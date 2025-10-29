「心身健康科学科」（通学課程）設置認可のお知らせ～AI・データサイエンスを活用し、「心身健康科学」を対面教育で実践的に学ぶ～

「心身健康科学科」（通学課程）設置認可のお知らせ～AI・データサイエンスを活用し、「心身健康科学」を対面教育で実践的に学ぶ～