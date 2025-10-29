愛犬と過ごせるプライベート空間！　アパホテル〈高松空港〉にコンテナ型「コテージルーム」と　屋内ドッグランが新設オープン

アパホテル株式会社

アパホテルネットワークとして全国最大の1,019ホテル・139,937室(建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開するアパホテル株式会社(本社：東京都港区赤坂3丁目2‐3 社長 元谷 芙美子)は、アパホテル〈高松空港〉(全157室)に、愛犬と宿泊できるコンテナ型客室「コテージルーム」(全5室)と全天候型の屋内ドッグランを新設し、本日オープンした。

アパホテル〈高松空港〉公式HP：https://www.apahotel.com/hotel/chushikoku/kagawa/takamatsukuko-grand/

アパホテル〈高松空港〉は、高松空港から車で約3分※に位置し、館内にはサウナ付きの天然温泉展望大浴殿「さぬきの湯」や湯上がりレストルーム、会議室、ミニコンビニを完備。標準的なシングル、ダブル、ツインに加え、トリプル、フォース、最大5名様まで利用可能な和洋室など多様な客室タイプを用意しており、ビジネス、観光、イベント、インバウンド(訪日外国人)など幅広く利用されている。近年、旅行市場においてペットツーリズムへの関心が高まる中、アパホテルとしても新たな宿泊需要を創出するため、愛犬と一緒に泊まれるコンテナ型客室「コテージルーム」と全天候型の屋内ドッグランを新設した。

※ホテルと高松空港間の無料送迎サービスあり

コンテナ型客室「コテージルーム」全天候型屋内ドッグラン

１．愛犬と宿泊可能で長期滞在にも便利なミニキッチン付きのコンテナ型客室「コテージルーム」

ホテルの敷地内に、1棟独立型のコンテナ型客室「コテージルーム」を5室新設オープンした。長さ約6mのコンテナを利用した本客室は、1,400mm幅のワイドベッド1台とソファ1台、シャワーブースを完備する。さらに、ミニキッチン、2ドア冷凍冷蔵庫、電子レンジ、収納棚、高性能空気清浄機を設置しており、プライベートな空間で長期滞在にも適した仕様である。当客室ではペットと一緒に宿泊することも可能で、平日は長期宿泊需要、週末は愛犬同伴のレジャー需要をターゲットとしている。

◆ コテージルーム 概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/786_1_947a3bd1ef494134ddd2995f211f8d7d.jpg?v=202510291026 ]コテージルーム外観コテージルーム内装

２．天候を気にせず愛犬と遊べる、機能充実の屋内ドッグランを新設オープン

ホテル1階には、天候に左右されることなく愛犬と一緒に遊べる屋内ドッグランを同日オープンした。ホテル1階の旧宴会場をリニューアルした本ドッグランは、ペット用の温浴槽やセルフドライヤーコーナーも完備しており、宿泊者は無料で利用可能。宿泊者以外も有料(1頭につき1,000円)で利用することができる。香川県は人口1,000人あたりの犬の登録数が全国1位※であるというデータがあり、本施設は宿泊利用に限らず、地域コミュニティの憩いの場として、多くの方の利用を目指す。

※厚生労働省「都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等（令和2年度）」、総務省「令和2年国勢調査」より

◆ 屋内ドッグラン 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/786_2_461f56adfc2be731c0b4811ffce7e8eb.jpg?v=202510291026 ]広さ約170平方メートル のドッグランエリア屋内ドッグラン ペット用浴槽コーナー

３．サウナ付きの天然温泉展望大浴殿「さぬきの湯」と充実の湯上りレストルーム

ホテル最上階には、サウナ付き天然温泉展望大浴殿「さぬきの湯」と湯上がりレストルームを附設(宿泊者無料)し、本年4月に設備更新など一部リニューアルを実施した。広々とした内湯、薬湯、ドライサウナを備え、開放感のある全面窓から高松市内を一望することができる。また、大浴殿の脱衣所から出入り可能なレストルームには、無料のマッサージチェアやレンタルコミック、ストレッチマシンなどを備えており、一日の疲れを癒す空間として宿泊者から好評を得ている。

※大浴殿と湯上がりレストルームの利用は宿泊者限定。ペットは利用不可。

天然温泉展望大浴殿「さぬきの湯」湯上がりレストルーム

■ホテル概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/786_3_b92b255d0f8388409a774d7f220b4a35.jpg?v=202510291026 ]ホテル外観ロビーシングルルームツインルームフォースルーム和洋室

【アパグループ】

アパホテルネットワークとして全国最大の1,019ホテル・139,937室 (建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開している。2010年4月にスタートした「SUMMIT 5(頂上戦略)」を継承し、2022年4月より新たな5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」を始動。アフターコロナにおけるニーズの変化やDX化の波を捉えながら、国内で圧倒的なNo.1ホテルチェーンとなるべく、2027年3月末までにアパホテルネットワークとして15万室展開を目指す。

■アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-786-c22b22dd94c55b430077d5bb124a15a1.pdf

■本件に関する一般のお客様の問い合わせ先

アパホテル〈高松空港〉

https://www.apahotel.com/hotel/chushikoku/kagawa/takamatsukuko-grand/

Tel. 0570-095-911

「アパ直」からなら、比較なしで最安値。

https://www.apahotel.com/

アパホテル公式アプリ「アパアプリ」

https://apahotel.com/qr_app/