「ヒューマノイドロボット体験・フィジカルAI最新動向セミナー」11/22（土）・23（日）開催【会場参加あり／オンライン同時配信】
株式会社EmplifAI（本社：東京都、代表：大曽根宏幸）は、ヒューマノイドロボットとフィジカルAI（※）の今と次を、実機デモ＋専門家トークで体験的に学べるセミナーを2025年11月22日（土）・23日（日）各日15:00-19:00に開催します。
会場は秋葉原（※詳細は申込者にご案内）、同時にオンライン配信を行います。
現地は各日12名限定、両日ともUnitree G1の実機デモを実施します。
※フィジカルAI：AIが現実世界へ働きかけるためのロボティクス×知能統合領域の総称
チケット（Peatix）
11/22（土）：https://emplifai-tech-seminar-1.peatix.com
11/23（日）：https://emplifai-tech-seminar-2.peatix.com
開催の狙い
生成AIの進化とともに、ヒューマノイド／AIロボットの社会実装が加速しています。
本セミナーでは、国内外のキーパーソンが最新トレンドを語り、Unitree G1の実機デモで“今できること”と“次に来る波”を具体的に掴んでいただきます。
開催概要
日時：2025年11月22日（土）／23日（日） 各日15:00-19:00（JST）
形式：ハイブリッド（秋葉原会場／オンライン配信）
定員：会場 各日約12名、オンライン同時配信
主催：株式会社EmplifAI（https://emplif.ai/）
プログラム（予定）
※発表順・内容は一部変更となる可能性があります。
11月22日（土）15:00-19:00
15:00-15:15 イントロ／ご説明（大曽根）
15:15-15:45 高須 正和 様（スイッチサイエンス 国際事業開発／深圳 Heroad Investment Partner）
テーマ：世界ヒューマノイドロボット運動会と、中国社会とロボットの関わり（オンライン講演20分＋質疑10分）
15:45-16:15 藤堂 高行 様（現地講演20分＋質疑10分）
テーマ：後日発表
16:15-16:45 近藤 義仁 様（null-sensei・GOROman）（現地講演20分＋質疑10分）
テーマ：後日発表
16:45-17:15 吉崎 航 様（間に合えば現地での講演20分＋質疑10分）
テーマ：巨大ロボット操縦とAI
17:15-17:30 休憩
17:30-19:00 Unitree G1デモ／交流・名刺交換／撤収
チケット（11/22）：https://emplifai-tech-seminar-2.peatix.com
11月23日（日）15:00-19:00
15:00-15:15 イントロ／ご説明（大曽根宏幸）
15:15-15:45 高須 正和 様（オンライン講演20分＋質疑10分）
テーマ：AIとヒューマノイドロボットへの投資を一体化する、中国ヒューマノイド開発／投資事情
15:45-16:15 清水 亮 様（現地講演20分＋質疑10分）
テーマ：ユーザーイリュージョンとフィジカルAI
16:15-16:45 佐々木 陽 様（株式会社FaBo 代表取締役社長）
テーマ：Physical AIで進化するAI×Roboticsの世界（現地講演20分＋質疑10分）
16:45-17:15 布留川 英一 様（現地講演20分＋質疑10分）
テーマ：Gemini Robotics 1.5 が切り拓くフィジカルAIの新時代
17:15-17:30 休憩
17:30-19:00 Unitree G1デモ／交流・名刺交換／撤収
チケット（11/23）：https://emplifai-tech-seminar-1.peatix.com
チケット・価格（税込）
会場参加（通常）：\40,000
会場参加（早割）：\20,000 ※数量限定／売切次第終了
オンライン参加：\3,000
オンライン参加【+お布施】：\10,000
※会場現地はいずれも各日12名限定。会場詳細は申込者にご案内します。
会社概要
会社名：株式会社EmplifAI（エンプリファイ）
所在地：東京都（リモート拠点含む）
事業内容：フィジカルAI／ロボティクスの実装支援、ヒューマノイドレンタル、開発受託
URL：https://emplif.ai/
お問い合わせ
メール：support@emplif.ai
担当：大曽根宏幸
注意事項：
プログラムは予告なく変更となる場合があります。