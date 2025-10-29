こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
関東学院大学の学生が考案 ―JR東日本関内駅マスコットキャラクター「カナピィ」誕生！―
関東学院大学とJR東日本 横浜支社は、地域と人と関内駅とのつながりをより一層深めることを目的に、共同でJR東日本関内駅マスコットキャラクター「カナピィ」（以下「カナピィ」）を制作しました。2023年の横浜・関内キャンパスの開校以降、関東学院大学とJR関内駅は連携を密にしてきました。そして、さらなる連携強化を目的として、関東学院大学の学生を対象にJR関内駅マスコットキャラクターのデザインを公募。応募総数28作品の中から、JR関内駅を利用するお客さまやJR東日本社員の方々による投票を経て「カナピィ」が誕生しました。
★JR関内駅マスコットキャラクター「カナピィ」
制作者の自宅で飼っているインコがモチーフとなった心優しい鳥で、困っている人を見かけるとすぐに飛んでいって助けます。JR関内駅の近くに所在する横浜公園に咲くチューリップを手にしており、そのチューリップは駅を行き交う人々の心をそっと癒して笑顔にします。
港町横浜のイメージカラーである青色を基調とし、片手に持つチューリップはチューリップ畑の名所として知られる横浜公園から着想を得ており、地域を象徴する要素を取り入れています。
★JR関内駅マスコットキャラクター「カナピィ」お披露目イベント
「カナピィ」が、関東学院大学主催のイベント「関キャン fes.2025×KAN-KAN Park」でお披露目されます！ イベント当日のJR東日本のブースでは、「カナピィ」の缶バッジづくりや撮影コーナーなど、「カナピィ」や鉄道にふれられる楽しい企画をご用意しています♪
「関キャン fes.2025×KAN-KAN Park」
◆開催日時： 2025年11月2日（日）・3日（月・祝） 11:00～16:00（雨天中止）
◆開催場所： 関東学院大学 横浜・関内キャンパス＆大通り公園（1区～3区）
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
伊波 裕美子
住所：横浜市金沢区六浦東1-50-1
TEL：045-786-7049
メール：kouhou@kanto-gakuin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/