BreakingDown17.5のメインスポンサーにオンライン営業スクールの「WSS CLASS」が就任！

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2025年11月1日（土）に開催する人気格闘技イベント「BreakingDown17.5」において、オンライン営業スクールを展開する「WSS CLASS」がメインスポンサーに就任したことをお知らせします。

「WWS CLASS」は「売り込まない営業で選ばれる人を育てる」を掲げる超実践型のオンライン営業スクールで、6カ月で年収・キャリアの飛躍を実現する再現性の高いカリキュラムを提供しています。大会では「WSS CLASS」のロゴを競技リングなどに掲出いたします。

WSS CLASSより就任メッセージ

BreakingDownに挑む選手たちの姿を見ていると、「やる気や、あきらめない心があれば、人はいつからでも変われる」-- その信念を強く感じます。

WSS CLASSもまた、“売り込まない営業”という新しいスタイルを通じて、自分の力で人生を切り拓く人たちを応援してきました。努力や挑戦が報われる瞬間を、この大会を通じて一人でも多くの人に感じてもらいたい。私たちは、そんな想いを胸に、すべての挑戦者とともに歩んでいきます。

「WSS CLASS」について

WSS CLASSは、「売り込まない営業で選ばれる人を育てる」を掲げる超実践型オンライン営業スクールです。アポ取得から提案、クロージング、進行管理まで、成果を出すプロセスを体系化。6カ月で年収・キャリアの飛躍を実現する再現性の高いカリキュラムを提供しています。累計1,500名超の卒業生が、未経験から独立・受注を達成。8ヶ月で受注総額1,600万円や法人1期目から売上5,000万円を達成した生徒も。500本以上の動画講義、ライブ授業、伴走サポートを通じて、一生使える営業力を身につけます。

WSS CLASSは、皆さんの挑戦を支え、「自分の力で生きる人」を増やし、より豊かな社会の実現を目指します。

公式サイト： https://wss-class.com/breakingdown/

■WSS CLASS presents BreakingDown17.5 大会概要

日時 ： 2025年11月1日（土）18:00開始予定（17:00開場）

会場 ：都内会場

主催 ：BreakingDown株式会社

冠協賛 ：WSS CLASS

公式サイト：https://breakingdown.jp/

■チケット販売概要

会場観戦チケット

販売期間：販売中～10月31日（金）まで

販売場所：eplus 公式サイト内

URL：https://eplus.jp/bd17.5/

料金（税込）

VVIP席（ケージ横）：\165,000

VIP席 1列目～2列目：\110,000

SS席：\55,000

S席：\33,000

A席：\24,000

B席：\19,000

＜チケット特典＞

・BreakingDown17.5 特製ステッカー

・オーディション観覧権※1

・前日記者会見 参加権※2

・大会終了後、ケージ内で写真撮影 ※3

・大会終了後、審査員席で写真撮影 ※4

※1：VVIP席のチケットの特典です

※2：VVIP・VIP席・SS席のチケットの特典です

※3：VVIP・VIP席のチケットの特典です

※4：SS席・S席チケット限定の特典です

PPV（オンライン視聴）チケット

販売期間：10月24日(金) 19:00～11/8(土) 21:00

販売場所：https://bdlive.jp/

料金（税込）

BreakingDown Clubアプリ有料会員：無料

一般：980円

『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数345万人超え(2025年6月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

■BreakingDownホームページ/公式SNS

公式サイト ：https://breakingdown.jp/

公式X ：https://twitter.com/breakingdown_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/breakingdown_jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@BreakingDown_official

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown

■BreakingDown CLUB 公式アプリダウンロード

AppStore ：https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown