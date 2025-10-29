【滋賀県限定】その“琵琶湖を望む大開口”が、最大の弱点になる。YouTubeで人気の専門家『ミワの庭』が、滋賀の暮らしに最適化された新築サービスを提供開始。

株式会社ノエル

YouTubeチャンネル「ミワの庭」で2.6万人の登録者を誇る株式会社ノエル（本社：愛知県一宮市、代表取締役：三輪禎希）は、琵琶湖を中心に独自の文化圏を形成する滋賀県を対象に、外構から内装までをワンストップで設計・施工する新築住宅サービスを提供開始します。最高の眺望を求める開放的な設計思想と、家族の安全を守る高度な防犯技術。この二律背反するテーマを「家と外構の一体設計」によって両立させ、滋賀で暮らす人々のQOL（クオリティ・オブ・ライフ）を最大化する、新しい家づくりの哲学を提案します。

【最高のロケーションが、最大の不安を生むというジレンマ】

窓の外に広がる、雄大な琵琶湖の風景。刻一刻と表情を変える湖面を眺めながら、家族と過ごす穏やかな時間。

あるいは、豊かな自然環境に身を置きながら、京阪神の都市へとスムーズにアクセスできる、洗練されたライフスタイル。

滋賀県で家を建てる多くの人が、そんな理想の暮らしを思い描きます。

そして、その理想を形にするために、建築家に求めるのは決まって「開放的な大開口」や「自然と一体になるウッドデッキ」です。

しかし、その“開放感”こそが、あなたの暮らしの質を根底から揺るがす、最大のセキュリティリスクになっているとしたら、どうでしょうか。

「家づくりにおける多くの後悔は、理想と現実のギャップから生まれます。特に、眺望や開放感を優先するあまり、防犯やプライバシーへの配慮が後手に回ってしまうケースは後を絶ちません」

そう語るのは、YouTubeチャンネル「ミワの庭」を主宰し、家づくりの常識に一石を投じ続ける株式会社ノエル代表の三輪禎希です。彼は、現代の家づくりが抱える構造的な問題点を「建物と外構の分断」にあると看破します。

「ハウスメーカーは『建物』という箱をつくるプロです。しかし、その箱がどのような環境に置かれ、外部の脅威とどう向き合うかという、“外”の視点が欠けていることが多い。一方で、後から依頼される外構業者は、建物の設計意図や家族のライフスタイルを深く理解しないまま、庭を造らざるを得ない。この連携不足が、デザインの不調和だけでなく、防犯上の致命的な“穴”を生み出してしまうのです」

例えば、琵琶湖を望むために設えたガラス張りのリビング。

それは、昼間は最高の景色を提供する一方で、夜になれば、あなたの家族の生活を外部に映し出すスクリーンのような役割を果たしてしまいます。

京阪神へ通勤し、日中は家を留守にしがちなご家庭にとって、その無防備な窓は、侵入犯罪者にとって格好のターゲットとなり得るのです。

「一度、空き巣被害に遭ってしまえば、その家に住み続けること自体が精神的な苦痛になります。最高のロケーションだったはずの我が家が、最も不安な場所に変わってしまう。これほど悲しいことはありません。後から防犯シャッターを取り付け、高い塀を建てようとしても、そこには莫大な追加費用と、何より当初の美しいデザインを損なうという大きな代償が伴います」

暮らしの質（QOL）とは、単に美しい景色を眺めることだけでは完成しません。

そこには、心からリラックスできる「絶対的な安心感」が不可欠です。

株式会社ノエルが滋賀県で開始する新サービスは、この二つの価値を一切妥協することなく両立させるための、極めて合理的で、未来志向なソリューションです。

【家に“3つの機能境界線”を引く、合理的な防衛設計「ゾーンディフェンス」】

ノエル社が滋賀県で開始するのは、単に家を建てるサービスではありません。

それは「外構のプロが、土地探しから家の設計、そして外構まで、そのすべてをワンストップで手掛ける」ことで、あなたの暮らしに“3つの機能境界線”を描き出す、新しい設計プロセスです。

