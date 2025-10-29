「ヒューマノイドロボット体験・フィジカルAI最新動向セミナー」11/22（土）・23（日）開催【会場参加あり／オンライン同時配信】

株式会社EmplifAI

株式会社EmplifAI（本社：東京都、代表：大曽根宏幸）は、ヒューマノイドロボットとフィジカルAI（※）の今と次を、実機デモ＋専門家トークで体験的に学べるセミナーを2025年11月22日（土）・23日（日）各日15:00-19:00に開催します。

会場は秋葉原（※詳細は申込者にご案内）、同時にオンライン配信を行います。

現地は各日12名限定、両日ともUnitree G1の実機デモを実施します。



※フィジカルAI：AIが現実世界へ働きかけるためのロボティクス×知能統合領域の総称

チケット（Peatix）

11/22（土）：https://emplifai-tech-seminar-1.peatix.com

11/23（日）：https://emplifai-tech-seminar-2.peatix.com

開催の狙い

生成AIの進化とともに、ヒューマノイド／AIロボットの社会実装が加速しています。

本セミナーでは、国内外のキーパーソンが最新トレンドを語り、Unitree G1の実機デモで“今できること”と“次に来る波”を具体的に掴んでいただきます。

開催概要

日時：2025年11月22日（土）／23日（日） 各日15:00-19:00（JST）

形式：ハイブリッド（秋葉原会場／オンライン配信）

定員：会場 各日約12名、オンライン同時配信

主催：株式会社EmplifAI（https://emplif.ai/）

プログラム（予定）

※発表順・内容は一部変更となる可能性があります。

11月22日（土）15:00-19:00

15:00-15:15 イントロ／ご説明（大曽根）

15:15-15:45 高須 正和 様（スイッチサイエンス 国際事業開発／深圳 Heroad Investment Partner）

テーマ：世界ヒューマノイドロボット運動会と、中国社会とロボットの関わり（オンライン講演20分＋質疑10分）

15:45-16:15 藤堂 高行 様（現地講演20分＋質疑10分）

テーマ：後日発表

16:15-16:45 近藤 義仁 様（null-sensei・GOROman）（現地講演20分＋質疑10分）

テーマ：後日発表

16:45-17:15 吉崎 航 様（間に合えば現地での講演20分＋質疑10分）

テーマ：巨大ロボット操縦とAI

17:15-17:30 休憩

17:30-19:00 Unitree G1デモ／交流・名刺交換／撤収

チケット（11/22）：https://emplifai-tech-seminar-2.peatix.com

11月23日（日）15:00-19:00

15:00-15:15 イントロ／ご説明（大曽根宏幸）

15:15-15:45 高須 正和 様（オンライン講演20分＋質疑10分）

テーマ：AIとヒューマノイドロボットへの投資を一体化する、中国ヒューマノイド開発／投資事情

15:45-16:15 清水 亮 様（現地講演20分＋質疑10分）

テーマ：ユーザーイリュージョンとフィジカルAI

16:15-16:45 佐々木 陽 様（株式会社FaBo 代表取締役社長）

テーマ：Physical AIで進化するAI×Roboticsの世界（現地講演20分＋質疑10分）

16:45-17:15 布留川 英一 様（現地講演20分＋質疑10分）

テーマ：Gemini Robotics 1.5 が切り拓くフィジカルAIの新時代

17:15-17:30 休憩

17:30-19:00 Unitree G1デモ／交流・名刺交換／撤収

チケット（11/23）：https://emplifai-tech-seminar-1.peatix.com

チケット・価格（税込）

会場参加（通常）：\40,000

会場参加（早割）：\20,000 ※数量限定／売切次第終了

オンライン参加：\3,000

オンライン参加【+お布施】：\10,000

※会場現地はいずれも各日12名限定。会場詳細は申込者にご案内します。

会社概要

会社名：株式会社EmplifAI（エンプリファイ）

所在地：東京都（リモート拠点含む）

事業内容：フィジカルAI／ロボティクスの実装支援、ヒューマノイドレンタル、開発受託

URL：https://emplif.ai/

お問い合わせ

メール：support@emplif.ai

担当：大曽根宏幸

注意事項：

プログラムは予告なく変更となる場合があります。