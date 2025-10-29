「統合報告書2025」発行のお知らせ

カシオ計算機株式会社統合報告書2025

カシオ計算機は、本日、統合報告書を発行し、当社企業サイトにて公開をしましたので、ご案内いたします。



当社は、昨年に制定したパーパス「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」を基点として、中長期的な企業価値向上および持続的成長の実現を目指しています。



本報告書では、パーパスを軸とした価値創造の取り組みにおいて、当社が強みとして有する要素をそれぞれ具体的な事例と共にまとめています。また、経営の重点方針をはじめ、時計、教育、サウンド・新規の各事業戦略、それらを支える技術・ノウハウの深化と革新や、人的資本の最適活用、サステナビリティ経営などの基盤戦略を紹介しています。

本報告書を通じて、ステークホルダーの皆さまとのさらなるコミュニケーションの活性化につなげてまいります。

■統合報告書の主な内容

・パーパスとバリューズ

・価値創造に向けた取り組み

・トップメッセージ

・各事業の戦略

・経営資本の増強

・経営基盤の強化

・Data Section

■掲載ページ

統合報告書2025(https://www.casio.co.jp/ir/library/annual/2025/)

※英語版は11月中に発行予定

