累計15万部突破!! 戦国時代の平民の暮らし描く「雑兵めし物語４.」（著者：重野なおき）本日10/29（水）発売!!

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『まんがライフオリジナル』『竹コミ！』で連載中の『雑兵めし物語』第4巻(著者:重野なおき)を2025年10月29日(火)に発売いたします。

『雑兵めし物語』第4巻書影＋帯

・あらすじ

村の一員に忍びのなつめが加わり、兵糧丸や水渇丸など忍びメシの作り方を教わる作兵衛たち。

さらに小豆粥や江川酒、豆飴やいもごみといったお菓子など、新たな戦国グルメを堪能。

そして徐々に村の責任ある立場として作兵衛が周囲に認められていく中、武田との戦の機運は着実に高まっていき――。

・見どころ

第4巻では村の一員に加わったなつめが忍びメシの作り方を披露したり、お代官様がつるに惚れてしまったり、村の避難所が落雷で燃えたので再建したりと作兵衛の周りはとっても忙しくて賑やか！

そんな中、作兵衛たちの村を治める小笠原家武将・山家昌治の元に馬場信春が武田家に寝返るように誘ってきて…？！

戦国時代のリアルでシビアな農村の生活をコミカルに描いた大人気作品の第4巻が堂々登場！

・初回限定版特典

重野なおき作品「信長の忍び」23巻（白泉社刊）、「石田三成の妻は大変」2巻（双葉社刊）と同時発売を記念し、各新刊の紙版コミックスには初回限定特典として「描き下ろしコラボ漫画カード」を封入！

片面には3作品共通のコラボイラスト、もう片面には各作品ごとに異なる内容のコラボ漫画を収録！

これらすべて、重野なおき先生が今回のために描き下ろした特別な漫画カードとなっております。

同時発売記念コラボ漫画カード表

・書店特典

同時発売記念コラボカード裏

『雑兵めし物語』応援店（描き下ろしペーパー）

CIMIC ZIN（描き下ろしイラストカード）

『雑兵めし物語』応援店 描き下ろしペーパー配布店舗一覧はこちら！

https://www.takeshobo.co.jp/sp/fair/zouhyou_meshi4/

・作家情報

▼重野なおき

主に4コマ漫画を手がけ、歴史や日常を題材にした作品で知られる。代表作に『信長の忍び』（白泉社・2016年よりTVアニメ化）などがある。コミカルな作風と緻密なストーリー展開が特徴。

作者X(旧Twitter)：https://x.com/shigeno_naoki

■連載誌「まんがライフオリジナル」竹書房がお届けするファミリー向け4コマ誌。毎月11日発売！

◯連載作品

【ちぃちゃんのおしながき】大井昌和

【めんつゆひとり飯】瀬戸口みづき

【スパロウズホテル】山東ユカ

【リコーダーとランドセル】東屋めめ

【雑兵めし物語】重野なおき

【よそじとふたごのメシ事情】小坂俊史

【のみじょし】迂闊

【なんでモモさんは】むんこ

【中年女子画報】柘植文

【ねこようかい】ぱんだにあ

【ぼのぼの】いがらしみきお

ほか

編集部公式X：https://x.com/TakeShobo4koma

■「竹コミ！」について

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト：https://takecomic.jp/

編集部公式X

竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O

竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen

・試し読み