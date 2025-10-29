【東京駅】『東京ばな奈ぶにゃんこシェイク』が今年もやってくる！世界で1店舗だけの限定販売

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」 は、2025年11月1日(土)～2026年2月28日(土)まで、JR東京駅の「東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）」で店舗限定商品『東京ばな奈ぶにゃんこシェイク』を発売いたします。

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

東京ばな奈ぶにゃんこ

いいネコぶってイタズラを探す、ブリリアントなブラックニャンコ、その名も『東京ばな奈ぶにゃんこ』。毎年この時期にやってくる“ぶにゃんこ”がひんや～りシェイクになって今年も登場です。ぜひ、ふかふかスポンジとシェイクをセットで楽しんでみてくださいね！

バナナ×チョコでちょっぴりビターな「ぶにゃんこシェイク」が今年も登場

昨年、発売開始と同時に瞬く間に人気になった「ぶにゃんこシェイク」。「東京ばな奈」らしいコクのあるバナナカスタードとまろやかチョコレートの間違いない組み合わせです。バナナとチョコを一番おいしく感じられる絶妙バランスで、「ぶにゃんこ」にお似合いの甘くてちょっぴりビターな味わいに仕上げました。バナナピューレには、株式会社ドールの「もったいないバナナ(※)」を使用。世界でここでしか出会えない『東京ばな奈ぶにゃんこシェイク』を味わいに来てくださいね。

※バナナ原料のうち 66％使用(生換算)

「東京ばな奈ぶにゃんこシェイク」は「もったいないバナナ」プロジェクトに参画しています

https://www.dole.co.jp/special/mottainaibanana/(https://www.dole.co.jp/special/mottainaibanana/)

「東京ばな奈ぶにゃんこシェイク」は、株式会社Doleが推進する廃棄バナナを削減するSDGs活動「もったいないバナナ」プロジェクトに参画しています。使用しているバナナ原料のうち、66％が「もったいないバナナ」。おいしい上に自然とフードロスに貢献できる、“SDGsな東京ばな奈”です。

「もったいないバナナ」プロジェクトは、まだ美味しく食べられるにもかかわらず、流通過程における様々な要因により捨てざるを得ないバナナを「もったいないバナナ」とし、もったいないバナナがなくなることを目指しています。株式会社ドールは本プロジェクトを通して、「もったいないバナナ」は品質が保証されたものであり、「廃棄品だから安い・悪い」ということではなく、地球・環境にとって大切な資源であるという正しい理解を促し、国内における「フードロス削減」のリテラシー向上の旗振り役となれるよう活動しています。

商品情報

【商品名】東京ばな奈ぶにゃんこシェイク

【価 格】450円(本体価格417円)

【期 間】2025年11月1日(土)～2026年2月28日(土)頃

※表示の価格は参考小売価格です。

販売店舗

【店舗名】東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)

【営業時間】9:00～21:00

【場 所】東京駅一番街(JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)

関連リリース

■秋冬限定『東京ばな奈ぶにゃんこ』がやってくる！今年は新作グッズが大充実。表情豊かな総柄エコバッグに、“もちもち”フェイスマスコットなど全7種

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001738.000025606.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001738.000025606.html)

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。



※過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