その思想の根幹をなすのが、「ゾーンディフェンス」という合理的な防衛設計。

それは、敷地全体を俯瞰し、機能の異なるエリアを定義することから始まります。

第一の境界線：「アクセスゾーン」

道路に面し、誰もが立ち入る、いわばパブリックな領域。ここでは、訪問者を心地よく迎え入れる、洗練されたアプローチが求められます。しかし、そのデザインは同時に、敷地全体が高度な美意識と管理体制の下にあることを静かに主張します。

第二の境界線：「プライベートゾーン」

庭や建物の側面など、家族以外の立ち入りを明確に拒絶する領域。ここに不審者が足を踏み入れた瞬間、それは明確なルール違反として、道行く誰もが違和感を覚える。そんな、地域社会の“自然なみまもり”を誘発する境界線をデザインします。

第三の境界線：「ケアゾーン」

建物の裏手など、外部の視線が届きにくい最重要警戒領域。ここは、侵入被害が最も発生しやすい場所です。だからこそ、物理的な防御を最も強化し、犯罪者に「リスクとリターンが見合わない」と合理的に判断させる最後の砦となります。

「従来の家づくりでは、この3つのゾーンが混在していました」と三輪は言います。

「最高の眺望を得るために、プライベートゾーンであるはずのリビングが、アクセスゾーンにいる不特定多数の視線に晒されてしまう。これでは本末転倒です。私たちは、家と庭を一つのシステムとして捉え、これらの境界線を設計の初期段階から明確に定義します。琵琶湖の眺望は最大限に享受しつつ、守るべきプライバシーは徹底的に守る。そのための最適な窓の配置、最適な壁の高さを、すべて計算し尽くして設計するのです」

【泥棒が最も嫌う「5分の壁」をいかに構築するか。究極の防犯住宅を構成する具体的戦術】

ノエルの家づくりは、侵入犯罪者の心理を逆手に取る、ある一つの明確なコンセプトに基づいて設計されています。それが「5分の壁」の構築です。

侵入犯罪者の心理を解き明かす、極めて重要なデータがあります。

警察庁のウェブサイト「住まいる防犯110番」によれば、侵入に5分以上かかると泥棒の約7割が犯行を諦め、10分を超えるとほとんどが断念すると言われています。

この「5分の壁」こそが、住宅防犯の成否を分ける生命線です。

私たちの目標は、侵入を不可能にすることだけではありません。

いかにして侵入者に“時間”を強制的に消費させ、心理的に追い込み、犯行そのものを諦めさせるか。

ノエルの家づくりは、この「時間の設計」を思想の根幹に置いています。

そのための具体的な戦術は、敷地全体に多層的に張り巡らされます。

まず、第一の防御ラインである「外構」で、侵入者の意欲を削ぎ、貴重な時間を消費させます。

戦術1：光による威嚇。人感センサー付き照明は、侵入者が最も嫌う「光」でその存在を暴きます。重要なのは、その光を道路側ではなく、窓やドアといった侵入口に向けること。侵入者の姿をシルエットとして浮かび上がらせ、外部からの発見を容易にします。

戦術2：音による警告。建物の裏手、ケアゾーンに敷き詰められた防犯砂利。その上を歩けば、静かな湖畔の夜に大きな音が響き渡り、侵入者の隠密行動を不可能にします。

戦術3：視線による抑止。樹木や生垣を適切に管理し、敷地内の見通しを確保することで、不審者が身を隠す死角をなくします。完全に視線を遮る高い壁は、一度侵入されると内部での犯行を容易にするため、プライバシーを守りつつも、不審者の姿は外部から認識できる縦格子のフェンスなどを戦略的に採用します。そして、最終防衛ラインである「開口部」で、侵入を物理的に阻止し、「5分の壁」を決定的なものにします。

戦術4：窓の鉄壁化。侵入経路の半数以上を占める「窓」には、ハンマーで叩いても簡単には貫通しない「安全合わせ複層ガラス」や、物理的な壁となる「電動シャッター」を設置。これにより、犯罪者に絶望的なまでの“時間”を強制的に消費させ、「5分の壁」を突破させずに侵入を断念させます。

戦術5：玄関のシステム化。侵入手口で最も多い「鍵のかけ忘れ」というヒューマンエラーを防ぐため、顔認証や指紋認証によるスマートロックを提案。ドアが閉れば自動で施錠されるシステムが、どんな時も家族の安全を確実に守ります。

三輪は、これらの戦術を組み合わせることの重要性を強調します。

「砂利を敷いただけ、カメラを付けただけ、といった単一の対策では意味がありません。外構で侵入を躊躇させ、開口部で時間を稼がせる。この多層的な防御を、家と庭を知り尽くしたプロが一体で設計するからこそ、初めて『侵入させない家』が完成するのです」

【新しい滋賀の暮らし。最高の眺望と最高の安心を手に入れるということ】

ノエルが提案する家は、ただの要塞ではありません。

それは、滋賀で暮らす家族のQOL（クオリティ・オブ・ライフ）を最大化するための、一つの完成されたシステムです。

三輪は、セキュリティが確保された家で暮らすことの真の価値を、こう語ります。

「最高のセキュリティとは、それを日常で意識させないこと。湖岸を渡る風を感じながら、ウッドデッキで朝食をとる。その時、通行人の視線を気にする必要は一切ない。京阪神での仕事を終えて帰宅した夜、鍵の心配をすることなく、家族との時間に没頭できる。庭で遊ぶ子どもたちが、急に道路に飛び出してしまう心配もない。このストレスフリーな日常こそが、私たちがデザインしたい究極の価値なのです」

プライバシーが守られた家は、家族の関係性をも豊かにします。

「私たちは、外部の視線を完全に遮断した上で、中庭や高窓から安定した光を取り込む『外に閉じて、内に開く』設計を得意としています。これにより、家の中が家族だけの特別なサンクチュアリ（聖域）になる。プライバシーが守られているからこそ、家族は心を開き、深いコミュニケーションを育むことができるのです」

侵入者から家族の生命と財産を守る「防犯」。

外部の視線から家族のプライベートな時間を守る「プライバシー保護」。

危険から子どもたちの無邪気な笑顔を守る「安全」。

これらすべてを、家と庭を一体で設計することで初めて、最高レベルで実現する。ノエル社の挑戦は、滋賀で暮らす家族の、幸せな日常そのものをデザインすることに他なりません。

【『滋賀県のあなたへ』すべてを諦めない、賢い選択】

もし、あなたが今、滋賀県で家づくりを検討し、この地ならではの豊かな暮らしと、家族の絶対的な安全を両立させたいと強く願うなら。

その理想は、決して諦める必要はありません。

「家づくりで後悔しないために、最も重要なことは何か。それは、あなたの暮らし全体を、同じビジョンを持ってデザインしてくれるパートナーを見つけることです」と三輪は断言します。

「今まさに、たくさんのハウスメーカーのカタログを前に、何から手をつけていいか分からず途方に暮れている方も多いでしょう。しかし、忘れないでください。彼らの多くは『建物』のプロであり、その外側にある『暮らしの質』までをデザインするプロではありません。あなたの理想のライフスタイルを本当に実現したいと願うなら、ぜひ一度、私たち“外”のプロの声に耳を傾けてみてください」

ノエル社が滋賀県で開始する、家づくりワンストップサービス。それは、あなたの想像を超える安心と、豊かな暮らしへの招待状です。

「家族を守る家」というコンセプトに少しでも興味を持った方は、まずはYouTubeチャンネル「ミワの庭」をご覧いただくか、公式サイトからお気軽にご相談ください。

土地探しからのご相談も、もちろん歓迎です。

家づくりは、手段です。目的は、その先にある家族の幸せなライフスタイルです。

その目的を達成するために、私たちは専門家として、持てる知識と経験のすべてを捧げることをお約束します。

