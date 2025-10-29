AppGate 360 Fraud Protection、デジタルリスク保護分野のリーダーに選出

EASY SOLUTIONS JAPAN合同会社

ニューヨーク（米国）- 2025年10月16日 - エンドツーエンドの不正防止分野で業界をリードするAppGateの「360 Fraud Protection」は、グローバルな分析・アドバイザリ企業であるQKS Groupが発行する2025年版 SPARK Matrix(TM) for Digital Risk Protection において、「リーダー」として選出されたことを発表しました。

QKS Groupの SPARK Matrix(TM) は、テクノロジーの卓越性と顧客への影響度の両面からテクノロジーベンダーを詳細に分析・評価するもので、世界市場の動向、主要トレンド、競争環境に関する戦略的インサイトを提供します。

360 Fraud Protectionは、統合型不正防止プラットフォームとして両指標で高い評価を獲得しました。このソリューションは、360 Brand Guardian、360 Risk Control、および 360 Adaptive Authentication を含み、デジタル脅威保護、デジタルリスク保護、アダプティブ認証をモジュール構成ながらも統合されたスイートとして提供しています。

本プラットフォームは、機械学習による脅威検出と多言語対応の24時間365日体制のセキュリティオペレーションセンター（SOC）を組み合わせ、フィッシング、ブランドなりすまし、認証情報漏洩、決済詐欺などの脅威を検知・優先順位付け・対応します。各モジュール間でインテリジェンスを共有することにより、リアルタイムでの可視性とリスク評価を強化し、不正・デジタルリスクの全ライフサイクルにわたって多層防御を実現します。

QKS Groupのシニアアナリストであるサヒル・ダムゲイ氏は次のように述べています。

「360 Fraud Protectionプラットフォームは、高度な分析、設定可能なルールエンジン、そして積極的な脅威軽減機能を兼ね備えており、特に高リスク業界に最適です。デジタル脅威保護、ダークウェブ監視、アダプティブ認証を単一のフレームワークに統合する能力は、組織に実用的なインサイトと効率的な対応メカニズムを提供します。顧客報告前に脅威の85％以上を事前に検出するプロアクティブな検知率は、その実効性を示しています。」

さらにダムゲイ氏は次のように付け加えています。

「API統合、銀行ワークフロー向けSDK、多言語SOCサポートに支えられたモジュラー型アーキテクチャにより、企業は運用上の摩擦を最小限に抑えつつ、デジタルリスク保護と不正防止を大規模に展開できます。この設計により、360 Fraud Protectionは、脅威保護、リスクスコアリング、認証を一体化したセキュリティ戦略を目指す組織にとってリーダー的存在となっています。」

AppGateの不正対策担当上級副社長であるマイク・ロペス氏は次のように述べています。

「SPARK Matrixでリーダーとして認められたことは、当社が高度な不正防止およびデジタルリスク保護技術への継続的な投資を行っていることを証明しています。360 Fraud Protectionプラットフォームは、統合インテリジェンス、リアルタイム可視化、自動化により、企業が新たな脅威を先取りし、不正ライフサイクル全体で迅速かつ効果的に対応できるよう設計されています。」

360 Fraud Protectionについて

AppGateの360 Fraud Protectionは、エンドツーエンドの不正防止を単一のプラットフォーム上で提供します。このソリューションは、360 Brand Guardian、360 Risk Control、360 Adaptive Authentication で構成され、包括的な脅威管理、ブランド保護、不正防止を実現し、世界中の金融機関および企業を保護しています。

詳細は 360fraud.ai をご覧ください。

QKS Groupについて

QKS Groupは、企業・テクノロジーベンダー・投資家が信頼性の高いデータドリブンな意思決定を行うための支援を行うグローバルな分析・アドバイザリ企業です。主力評価フレームワークである SPARK Matrix(TM) をはじめ、アナリスト向けの SPARK Plus(TM)、市場・競合分析のための QKS Intelligence(TM)、およびCXOリーダーと実務者のための QKS Community(TM) を展開しています。これらはすべて、人間の専門知識に基づいたインテリジェンスフレームワークとQKS独自のクローズドループ型調査手法によって支えられ、専門家の洞察、定量モデル、および継続的な検証を統合し、信頼性が高く成果志向のインテリジェンスを提供しています。

詳細なリサーチについては https://www.appgate.com/news-press/360-fraud-protection-named-a-leader-in-digital-risk-protection をご覧ください。

報道関係お問い合わせ先:

Easy Solutions Japan 合同会社 畠山 昌録

📧 masafumi.hatakeyama@appgate.com