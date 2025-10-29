ｍｏｖ、香港最大手テレビ局TVBのOTTサービス「myTV SUPER」と戦略的コンテンツパートナーシップを締結

mov株式会社

mov株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ジェイソン・ウォン、以下「ｍｏｖ」）は、香港最大手のテレビ局「Television Broadcasts Limited（TVB）」が運営する、香港を代表するOTT配信サービス「myTV SUPER」とパートナーシップを締結し、ｍｏｖが取り扱う日本映像コンテンツの専門チャンネル 「ｍｏｖ日本影劇動漫專區（日本語名：ｍｏｖ日本映画・ドラマ・アニメ専用チャンネル）」 が開設されました。

本提携により、ｍｏｖが展開する日本の映画、アニメ、TVドラマ、ショートドラマをはじめとした３００本以上の作品が、ｍｏｖ独自のテクノロジーを通じて香港のmyTV SUPER上でシームレスに配信可能となり、日本発コンテンツのグローバル流通は新たな段階へと進みます。

■本提携：テクノロジーによる「配信までのワンストップ」初事例

配信までをワンストップで完結できる仕組み

ｍｏｖは、配信までの権利処理から多言語字幕制作、データ納品に至るまで、全工程を自社テクノロジーでワンストップで完結できる仕組みを構築しています。これまで複雑で時間を要した国際配信プロセスを大幅に効率化しました。

これにより、配信プラットフォーム側は煩雑な権利調整や素材管理を意識することなく、短期間で高品質な日本コンテンツをスピーディーに配信できるようになりました。

今回のmyTV SUPERとの提携は、このワンストップシステムが現地OTTサービスの実運用レベルに導入された初の事例であり、日本コンテンツの海外展開における新たなスタンダードモデルの確立を目指しています。

■「myTV SUPER」についてMyTV Super Limited（香港）

myTV SUPERは、香港最大手のテレビ局であるTelevision Broadcasts Limited（TVB）によって拡充され、MyTV Super Limitedにより運営されています。同サービスは、TVB自社制作番組、myTV SUPERオリジナル作品、アジアのドラマやバラエティ番組、映画・クラシック映画、最新の日本アニメなど、多彩なテーマチャンネルと豊富な番組ラインアップを提供しています。また、myTV SUPERは、スマートテレビやmyTV SUPERボックスを接続したテレビ（対応番組では4K画質での視聴も可能）に加え、モバイルアプリおよびウェブプラットフォームでも展開されており、テレビ放送とオンライン動画を融合した新しい視聴体験を実現する、香港を代表するハイブリッド型OTT配信サービスです。

■専門チャンネル「ｍｏｖ日本影劇動漫專區」について

ｍｏｖ日本影劇動漫專區（日本語：ｍｏｖ日本映画・ドラマ・アニメ専用チャンネル）

ｍｏｖが展開する日本発映像コンテンツを一堂に集めた専門チャンネル「ｍｏｖ日本影劇動漫專區（日：ｍｏｖ日本映画・ドラマ・アニメ専用チャンネル）」では、映画、アニメ、TVドラマ、ショートドラマなど３００本超の作品を随時配信。香港の視聴者が日本の映像作品をより手軽に、よりスピーディーに楽しめる環境を提供します。今回の提携を通じて、ｍｏｖは香港市場を起点に、中華圏全体への日本コンテンツ拡大を本格化させていきます。



「mov日本影劇動漫專區」チャンネル（現地視聴限定）：

https://www.mytvsuper.com/tc/content/10115/mov日本影劇動漫專區/(https://www.mytvsuper.com/tc/content/10115/mov%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%BD%B1%E5%8A%87%E5%8B%95%E6%BC%AB%E5%B0%88%E5%8D%80/)

事業連携についてのコメント

Rex Ching 氏（MyTV Super Limited プレジデント）

ｍｏｖ様とのパートナーシップにより、300本を超える日本の映像作品を厳選し、加入者の皆様にシームレスにお届けできるようになりました。この協業によって業務フローが大幅に効率化され、質の高い日本コンテンツをこれまで以上に迅速に市場へ届けることが可能になりました。

ジェイソン・ウォン氏（mov株式会社 代表取締役 CEO）

ｍｏｖはテクノロジーを活かして映像コンテンツのグローバル流通を効率化することを目指しており、今回のお取り組みは弊社にとって大きな一歩です。また、myTV SUPER様の信頼とご協力に心より感謝申し上げます。今後もグローバル展開を積極的に推進し、日本の優れた映像コンテンツに新たな収益機会と国際的なファン層を創出するとともに、アジアを起点とした持続可能なコンテンツ流通エコシステムの構築を目指してまいります。

■ｍｏｖについて

「DELIVER MOVING by MOVE of MOVIE. ～エイガに流動を、セカイに感動を～」をビジョンに掲げ、日本発のグローバルベンチャーとして、映像コンテンツの世界的な流通網を構築し、新たな価値と収益機会を創出しています。日本国内外で活躍する３０名以上のトッププレーヤーやアドバイザーで構成され、ＡＩやブロックチェーンなどの先端テクノロジーを活用した革新的な映像関連事業を推進しています。

コーポレートサイト：https://corp.mov.movie/