交渉力・戦略設計力を磨く体験型チームビルディング研修を法人向けに提供開始

ゲーミフィケーションを切り口に企業研修の企画・運営を行う株式会社集遊（本社：神奈川県横浜市／代表取締役社長：小川真輔）は、体験型エンタメ企画会社である株式会社Experiful （本社：東京都中央区／代表取締役社長：永易黎於）と協業し、「マーダーミステリー」を活用した新しいチームビルディング研修「ソラの方舟」の提供を開始いたしました。

本サービスは、受講者がチームに分かれ限られた情報をもとに対話・協力しながら物語の真相を解明していく「マーダーミステリー」をベースに設計されています。ゲームの進行中には合意形成、判断力、交渉力、戦略設計力といったスキルが自然と求められ、研修として実践的な学びを得ることができます。

研修の内容

「体験と内省をつなぐ三部構成」

マーダーミステリーを取り入れたゲーミフィケーション研修の強み

- マーダーミステリー（交渉・協力アクティビティ）- 振り返りワーク（個人・チームでの内省）- 総括フィードバック（学びを整理・言語化）

物語の中での“圧倒的当事者意識”で学びが定着

一般的な座学型研修やケーススタディでは、受講者は受け身の姿勢で「理解したつもりで行動に落とし込めない」に陥ってしまうことも少なくありません。 本研修は、マーダーミステリーの登場人物として“当事者”として判断・行動する体験型研修です。物語の進行や自己の判断に応じて協力・交渉を行うことで、主体的な思考と結果に対する内省を自然に引き出します。

物語の世界観を共有する楽しさと学びの両立により、従来型研修では得られない“腹落ちするチーム体験”が実現します。また、エンディングはチームや個人の判断次第。他チームの価値観や意思決定に至る思考・経緯など、多様な価値観のあり方を受容する振り返りワークにより相互理解を深めます。

本研修で得られる学び

以下のような課題でお悩みの組織・人事の方におすすめです。

- 多様な価値観をもつメンバー間での合意形成が難しい- 部署を超えたプロジェクトでのチームの一体感不足- 若手・中堅社員の意思決定力・交渉力の育成

マーダーミステリーチームビルディング研修「ソラの方舟」では、こうした課題に直結するスキルを自然な体験の中で鍛えることが可能です。チームの選択と行動次第で結末が変わるため、受講者一人ひとりの主体性や責任感も引き出せます。

活用シーン例

無料ウェビナー／無料対面体験会のご案内

- 新入社員研修：チームワークの土台作りに- リーダー層研修：合意形成力・ファシリテーション力を鍛える- フォローアップ研修：配属後の現場での学びをゲームで再確認- 社内交流イベント：会社の一体感創出

企業人事担当者向けに無料ウェビナー・無料対面体験会を受付中です。 参加者が実際に体験し、学びの価値を確認できる機会をご用意しています。

▼無料ウェビナー

2025年11月19日（水）15:00～16:00

詳細・参加申込：https://forms.gle/pun2Wojaq8GigPUT9

▼無料対面体験会

2025年12月2日（火）13:00～15:30

詳細・参加申込：https://forms.gle/HjowK7GyQBGa2TTW8

会社概要

■株式会社集遊

「組織にアソビゴコロを。」をミッションに、謎解きや体験型コンテンツを活用した人材育成・チームビルディング研修を提供。これまで大手企業を中心に延べ1万人以上が受講。

会社名：株式会社集遊

住所 ：〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1-201

代表者：代表取締役 小川 真輔

事業内容：謎解きゲームを活用した研修・イベントの企画運営

URL：https://www.aso-biz.jp/

■株式会社エクスペリフル

マーダーミステリー、謎解きゲームを中心とした没入型ストーリーコンテンツを開発。エンタメ業界で培った企画制作ノウハウを活かし、研修・教育分野へも参入している。

会社名：株式会社Experiful (エクスペリフル)

住所 ：〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目１４ー１４中公ビル４階

代表者：永易 黎於

連絡先：03-5577-2264

URL：https://experiful.jp/