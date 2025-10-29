【分析レポート】楽天RPP広告 vs Amazon SP広告 検索広告で“本当に売れる”のはどっち？同一商品でモール別の特徴を徹底比較！

株式会社Proteinum

モール型ECの集客において欠かせない施策のひとつが「検索連動型広告」。

しかし、同じ“検索広告”でも楽天市場とAmazonでは、広告の仕組みやユーザーの行動特性が大きく異なります。

本レポートでは、両プラットフォームで同一商品・同一キーワードを対象に広告を配信し、

クリック率・転換率・ROASなどの主要指標を比較検証。

各モールでの広告効果の違いを可視化し、成果を上げるためのポイントを整理しました。

■本レポートでわかること

・楽天市場「RPP広告」とAmazon「スポンサープロダクト広告」の仕様・配信ロジックの違い

・両モールで同一条件下における広告配信結果の比較

・商品単位・キーワード単位それぞれで見えた傾向

・ROASやクリック率が変動する要因と、最適化のヒント

・プラットフォーム別に注力すべき指標と改善アクション

本資料では、広告の“見えない差”を定量的に比較し、

「どのように運用を変えると成果が上がるのか」を実データから解説しています。

■こんな方におすすめ

・楽天・Amazonで広告を運用しているが、成果の違いが気になる

・プラットフォーム別の効果特性を定量的に把握したい

・今後の広告戦略立案のために、運用判断の基準を持ちたい

・社内提案やクライアント向けに比較データを活用したい

■資料ダウンロードページ

https://proteinum.co.jp/document/rakuten-amazon-search-ad-report/

■ご参考

株式会社Proteinumでは、RPP広告運用ツール「ECPRO」を提供しております。

楽天運営代行を行う中で蓄積したプロの運用ノウハウをAIにより実現可能です。

ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/

