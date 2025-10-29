あなたの推しが商品化。犬インフルエンサー16匹がエントリー「推し犬総選挙2025」が、11月1日犬の日に開催です。

株式会社ガッツ

大阪府茨木市でオーダーメイド革小物を手がけるデザミンペット（運営：クアトロガッツ／代表：中辻大也 ナカツジヒロヤ）は、11月1日より「推し犬総選挙2025」を開催します。インフルエンサーの推し犬16匹がエントリーし、投票で1位に選ばれた犬を本革「愛犬キーケース」として限定発売。11月限定の専用コード入力で300円オフになるキャンペーンも同時開催します。企画ページはこちら https://pet.dezamin.com/oshiinu-vote/

11月1日より「推し犬総選挙2025」開催。あなたの一票で商品化

今年の犬の日は、インフルエンサーの推し犬16匹がエントリーする「推し犬総選挙2025」を11月1日より開催。

あなたの一票で1位になった犬は本革の「愛犬キーケース」として受注商品化します。

さらに11月限定で使える300円オフクーポンも配信予定です。 迷ったら“好き”で決めてください。

あなたのご参加お待ちしております♪

・投票期間11月1日～11月10日まで

・結果発表は11月11日を予定

・1位に選ばれたコラボの愛犬キーケースは11月11日～11月30日まで受注生産いたします

推し犬に清き一票を

総勢16匹がエントリー中。投票は総選挙のページよりご参加ください。

推し犬総選挙2025はこちら

https://pet.dezamin.com/oshiinu-vote/

11月限定専用コードで300円オフ（※11月1日から配信予定）

今月は少しお得に愛犬キーケースがご注文いただけます。

決済フォームで専用コードを入れると300円オフに。

コードは各インフルエンサーの投稿でご案内いたします。

愛犬キーケースって？あなたの愛犬でも作れます♪

愛犬の写真でつくる、本革のキーケースです。大切な家族の一員を、世界にひとつのかたちに。

LINEに写真を送っていただくだけで、革職人がハンドメイドしてお届け。（11月1日～30日までのご注文はクリスマスに間に合うようにお届けいたします。）

裏側のホックを外して、しっぽを引っ張ると鍵がでてくるユニークな仕組み。鍵は約3本収納することができます。

投票で選ばれる“推し犬モデル”だけでなく、ページをご覧のあなたの愛犬で制作できます。

「うちのこが世界一かわいい」そんな気持ちにまっすぐ応えるために。

デザミンペットは、大切な家族への想いをかたちにするファクトリーブランドです。

手塚治虫やスヌーピーともコラボを行う“小さいふ専門店”クアトロガッツのデザイナーがデザインを手がけ、革職人が一つひとつ丁寧にハンドメイド。

「旅、アート、遊び」をコンセプトに、アイデアと遊び心を大切にしながら、世界でひとつだけの革製品をお届けしています。

デザミンペット公式HPはこちら

https://pet.dezamin.com/(https://pet.dezamin.com/)

犬の日祭り！推し犬総選挙はこちら

https://pet.dezamin.com/oshiinu-vote/(https://pet.dezamin.com/oshiinu-vote/)