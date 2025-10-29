国立能楽堂が「観客参加型アンケート」をデジタル化　来場者の声を可視化し、回答率約1.5倍を実現

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、独立行政法人日本芸術文化振興会 国立能楽堂様への取材記事を弊社HPへ掲載いたしました。

導入の背景

導入事例インタビューはこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/735/

能・狂言の公演を通して日本の伝統文化を発信する国立能楽堂では、来場者アンケートを紙または字幕装置で実施していました。

しかし、回収率の低さや集計作業の工数負担、自由記述の少なさが課題となっており、「もっと多くの来場者の声を反映したい」という想いから、デジタル化の検討を開始しました。

施策と実行プロセス

- 終演後にしか表示できない字幕装置では回答のタイミングが限られる- 紙の回収では未回答や手集計の負担が大きい- 英語の回答や熱意あるメッセージは、データとして扱うのが難しい

展示会「販促EXPO」で「クロワッサン」を知り、来場者が楽しく回答できるアンケート体験を目指して導入を決定。

正面玄関やロビー掲示、配布資料、字幕装置など、複数導線にQRコードを設置。設問数を絞り、英語併記を加えることで外国人来場者にも配慮しました。

「短時間で終わる」「景品が当たる」と案内したところ、世代・国籍を問わず、多くの方の興味を引くことに成功しました。

成果：データとユーザーの反応が示す効果

- アンケート回答率：約1.5倍に向上（21.7％→31.7％）- 自由記述回答：増加し、内容も具体化- 外国人回答率：約1割増加- 集計作業：工数ゼロ運用を実現（手入力2～3時間→不要）

高齢層からも「思ったより簡単」「これならできる」と好評で、多くの方がアンケートを体験。

「今回のアンケートでQRコードの使い方を覚えた」という声も多く寄せられ、デジタルリテラシー向上にもつながりました。

コメント（国立能楽堂 営業課 高根佳子 様）

「アンケートとガチャを組み合わせることで、来場者と交流しながら対応することができました。

自由記述も増え、公演内容やプログラムの改善のヒントが数多く得られています。

今後は『おすすめ公演診断』や『クイズ形式』など、楽しみながら能楽に触れられる企画にも挑戦したいです。」

今後の展望

国立能楽堂様は、デジタルアンケートを通じた「観客との双方向コミュニケーション」をさらに拡張予定。

まとめ：今回の事例で見えた「クロワッサン」の魅力

国立能楽堂様での取り組みを通じて、誰もが参加できるアンケート体験を支える「クロワッサン」の強みが明らかになりました。

- アンケート回答率 約1.5倍で来場者の声を広く可視化- 回答漏れゼロ＆自由記述増加で「質と量」の両立- 外国人回答率UPで国際文化交流にも貢献- 高齢層にもやさしい操作性で全世代の参加を促進- 集計工数ゼロ運用で現場の負担を大幅軽減

お客様に楽しみをプラスしながら声を集める、新しい文化DXのかたちを実現しています。

貴社でも「アンケートの新スタンダード」に、クロワッサンを取り入れてみませんか？

ご相談・デモ依頼はこちら :https://www.lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web

マーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

