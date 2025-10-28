【ジムニーアイテム】アウトドアブランド『MIGRATRAIL（ミグラトレイル）』が提案する、ジムニーのための3アイテムをご紹介！

株式会社ダートフリークアウトドアをもっと快適にする、ジムニー専用装備

アウトドアブランド『MIGRA TRAIL（ミグラトレイル）』（株式会社ダートフリーク）は、スズキ ジムニー（JB64W／JB74W）向けに設計された3つのアクセサリーを発売中です。

“トレイルを楽しむ”“車中泊／アウトドアを快適にする”といったテーマに焦点をあて、ジムニーライフを支える「機能」と「デザイン」を兼ね備えた3つのアイテムをご紹介。

LUGGAGE CARGO HOOK（ラゲッジカーゴフック）- 10/2新発売

ラゲッジスペースをさらに快適にする

2個入りと、4個入りをラインナップD8361 - 2個入りD8362 - 4個入り

車両のラゲッジスペースに簡単に取付けられる荷掛けフック。 装着することにより、荷物を固定するカーゴネットやカーゴロープなどを取付けやすくできる。 フックは収納でき、邪魔にならず、走行中の干渉音もない。 異素材で構成された部品の各部は軽量かつ強度にこだわったハイスペックな材質を採用。 取付け工具が付属され、すぐに装着可能。

商品WEBページ(https://migratrail.jp/d83/)

BLACK SHADE - Jimny(ブラックシェード - ジムニー) - 9/1発売

ラゲッジスペースの快適性を高めるシンプルシェード

- ラゲッジ空間に荷掛け用途で取り付け可能なフック- フックを使わない時は本体に収納でき、走行時のノイズを抑制- 高強度かつ軽量設計：アルミフック＋強化樹脂ベース＋ステンレスボルト構成- 耐荷重目安4kg（静止状態）だが、取付位置や方法によって異なる可能性あり[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89278/table/26_1_900ec74741521f22432844b21890329b.jpg?v=202510290956 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/89278/table/26_2_6a279b992d6b23d7ee7c9227d65bc69d.jpg?v=202510290956 ]専用設計だからピッタリはまる1枚の重量が約325g表裏カラーはブラックを採用し、車外からも違和感なし車内の音を吸収「はめ込む」だけで加工は一切不要

ジムニーのラゲッジスペースの窓を埋める左右セットのシェード。 他にはない高い「断熱性」「防音性」を備え、快適な車内空間を提供する。 窓とボディの間にはめ込むだけで簡単に装着でき、取付け痕もなくスマートな仕上がり。 また、15mm厚の不織布マットはガラスの保護にもなる上、取付け後の匂いもない。

商品WEBページ(https://migratrail.jp/d8370/)

CAR JOINT HOOK PLUS(カージョイントフックプラス)

カーサイドで楽しむアウトドアに、コンパクトに携え、タフに支える

- 窓と車体の隙間に“はめ込むだけ”で装着。穴あけ不要のスマート設計- 断熱性・防音性：15mm厚の特殊不織布マット構造で、外気熱と騒音を抑制- ガラス保護クッション性あり。外観シンプルなブラック仕上げで統一感あり- 軽量で取り外しも容易（ただし頻繁な着脱には注意）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89278/table/26_3_3e537a55a07274c95db9fa0fc6808c51.jpg?v=202510290956 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/89278/table/26_4_e681c148b01c968e0034b9b4bb5cb1e8.jpg?v=202510290956 ]レインモール（雨どい）へ固定1個入りと2個入りをご用意シリコンラバーによって車を傷つけにくい確実な取付けタープが張りやすいフックデザイン

車の横にタープを設置するためのカージョイントフック。レインモール（雨どい）に固定することで簡単かつ確実に装着可能。軽量かつコンパクトながら十分な強度を持ち、高い耐錆性を備える。デザインにも工夫を凝らし、ガイロープの掛けやすさはもちろん、LEDランタンやハンガーも掛けられ、多目的に使用できる。

商品WEBページ(https://migratrail.jp/c052/)

- 雨どい（レインモール）への取り付けが可能- LEDランタンやガイロープ、小物を掛けるためのホール・ミニフック付き- 車体との干渉を避けるシリコンラバー仕様- コンパクトかつ軽量、しかし耐久性に配慮した構成[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89278/table/26_5_302c10dcda5dad0c280cfe10c86b8417.jpg?v=202510290956 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/89278/table/26_6_9c99d074f712ac9b54cdb588616b571b.jpg?v=202510290956 ]

ミグラトレイルの製品デザインは、アウトドア文化に精通し自らもアウトドアを楽しむ設計者によりデザイン・設計・監修され、ジムニーのタフさと調和する佇まいを追求しています。

製品の細部（素材、表面処理、質感、色など）には、強度と見た目のバランスを意識した設計が反映されています。