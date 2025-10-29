片付かない／弾かない／映えない を一台で解決するギタースタンド

株式会社リアドベント

株式会社リアドベント(大阪府大阪市城東区 代表取締役社長:祖父江由美子)は、2025年10月に新しい木製ギタースタンドを発表しました。「機能性」「美しさ」を徹底的に追及した、従来のギタースタンドとは異なる視点で開発された製品です。





ギタリスト、ベーシストの皆さん。こんなお悩みありませんか？

- ケースにしまうと弾く頻度が落ちる
- ピックやチューナーが迷子になって弾き始めが遅い
- 高級ギターを安物スタンドで飾ってる
- 配信やSNSで背景がごちゃつく


Gran Walker が出す答え


家具基準のデザイン


インテリアの主役級に。


“ギターの格を上げる”徹底したデザイン





演奏動線まで設計


手を伸ばせばギター。


小物は定位置で迷子ナシ





配信／撮影で映える木質感


背景の“質”が上がり、自己表現の舞台装置に





よくある場面をイメージしてみてください Before→After

Before：ケースの奥で眠るギター／散らばる小物 無くなるピック／雑然とした背景／高額ギターを置くスタンドが安価すぎる



After：手に取りやすい高さに整列／小物はひとまとめで作業効率UP／背景が映えるから配信の第一印象が変わる／こだわりぬいた品質で、楽器の雰囲気を落とさない


ただ飾るだけじゃない！こんなメリットがあります

＼POINT 1／　「弾くまで5秒」：視界にあるから触る回数が自然と増える



＼POINT 2／　「小物迷子ゼロ」：カポ／ピック／チューナーの定位置が決まり、準備が滞らない



＼POINT 3／　「練習習慣が続く」：取り出しやすさ＝継続しやすさ



＼POINT 4／　「楽器が映える」：楽器周りの環境は、あなたらしさの延長。おしゃれに纏まります



製品情報

商品名
GRAN WALKER グランウォーカー 木製ギタースタンド

サイズ
3本収納タイプ／5本収納タイプ

カラー
ナチュラルウッド／チャコールブラック／バーントブラウン

仕様
組立式

サイズ
3本収納タイプ：幅515mm 奥行380mm 高さ700mm
5本収納タイプ：幅755mm 奥行380mm 高さ700mm


グランウォーカー公式サイト :
https://granwalker.com/
アウトドア用品、釣り具、木工製品などを取り扱う日本のブランドです



