片付かない／弾かない／映えない を一台で解決するギタースタンド

株式会社リアドベント

株式会社リアドベント(大阪府大阪市城東区 代表取締役社長:祖父江由美子)は、2025年10月に新しい木製ギタースタンドを発表しました。「機能性」「美しさ」を徹底的に追及した、従来のギタースタンドとは異なる視点で開発された製品です。

ギタリスト、ベーシストの皆さん。こんなお悩みありませんか？

- ケースにしまうと弾く頻度が落ちる- ピックやチューナーが迷子になって弾き始めが遅い- 高級ギターを安物スタンドで飾ってる- 配信やSNSで背景がごちゃつく

Gran Walker が出す答え

家具基準のデザイン

インテリアの主役級に。

“ギターの格を上げる”徹底したデザイン

演奏動線まで設計

手を伸ばせばギター。

小物は定位置で迷子ナシ

配信／撮影で映える木質感

背景の“質”が上がり、自己表現の舞台装置に

よくある場面をイメージしてみてください Before→After

Before：ケースの奥で眠るギター／散らばる小物 無くなるピック／雑然とした背景／高額ギターを置くスタンドが安価すぎる

After：手に取りやすい高さに整列／小物はひとまとめで作業効率UP／背景が映えるから配信の第一印象が変わる／こだわりぬいた品質で、楽器の雰囲気を落とさない

ただ飾るだけじゃない！こんなメリットがあります

＼POINT 1／ 「弾くまで5秒」：視界にあるから触る回数が自然と増える

＼POINT 2／ 「小物迷子ゼロ」：カポ／ピック／チューナーの定位置が決まり、準備が滞らない

＼POINT 3／ 「練習習慣が続く」：取り出しやすさ＝継続しやすさ

＼POINT 4／ 「楽器が映える」：楽器周りの環境は、あなたらしさの延長。おしゃれに纏まります

商品画像

製品情報

商品名

GRAN WALKER グランウォーカー 木製ギタースタンド



サイズ

3本収納タイプ／5本収納タイプ



カラー

ナチュラルウッド／チャコールブラック／バーントブラウン



仕様

組立式



サイズ

3本収納タイプ：幅515mm 奥行380mm 高さ700mm

5本収納タイプ：幅755mm 奥行380mm 高さ700mm

グランウォーカー公式サイト :https://granwalker.com/アウトドア用品、釣り具、木工製品などを取り扱う日本のブランドです

