル教育コンテンツ制作『SP SecEdu Consulting』を提供しております。

https://www.source-pod.co.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ

（サービスの詳細・お申込について）

株式会社ソースポッド 営業部 サービス営業チーム

https://www.source-pod.co.jp/service/lplus/

TEL：03-5213-4842

（プレスリリースの内容について）

株式会社ソースポッド 事業開発部

https://www.source-pod.co.jp/contact/company/

TEL：03-5213-4842

(*1) 業界最安値とは、情報セキュリティ教育サービスの月額利用金額（1ACあたり）の当社調べ（2025年10月）となります。

(*2) 業界最安値とは、1年間に100AC向けに標的型メール訓練1回と情報セキュリティ教育を1回実施した際の合計利用金額の当社調べ（2025年10月）となります。

※本ページに記載された内容は、発表日当日のものであり、予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。