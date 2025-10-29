【参加者募集！2025年12月22日(月)】自治体通信1Dayセミナー「AI×フロントヤード改革が創る、行政運営のリ・デザイン」を開催します

イシン株式会社

イシン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西中 大史、証券コード：143A）が運営する公民共創の先進事例を紹介するメディア『自治体通信』は、2025年12月22日(月)に自治体通信1Dayセミナー「AI×フロントヤード改革が創る、行政運営のリ・デザイン」を開催いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202512-01?utm_source=20251027&utm_medium=PRTimes&utm_content=press

少子高齢化や人口減少、公務員の担い手不足が加速する中、持続可能な行政運営は全国の自治体にとって喫緊の課題です。限られたリソースで住民サービスの質を維持・向上させ、職員の働き方を改善するためには、もはや小手先の改善ではなく、行政のあり方そのものを再定義する必要に迫られています。

自治体における「フロントヤード改革」や「AI活用」は住民サービス・業務効率化を根本から考え直し、行政運営を支えるキーワードとなります。しかし、多くの自治体では「デジタル化に向けた人的リソースやノウハウがない」「何から手をつければいいかわからない」といった共通の課題に直面しているのではないでしょうか。

これらの背景を踏まえ、今回『自治体通信』は、「フロントヤード改革」「AI活用」をテーマにした2部制のオンラインセミナーを開催いたします。2026年に推進計画の目標年度を迎える「フロントヤード改革」の現状や、住民サービスの質向上や職員の働きがい向上といった新たな価値を生む「AI」の最新状況の解説を通じ、これからの行政運営のヒントをお届けします。

これからの行政運営のカタチに興味のある方は、是非お申し込みください！

■ 開催概要

（１）開催日時

2025年12月22日（月）

第1部 「AI活用」 9時30分～12時00分

第2部 「フロントヤード改革」 14時00分～16時30分



（２）実施方法

ウェビナー形式

※動画は後日公開(申込者限定)



（３）参加対象

自治体関係者（行政職員・議員）



（４）参加費

無料



（５）主催

自治体通信運営事務局（イシン株式会社）

■ 講演内容（予定）

第1部 AI活用 9時30分～12時00分（予定）

講演１.「タイトル未定」

一般財団法人GovTech東京

講演２.「Hyuga_AIが変える日常業務～日向市が挑む生成AI活用とその成果～」

日向市 行政改革・デジタル推進課

講演３.～(各20分前後)

Coming soon!



第2部 フロントヤード改革 14時00分～16時30分（予定）

講演１.「タイトル未定」

北見市 総務部 職員課 人材育成担当課長 及川 慎太郎氏

講演２.「『自治体OMO』のコンセプトで取り組む坂出市のフロントヤード改革」

坂出市 政策部 DX推進課 主幹 畔上 文昭氏



講演３.～(各20分前後)

Coming soon!

※その他、自治体や民間企業の事例紹介を予定（随時更新）

※講演タイトルや講演内容は変更となる場合がございます。

■ 参加方法

下記からお申込みが可能です。

＜会社概要＞

会社名 ：イシン株式会社

代表取締役社長：西中 大史

所在地 ：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿イーストコート7F

設立 ：2005年4月

URL ：https://www.ishin1853.co.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

イシン株式会社 事業統括本部 公民共創企画部

TEL ：03-5291-1580(代表)

Email：jt_webinar@ishin1853.co.jp