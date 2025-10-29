片付かない／弾かない／映えない を一台で解決するギタースタンド
株式会社リアドベント
- ピックやチューナーが迷子になって弾き始めが遅い
- 高級ギターを安物スタンドで飾ってる
- 配信やSNSで背景がごちゃつく
商品名
グランウォーカー公式サイト :
https://granwalker.com/
アウトドア用品、釣り具、木工製品などを取り扱う日本のブランドです
[表: https://prtimes.jp/data/corp/165720/table/4_1_ef4eeb3bf53b3f0d9418196ec22de48d.jpg?v=202510291026 ]
株式会社リアドベント(大阪府大阪市城東区 代表取締役社長:祖父江由美子)は、2025年10月に新しい木製ギタースタンドを発表しました。「機能性」「美しさ」を徹底的に追及した、従来のギタースタンドとは異なる視点で開発された製品です。
ギタリスト、ベーシストの皆さん。こんなお悩みありませんか？- ケースにしまうと弾く頻度が落ちる
- ピックやチューナーが迷子になって弾き始めが遅い
- 高級ギターを安物スタンドで飾ってる
- 配信やSNSで背景がごちゃつく
Gran Walker が出す答え
家具基準のデザイン
インテリアの主役級に。
“ギターの格を上げる”徹底したデザイン
演奏動線まで設計
手を伸ばせばギター。
小物は定位置で迷子ナシ
配信／撮影で映える木質感
背景の“質”が上がり、自己表現の舞台装置に
よくある場面をイメージしてみてください Before→After
Before：ケースの奥で眠るギター／散らばる小物 無くなるピック／雑然とした背景／高額ギターを置くスタンドが安価すぎる
After：手に取りやすい高さに整列／小物はひとまとめで作業効率UP／背景が映えるから配信の第一印象が変わる／こだわりぬいた品質で、楽器の雰囲気を落とさない
ただ飾るだけじゃない！こんなメリットがあります
＼POINT 1／ 「弾くまで5秒」：視界にあるから触る回数が自然と増える
＼POINT 2／ 「小物迷子ゼロ」：カポ／ピック／チューナーの定位置が決まり、準備が滞らない
＼POINT 3／ 「練習習慣が続く」：取り出しやすさ＝継続しやすさ
＼POINT 4／ 「楽器が映える」：楽器周りの環境は、あなたらしさの延長。おしゃれに纏まります
商品画像
製品情報
商品名
GRAN WALKER グランウォーカー 木製ギタースタンド
サイズ
3本収納タイプ／5本収納タイプ
カラー
ナチュラルウッド／チャコールブラック／バーントブラウン
仕様
組立式
サイズ
3本収納タイプ：幅515mm 奥行380mm 高さ700mm
5本収納タイプ：幅755mm 奥行380mm 高さ700mm
グランウォーカー公式サイト :
https://granwalker.com/
アウトドア用品、釣り具、木工製品などを取り扱う日本のブランドです
[表: https://prtimes.jp/data/corp/165720/table/4_1_ef4eeb3bf53b3f0d9418196ec22de48d.jpg?v=202510291026 ]