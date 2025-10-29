株式会社ティーガイア 役員人事に関するお知らせ（2025年10月29日付）
株式会社ティーガイア
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123953/table/38_1_e2276abdca41b31e7e70aacea5a1cc32.jpg?v=202510290956 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123953/table/38_2_1febc6719f177d68ca88db5b5425617e.jpg?v=202510290956 ]
株式会社ティーガイア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長： 石田 將人）は、2025年10月29日開催の臨時株主総会において、監査役選任について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
監査役人事
新任監査役：1名（2025年10月29日付）
退任監査役：1名（2025年10月29日付）
【参考資料】添付資料をご確認ください。
・新任監査役経歴書