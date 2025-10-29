『2025年 小学生地球ミーティング』 参加者募集中！

特定⾮営利活動法人スプラタルカ

NPO法人 スプラタルカ（所在地：沖縄県読谷村、代表：本田 勝也）は、11月3日（月）に、『2025年 小学生地球ミーティング』を開催します。

毎年、小学生・中学生・高校生・大学生と、世代ごとのオンラインコミュニケーションを進めていますが、今回、小学生対象の『小学生地球ミーティング』を開催します。

今回のテーマは、『平和を象徴するものを紹介しよう！』です。それぞれの国にある「平和」を象徴するものをお互いに紹介しながら、平和について一緒に考えて行こうと思います。

現在、参加者を募集してます！

『2025年 小学生地球ミーティング』 の詳細

開催日：2025年11月3日（月）＊文化の日

会議形式：3会場（日本、インドネシア、インド）を中継するオンラインによるコミュニケーションプログラム

参加者：

＊インドネシア： ジョグジャカルタの小学校

＊インド： ラジャスタン州の小学校

＊日本： 沖縄・全国の小学生

テーマ：「平和を象徴するものを紹介しよう！」

募集内容：

＊沖縄：会場（読谷村文化センター）に集合できる個人（小学生）

＊全国：自宅からオンラインで参加できる小学生

参加費：無料

運 営：NPO法人 スプラタルカ

プログラム概要：

・学校紹介（日本、インドネシア、インドの学校を紹介する。）

・持ち物紹介（学校で日ごろ使っている物や道具をお互いに紹介する。）

・テーマに沿った話し合い（「平和を象徴するものを紹介しよう！」に沿って、話し合う。）

・自由質問（お互いに、興味あることについて自由に質問する）

募集期間：11月1日（土）まで ＊オンラインフォームから

＊詳細は、公式サイトに記載しています。

「小学生地球ミーティング」 :https://www.supratarka.org/blogs/blog_entries/view/48/e8c02cad688a805a50a7b09c92ee5808?frame_id=53

＊資料は、公式サイトからダウンロード下さい。

資料一覧 :https://www.supratarka.org/cabinets/cabinet_files/index/30/58fcd1adce4025d5c9d7f64c0317999f?frame_id=29

＊申し込みは、オンラインフォームからお願いします。

申し込み :https://forms.office.com/r/JWjEjdcS0y?origin=lprLink

これまでの活動を記録していますので、ぜひご覧ください。

活動の記録 :https://www.supratarka.org/int-conference

NPO法人 スプラタルカ のビジョン

小学生・中学生・高校生・大学生と世代ごとの世界のこども達が、自由なコミュニケーションを行なえるためのネットワークを提供し、そこで様々なコミュニケーションプログラムを実施していきます。

【団体概要】

団体名：特定非営利活動法人 スプラタルカ

所在地：沖縄県読谷村

代表：本田 勝也

設立：2019年6月

事業内容：国を越えた世代ごとのオンライン コミュニケーションの提供

公式サイト：https://www.supratarka.org/

フェイスブック：https://www.facebook.com/supratarka/

インスタグラム：https://www.instagram.com/supratarka_official/

【問い合わせ先】

特定非営利活動法人 スプラタルカ 代表 本田勝也

Mail：info@supratarka.org TEL：098-957-1821