“落とすたび、光をまとう素肌に”新ブランドwith S（ウィズ エス）より、新発想のクレンジング「ウィズ エス メルト＆グロウ クレンジングジェル」が10月29日（水）新発売。

MNC New York株式会社

Skin・Self・Softness・Smile、4つの“S”をコンセプトにした、スキンケア新ブランド「with S(ウィズエス)」（MNC New York株式会社 住所：東京都渋谷区神宮前 代表取締役 山本未奈子）は、きちんと落としてやさしく磨きあげる新発想のクレンジング「ウィズ エス メルト＆グロウ クレンジングジェル」を、10月29日（水）に新発売いたします。

SIMPLISSE代表 山本未奈子が、18年の美容家人生の集大成として開発。



美容家として18年活動を続けてきた、SIMPLISSE/シンプリス代表 山本未奈子。

これまで多くの女性の肌、心、そして人生に触れ、悩みも喜びも、一緒に分かち合ってきました。

そんな山本がたどり着いた一つの答え。



それは、“肌の印象は「洗い方ひとつで変わる」”ということ。

化粧水や美容液よりも、“洗う”という最初のステップこそが、肌の未来を左右する大切な鍵。

だからこそいつか、「洗うたびにツヤ肌へ導く」そんな理想のクレンジングをつくりたいと願い、

その構想を10年以上温め、ようやく形になったのが、新ブランド「with S（ウィズエス）」です。

年齢を重ねても、肌がゆらいでも、今の自分を好きでいられるように。



with Sブランドスタートを切る、第一弾は、18年間の知識と経験を全部注ぎ込んだ「クレンジング」。

“洗うたびに肌がいきいきと整うような感覚”を目指し、長い年月をかけて開発いたしました。



「落とす」と「守る」。

洗浄力を保ちながら、使うほど輝く、そんな毎日を送れるように。

クレンジングの時間は、ただのメイクオフではありません。

一日の疲れを洗い流しながら、自分に向き合う“再生の時間”。

そのひとときがもっと特別なものに。

美容家 山本未奈子の集大成、18年の経験と知識が詰まった「with S（ウィズエス）」が今誕生します。

目覚める。肌も心も。-with S。



新ブランド「with S（ウィズエス）」は、

Skin・Self・Softness・Smile ── 4つの“S”をコンセプトにしたスキンケアブランドです。

日々の忙しさに追われがちなあなたの肌と心に深く寄り添い、毎日のスキンケアを、心身を満たす“ご褒美の時間”へと導きます。

with Sが目指すのは、ただ美しい肌を育むことだけではありません。

肌が整うことで、心も前向きに。そうして自信をもって、自分らしく笑顔でいられるように。

そんなポジティブな循環を生み出すことがwith Sの願いです。

私たちは、クレンジング・洗顔こそが、スキンケアのなかで最も肌の可能性を引き出すことができるステップだと確信しています。

これまでの知見で培ってきた「確かな基本」を大切にしながら、新しい感性と発想を重ねて。

その一歩先の美しさを、「with S（ウィズエス）」が叶えます。

ツヤ肌へ導く、独自ソリューション。「TUYAトライアングル」



with Sの考える、年代問わず、誰もが目指したい、光をまとったようなツヤのある肌への３つのポイント。

・毛穴レス*

・光をまとったような透明感*²

・つるんとなめらか

洗い上がりに思わず触れたくなるような「ツヤ肌」を叶えるべく、

こだわり抜いた成分を厳選。 独自のソリューション「TUYAトライアングル」として形にしました。

白さだけでも、きめ細かさだけでもない。

透明感の奥に、やわらかな光をまとう肌へ。

手のひらで触れるたび、心までほどけるように。

with Sのクレンジングが、あなたの一日をやさしくリセットします。

「TUYAトライアングル」を叶える3つのポイント

１.「刺激が少ないから、毎日使えるピーリング」

不要な角質をオフするピーリング。しかし、やりすぎは肌トラブルにつながることも。

with Sは、酸で無理やり剥がすのではなく、

“ゆるめて浮かせる”という新発想を提案します。



with S 独自の処方で、毎日使えて、不要な分だけをきちんと落とせる。

毛穴の詰まりもケアして、つるんと磨き上げたような洗い上がりへ導きます。

with Sはローズハチミツ発酵液のマイルドピーリング成分・PHAをメインに、微量のAHA・BHAをバランスよく配合。

この独自の黄金比率により、古い角質や汚れはすっきりと洗い流しながらも、適度な潤いを保ち、

“つるんとツヤ肌”な洗い上がりを実現しました。

２.「すこやかな肌へ整える」

なんだか顔色が冴えない日にも。

気になるくまやくすみ、乾燥などの肌悩みにアプローチ。

うるおいに満ち、いきいきとしたツヤとハリのある肌印象に整えます。

３.「乾燥などによる肌荒れを防ぐ」

紫外線や乾燥などの刺激を受けることで、肌はゆらぎがち。

小さなゆらぎのうちに、早めにケアすることが大切です。

日本古来の宇治茶葉エキスを中心に、キメまで整った、なめらかで落ち着いた肌へ。

商品概要

きちんと落とす。

やさしく磨きあげる。洗うだけで毛穴もツヤもアップデート。

ウィズエス メルト&グロウ クレンジング ジェル

〈メーク落とし〉180mL 税込 3,960円

肌荒れを防ぐ／マイルドピーリング／

まつエクOK／オイルフリー／W洗顔不要



蓄積したくすみや毛穴汚れをすっきりオフ、肌本来の美しさを引き出すクレンジングジェル。

TUYA トライアングル処方で、光をまとったようなつややかで澄んだ肌印象へ。

とろりと柔らかなテクスチャーと、摘みたてのケールのような、みずみずしいグリーンの香りで、毎日のケアを癒やしの時間に。





守る、その先の「攻め」のケアへ。

SIMPLISSE / with S 代表 山本未奈子

NY州認定ビューティーセラピスト 英国ITEC国際ビューティースペシャリスト

洗顔は、スキンケアのなかでも、最も肌を美しく整える力を持つステップ。私はずっとそう 信じています。SIMPLISSEで培った「王道」に、さらに一歩先のアプローチを重ねたい。

そんな思いから、新ブランド with S が生まれました。

大切にしたのは、3つのこと。

「汚れをきちんと落として、素肌をリセットすること」

「すこやかなめぐりをサポートし、肌本来の美しさを引き出すこと」

「小さなゆらぎに寄り添い、健やかさを保つこと」

選び抜いた成分を組み合わせ、「TUYAトライアングル」として形にしました。

白さだけでも、きめ細かさだけでもない。 透明感だけでもない。そのすべてが調和してこそ生まれる、つややかな素肌。憧れの肌への第一歩を、

with S のクレンジングから。

日々の「落とす時間」を、未来の美しさへとつなげてください。

*洗浄により、毛穴がすっきりとした状態になること。

*¹洗浄による。

*²汚れや古い角質による。

*³古い角質や汚れがなく、透き通るような肌。

*⁴グルコノバクター/ハチミツ発酵液

*⁵シリカ

*⁶チャ葉エキス

MNC New York株式会社

本社：東京都渋谷区神宮前5丁目1番7号

代表取締役CEO：山本未奈子

公式ホームページ ：https://www.simplisse.jp/

電話：03-3473-3939