日テレHRが描く、新しい人材育成の形。アスリートの挑戦を、地域の成長エンジンに。

株式会社日テレHR総合研究所左：株式会社F‐MS 代表取締役 藤城聖太 右：日テレHR総合研究所 代表取締役 中村博行

株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役：中村博行、以下、日テレHR）は、株式会社F‐MS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤城聖太）と業務提携し、本日2025年10月29日、アスリートを明日のビジネス戦力に導くキャリア支援サービス「ATHLABi（アスラビ）」の提供を開始いたします。

「ATHLABi」は、人間的な魅力やビジネス適応性を身につけたアスリート人材が、スポーツチームを支援する地域企業でキャリアを積むことを支援する、新しい取り組みです。

サービス提供の背景

高校・大学でスポーツに取り組んでいた選手が、成人してからもスポーツを続けることのできるケースはごくわずかです。多くの選手が、就職の時点で競技を断念せざるを得ない状況です。そうした中、指導者の多くは、スポーツで養われる忍耐力や観察力、計画力、行動力が人間力の向上につながると認識しており、近年は就職を意識した指導にも力を入れています。

その一方で、中小企業は人材の獲得に悩んでおり、高騰するリクルート費用にも頭を抱えている状況です。ワーク・ライフ・バランスが社会的な課題として掲げられ、AIの普及に伴い、より本質的な人間力が求められるようになりました。

これからの時代は「スポーツか就職か」ではなく、「スポーツも就職も」を可能にすることが相応しい解決方法だと考え、本サービスを提供します。

サービスの特徴

・複数の地域企業が共同で支援するスポーツチームを中心に添え、競技継続を支援します。

・選手は、支援する企業に就業することで、競技の継続と安定的な生活の両立が可能になります。

・「ATHLABi（アスラビ）」第一弾として野球球団の取り組みを開始します。

コメント

代表取締役社長 中村博行（株式会社日テレHR総合研究所）

「私たちは日本テレビグループの一員として、これまで人材育成を通じて働く人を支えてきました。『ATHLABi』は、スポーツで培われた“人間力”を社会の原動力に変える取り組みです。アスリートと企業の架け橋となり、地域社会の新しい可能性を創っていきます。」

【会社概要】

株式会社日テレHR総合研究所

https://ntv-hr.com/

本店所在地：東京都港区

代表者：代表取締役社長 中村博行

設立：2025年5月1日

事業開始：2025年8月1日

事業内容：動画研修、採用支援、人事コンサルティング、AI活用支援等