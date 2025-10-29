こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「心身健康科学科」（通学課程）設置認可のお知らせ～AI・データサイエンスを活用し、「心身健康科学」を対面教育で実践的に学ぶ～
人間総合科学大学（所在地：埼玉県さいたま市、学長：久住眞理）は、2025年10月28日付で文部科学大臣より「人間科学部 心身健康科学科」（通学課程）の設置認可を受け、2026年4月に開設することが正式に決定しました。
本学は、日本で初めて「心身健康科学」を学問として体系化し、通信教育課程を通じて多くの教育・研究実績を重ねてきました。今回の通学課程新設では、その知見を活かし、対面教育による実践的な学びを展開します。AI・データサイエンスを用いた健康支援や、心と身体の相関を科学的に探究する教育を通じ、現代社会の健康課題に貢献できる人材を育成します。
■本件のポイント
1. 「心身健康科学科」（通学課程）の設置が文部科学大臣により認可され、2026年4月に開設
2. 日本で初めて「心身健康科学」を体系化した本学が、通信教育に続き通学課程を展開
3. AI・データサイエンスを活用した健康支援を学び、テクノロジーを「人をつなぐ手段」として活かす能力を育成
4. 心と身体のつながりを理解し、人々のウェルビーイングを支援できる専門人材を養成
■新学科設置の背景と目的
ストレス社会といわれる現代において、「こころ」「からだ」「文化・社会」の3つの側面から人間を総合的にとらえる「心身健康科学」の重要性は一層高まっています。これまで通信教育で多くの専門家を輩出してきた本学は、対面での実践的な学びを求める声に応え、新たに通学課程を設置します。先端技術と人間理解を融合させ、社会の多様な健康課題の解決に寄与することを目指します。
■新学科の概要
学部学科名： 人間科学部 心身健康科学科（通学課程）
開設時期： 2026年4月
開設場所： 蓮田キャンパス（埼玉県さいたま市岩槻区馬込1288）
入学定員： 40名
取得学位： 学士（人間科学）
■今後の予定
入学者選抜（入試）やオープンキャンパス、進路説明会、開設記念イベント等の情報は、順次本学公式ウェブサイトにて公開いたします。
心身健康科学科 特設サイト：https://www.human.ac.jp/special_site_mb/
■オープンキャンパス・個別相談会
2025年11月23日（日）10:00より、蓮田キャンパスにてオープンキャンパス・個別相談会を開催します。
詳細・申込：https://human.ac.jp/ad/event/opencampus/
