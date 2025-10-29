わずか3日でAIを現場に！- 「72時間AI導入」を提供開始!
株式会社MICOTO（本社：東京都／代表取締役：濱田憲一）は、AI導入を最短72時間で実現する新サービス「72時間AI導入」パッケージの提供を開始いたしました。
本サービスは、AIを学ぶ段階から、使いこなす段階へ最速で移行できるよう設計されており、助成金を活用することで80万円(税抜)から、最短3日間（72時間）でAI実装と業務改革を完了させることができ、企業のDX推進をスピーディかつ確実に支援します。
■ サービス概要
「72時間AI導入」は、業務課題の可視化サポートから、10時間の生成AI研修、AIアプリ開発の着手までを最短3日間で完結させるプログラムです。AI専門知識がなくても、実際に動くAIツールを自社の業務に組み込むことができるのが特徴です。
さらに、助成金を活用することで実質負担を削減しながら、現場主導のAI活用を推進します。
■ なぜ「AI導入」は進まないのか？
今、多くの企業が人手不足や生産性向上といった課題解決のためにAI導入を検討しています。
しかし、いざ外部コンサルティングを導入した結果、
- 「数ヶ月経っても、出てくるのは分厚いレポートばかりで現場が変わらない」
- 「AI導入は『数年計画』と言われ、成果が出るのが遅すぎる」
- 「高額なコンサルフィーだけが継続し、費用対効果が見えない」
といった「コンサル任せ」の状況に陥り、貴重な時間を浪費しているケースが少なくありません。私たちは、この「待ち」のDXを終わらせるために、”今すぐ”結果を出すサービスを開発しました。
■ 「72時間AI導入」の特徴
本サービスは、従来の長期的なシステム開発とは異なり、「最短72時間」でAIを業務に実装し、現場の課題解決を即時スタートさせます。
1. 圧倒的なスピード（最短72時間～）
「いつか」ではなく「今すぐ」AIが動き出します。まずは現場の課題を一つ解決することで、AI活用の具体的な成功体験を生み出し、社内の変革を加速させます。
2. 驚きのコストパフォーマンス（実質80万円～）
ずるずると続く高額なコンサルティング費用とは異なり、明確な価格設定をご提示します。さらに、助成金活用をフルサポートすることで、初期投資を大幅に削減し、実質負担80万円からのAI導入を実現します。
3. 解決する現場の課題を徹底ヒアリング
現状の業務の洗い出しをサポートいたします。
「72時間AI導入」は、現場が直面する課題を“今すぐ”改善します。
導入相談はこちら :
https://share.hsforms.com/25JlobdTVThO917lyGYDqpgsmsrq
■ 導入プロセス
AI導入は難しいと思われがちですが、「72時間AI導入」では、相談から実装・運用までをワンストップで完結できます。
１．無料相談(60分)
現状の課題やAI活用の可能性を専門コンサルタントが無料で診断。
２．開始日の決定
スケジュールを共有し、最短で導入可能な開始日を確定。
３．助成金申請支援
人材開発支援助成金などの活用を前提に、書類作成から採択までを伴走サポート。
４．「72時間AI導入」開始
業務ヒアリング、生成AI研修、簡易アプリの実装を3日間で完了。
現場で“使える”AIツールをそのまま導入します。
５．運用開始
本番稼働後も継続的なサポート体制を提供し、安定運用と定着化をご支援。
■「いつか」ではなく「今すぐ」変革したい企業様へ
以下の項目に一つでも当てはまる経営者・プロジェクト担当者様は、すぐにお問い合わせください。貴社の課題を「最短72時間」で解決するご提案（無料診断・助成金シミュレーション）をいたします。
・外部のコンサルを入れたが、分厚いレポートばかりで現場が動かず焦っている。
・高額なコンサルフィーや開発見積もりに見合う、短期的な成果が見えない。
・人手不足や生産性の課題を「今すぐ」解決する具体的な手段を探している。
・「助成金を使ってコストを抑え、まずはAIを小さく試したい」と考えている。
いますぐ導入相談 :
https://share.hsforms.com/25JlobdTVThO917lyGYDqpgsmsrq
株式会社MICOTOについて
会社名 株式会社MICOTO
所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷２丁目２１番１号
設立 2024年12月19日
事業内容 WATASHIの運営、AI研修事業
お問い合わせ先
株式会社MICOTO 広報部
〒150-8510 東京都渋谷区渋谷２丁目２１－１ ヒカリエオフィス棟 33階
Email：info@micoto.io
Web：https://micoto.io/