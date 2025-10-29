美容フリーランス向けスペースマッチングサービス[BEAUTY SHARE]がサイトリニューアル

株式会社クラウドビューティリニューアルしたBEAUTY SHARE

BEAUTY SHAREは、ユーザーにとってより使いやすいサービス環境を実現するため、サービスサイトを全面リニューアルいたしました。このリニューアルは、「手軽にサロン開業・副業」“好きな時、好きな場所でサロンワークを”を核として、ユーザーのスペース探しをよりスムーズにする設計を加え、新たなデザインを公開いたしました。

新デザインは[https://beautyshare.jp/]にてご確認いただけます。

背景・目的

クラウドビューティの提供するスペースマッチングサービスBEAUTY SHAREは、常にお客様の声に耳を傾け、サービス品質の向上を図ってまいりました。今回の大幅な改修によって、私たちのプラットフォームは「便利さ」の次元を大きく進化させました。

新しい機能やデザインにより、お客様にとって「好きな時に、好きな場所で」スペースを探せるという理想的なマッチングをかなえます。

リニューアルの詳細

今回実施されたリニューアルでは、主に月額でご利用いただけるスペース、そして料金が一目でわかるようにデザインを改善しています。

特に重要な料金体系の表示についてゼロから見直し、ワンページで完結する料金表をご用意しました。

月額利用料がシンプルに表示され、追加費用や条件も明確に記載。電卓を片手に計算する必要はもうありません。

さらに、今回の改修に合わせて全体的にスペースの利用料金も見直されており、よりご利用いただきやすい価格へと改善しています。

これらにより、皆様のスペース探し環境が一新されることをお約束します。

今回のリニューアルによって、私たちのサービスは単なる情報提供サイトから「ユーザーの毎日に寄り添うプラットフォーム」へと進化しました。

わかりやすい料金、使いやすいレイアウト、お得なキャンペーン、新しい仕事の可能性。

すべてが一体となって、「便利であること」の意味を再定義しています。

これから利用を検討する方も、すでに長く使ってくださっている方も、ぜひ新しくなったサービスを体験してください。「便利さ」がどれだけ日常を軽くし、可能性を広げるかを実感いただけるはずです。

BEAUTY SHARE

https://beautyshare.jp/

クラウドビューティについて

当社は「美を生み出す人たちと共に、未来をつくる」をスローガンに、美容サロンや美容業界で活躍する人たち向けにあらゆる支援ができる総合プラットフォーム会社を目指しています。

企業名：株式会社クラウドビューティ [CLOUD BEAUTY Inc.]

代表者：代表取締役 望月雅彦

資本金：311,763,278円（資本準備金他含む）

大阪本社：大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル6階

東京オフィス：東京都渋谷区恵比寿4-11-9 クオーレエビス1階

設立：1999年6月1日

URL： https://cloudbeauty.co.jp/