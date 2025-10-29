Cynthialy代表國本が監修「ビジネスパーソンのためのMicrosoft Copilot活用大全 毎日の仕事が一気に変わる!」が10月30日(木)に株式会社Gakkenから発売
Cynthialy株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:國本知里)は、代表の國本が監修を務める書籍「ビジネスパーソンのためのMicrosoft Copilot活用大全 毎日の仕事が一気に変わる!」が、2025年10月30日(木)に株式会社Gakkenから発売されることをお知らせいたします。
■書籍について
本書は、Microsoft Copilotを実務で使いこなすための実践書として、総務・営業・経理・企画・開発など、職種別の具体的な活用術を解説しています。
メール作成や会議議事録の整理、データ分析、企画書作成など、日常業務にCopilotをどのように活用するかを職種別に解説しています。
さらに、Copilotの始め方や、初心者でも効果的に使いこなせる具体的なプロンプト例、より良い結果を得るためのコツも紹介しています。本書は、日々の業務の作業効率向上を支援する実践的な一冊です。
■本書の構成
Chapter 0 Copilotのキホン
Chapter 1 ビジネスを加速するCopilot活用術
Chapter 2 総務が社内を効率よく運用するための活用術
Chapter 3 営業が顧客とスムーズに交渉するための活用術
Chapter 4 経理が数値を整理するための活用術
Chapter 5 企画のアイデアを具体化するための活用術
Chapter 6 開発が発想を生かすための活用術
〈本書で解説している内容の一例〉
・Copilot活用術:会議議事録の自動要約と次のアクション抽出
・Copilot活用術:営業メールの作成と顧客対応の効率化
・Copilot活用術:Excelデータの分析とレポート作成の自動化
・Copilot活用術:PowerPointプレゼン資料の迅速な作成
〈巻末付録〉
・もっと使いこなしたい人のためのCopilot&Officeガイド
■書誌情報
書名：ビジネスパーソンのためのMicrosoft Copilot活用大全:毎日の仕事が一気に変わる!
監修：國本知里
発売日：2025年10月30日(木)
ページ数：208ページ
サイズ：18.3×21cm
定価：1,980円(税込)
◇Amazonの書籍情報ページ:https://amzn.to/4o1YXOJ
■出版記念イベント開催のお知らせ
本書の発売を記念して、2025年11月4日(火)に書籍出版記念イベントを開催いたします。
Copilot活用の最前線で活躍するお二方（一般社団法人AICX協会有識者理事 神川陽太氏、なんでもCopilotコミュニティマネージャー ponponmikankan氏）をゲストにお招きし、社内への浸透戦略、具体的な業務効率化の事例、そして新たな価値創造に至るまでの「リアルな体験談」を、書籍の内容に留まらないオフラインならではの深い知見とともにお届けします。
イベント詳細はこちら :
https://aiperformer.jp/seminar/1104-event
＜イベント概要＞
タイトル：【オフライン開催】『ビジネスパーソンのためのCopilot活用大全』出版記念イベント ～ Copilot導入と企業活用、その実践知のすべて～
日時：2025年11月4日（火）19:00～21:00
場所：東京都港区西新橋１丁目１－１日比谷フォートタワー 11階
＜プログラム＞
18：30～19：00 開場・受付
19：00～19：15 オープニング＆書籍紹介
19：15～20：00 トークセッション
20：00～21：00 懇親会・ネットワーキング
■Cynthialy株式会社について
Cynthialy株式会社は生成AI技術を活用し、人間の圧倒的な生産性向上・企業価値向上、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンという新しいワークフォースを創り出し、AIによる働き方の変革をご支援します。
https://cynthialy.co.jp/
＜会社概要＞
本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 5F
設立：2022年10月
代表者：國本知里
事業内容：生成AIの人材育成・導入コンサルティング・活用開発支援事業