Nordic、「EdgeTech+ 2025」に出展

ノルディック・セミコンダクター株式会社

低消費電力ワイヤレス接続ソリューションの世界的リーダーであるNordic Semiconductorは、「EdgeTech+ 2025」（会期: 2024年11月19日～21日、主催: 一般社団法人 組込みシステム技術協会、会場: パシフィコ横浜、https://www.jasa.or.jp/expo/）に出展し、Cellular IoT / Matter に関する最新ソリューションの展示デモンストレーションを行うと共に、出展社セミナーに登壇します（ブース番号: BZ-15）。

Nordicブース展示内容（予定）

- 製品デモ「IIJ SoftSIM」：Thingy91x(https://www.nordicsemi.jp/tools/thingy91x/)上でnRF9151(https://www.nordicsemi.jp/products/nrf9151/)を使用し、外部ディスプレイに「Hello nRFcloud」を表示（ノートPCにはnRF9151 DK(https://www.nordicsemi.jp/tools/nrf9151dk/)が接続され、nRF Connect SDKが動作）- 製品デモ「Matter over Thread / Wi-Fi」：スマートロック（美和ロック製）、スマートライト、スマートACプラグを使用したデモ- 製品デモ「nRF54L15 DK(https://www.nordicsemi.jp/tools/nrf54l15dk/)」：チャネル・サウンディングによる距離測定をリアルタイム表示- PMIC製品展示：ノートPC上でnRF Connect SDK(https://www.nordicsemi.jp/tools/nrf-connect-for-desktop/)を仮想モード表示し、PMICの機能を紹介- Bluetooth Low Energy Audio DK製品展示：同じテーブル上にスピーカーを配置し、Auracastを実演AIソフトウェアデモ（3種類）：ヒューマノイド認識、キーワード・スポッティング、ジェスチャー検出をNeuton.AIおよびTensorFlow Liteを用いて実演

ユーザー事例紹介

- Bluetooth Low Energy対応バッテリー式電動工具- 屋内外でのトラッキングが可能な5種類の人間・ペット用トラッカー- 任天堂 ポケモンGO Plus+- Bluetooth Low Energy接続対応の電池不要スマートリング- Bluetooth Low Energy対応スマートウォッチ- スマートファクトリー向けIoT構成ブロック「PILEZ」と「Brave Pi」- Auracast対応Bluetooth Low Energyオーディオトランスミッター- Bluetooth Low Energy対応電動歯ブラシ- SixPad 腹筋EMSマシン- Bluetooth Low Energy対応血圧計- Oral-B AIスマート電動歯ブラシ

出展社セミナー1 （参加ご登録は、来場登録後、出展社セミナーから選択）

タイトル: 「Bluetoothを超えて：ノルディックのエッジAI、クラウド、次世代ワイヤレス接続への飛躍」（E1-03）

URL: https://f2ff.jp/introduction/11591?event_id=etexpo-2025

日時: 11月19日（水）、12:15～12:55

会場: 展示会場内Room E

登壇者: John Kenney

提供: ノルディック・セミコンダクター株式会社

ご登録: https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20241101

セミナー概要

ノルディック・セミコンダクターは、Bluetooth Low Energyの世界的リーダーから、低消費電力ワイヤレス接続のグローバルリーダーへと進化を遂げました。

本セッションでは、以下の内容をご紹介します。

- Bluetooth Low Energyを超えた次世代ワイヤレスソリューション（Matter、Wi-Fi、セルラーIoTなど）- 戦略的買収がもたらしたエッジAI/ML機能とクラウドベースのデバイス管理の実現- よりスマートで省電力、スケーラブルな接続ソリューション構築の実践的知見

エンジニア、プロダクトマネージャー、ビジネスリーダーの皆様が、進化するIoT市場で優位性を保つための実践的知見を得られます。

出展社セミナー2 （参加ご登録は、来場登録後、出展社セミナーから選択）

タイトル: 「Bluetoothのマーケットリーダーとして：Bluetoothに関連した話題のトピックスに関するノルディックのサポート状況について」（C2-03）

URL: https://f2ff.jp/introduction/11561?event_id=etexpo-2025

日時: 11月20日（水）、12:15～12:55

会場: 展示会場内Room C

登壇者: 小林紀之

提供: ノルディック・セミコンダクター株式会社

ご登録: https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20241101

セミナー概要

ノルディック・セミコンダクターは、省電力を実現するSoCを提供し、今後もBluetoothの世界に貢献し続けてまいります。当日は、弊社最新SoCのご紹介とともに、最近話題の下記３つのトピックスに関して最新のサポート状況をご説明いたします。

- Matter：Smart HomeのNew standardについて- Channel sounding：Bluetooth version 6.0で追加された測距技術について- EdgeAI：買収したNeuton AIのご紹介

Nordic Semiconductor ASAについて

Nordic Semiconductor（以下: Nordic）は、モノのインターネット（IoT）のためのワイヤレス通信技術に特化したノルウェーのファブレス半導体企業です。1983年に設立し、世界中に1,400名を越える社員がいます。Nordicはアワード受賞歴のあるBluetooth Low Energyソリューションを提供する、超低消費電力無線テクノロジーのリーディング・プロバイダーです。Nordicのテクノロジーは、ANT+、Thread、Zigbee対応のみならず、2018年には、IoT分野のさらなる市場拡大に向け、LTE-M/NB-IoT向けの低電力でコンパクトなセルラーIoTソリューションも発表しました。 Nordicの製品ポートフォリオは、2021年にWi-Fi技術によりさらに拡充しています。

開発者をRFの複雑さから解き放つ画期的な開発ツールにより、最先端のワイヤレス技術を提供することで市場での地位を築き、優れたアイデアがあれば誰でもIoTプラットフォームに基づいてイノベーションを構築できるようにしました。 今日、Nordicのアワード受賞歴のある高性能且つ設計が容易なBluetooth Low Energyソリューションは、ワイヤレスPC周辺機器や、ゲーム、スポーツとフィットネス、携帯電話アクセサリ、コンシューマ向け家電製品、おもちゃ、ヘルスケア、オートメーションなどさまざまな用途で世界をリードする企業に採用されています。 Nordicは、ANT+ Alliance、Bluetooth SIG、Thread Group、Zigbee Alliance、Wi-Fi Alliance、およびGSMAのメンバーです。詳細はこちらをご参照ください（https://www.nordicsemi.com/About-us、英語）。