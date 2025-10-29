【分析レポート】楽天RPP広告 vs Amazon SP広告 検索広告で“本当に売れる”のはどっち？同一商品でモール別の特徴を徹底比較！
モール型ECの集客において欠かせない施策のひとつが「検索連動型広告」。
しかし、同じ“検索広告”でも楽天市場とAmazonでは、広告の仕組みやユーザーの行動特性が大きく異なります。
本レポートでは、両プラットフォームで同一商品・同一キーワードを対象に広告を配信し、
クリック率・転換率・ROASなどの主要指標を比較検証。
各モールでの広告効果の違いを可視化し、成果を上げるためのポイントを整理しました。
■本レポートでわかること
・楽天市場「RPP広告」とAmazon「スポンサープロダクト広告」の仕様・配信ロジックの違い
・両モールで同一条件下における広告配信結果の比較
・商品単位・キーワード単位それぞれで見えた傾向
・ROASやクリック率が変動する要因と、最適化のヒント
・プラットフォーム別に注力すべき指標と改善アクション
本資料では、広告の“見えない差”を定量的に比較し、
「どのように運用を変えると成果が上がるのか」を実データから解説しています。
■こんな方におすすめ
・楽天・Amazonで広告を運用しているが、成果の違いが気になる
・プラットフォーム別の効果特性を定量的に把握したい
・今後の広告戦略立案のために、運用判断の基準を持ちたい
・社内提案やクライアント向けに比較データを活用したい
■資料ダウンロードページ
https://proteinum.co.jp/document/rakuten-amazon-search-ad-report/
■ご参考
株式会社Proteinumでは、RPP広告運用ツール「ECPRO」を提供しております。
楽天運営代行を行う中で蓄積したプロの運用ノウハウをAIにより実現可能です。
ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/
■株式会社Proteinum（プロテーナム）・お問い合わせ
株式会社Proteinum（プロテーナム）は「ECのトータルカンパニーとしてECがより身近な世界を創造する」をミッションに掲げ、ECコンサルティング・運営代行事業とEC支援SaaSを軸に、EC事業者様の発展を支えるスタートアップです。EC事業者様に対する売上・利益アップのコンサルティングから代わりにEC運営を実施する運営代行といった人的支援や様々なEC事業者様のご支援を行った知見を活かしたEC事業運営をより楽に、より成果が出る状態を実現するSaaS（サービス名：ECPRO）の提供を行っております。
設立：2020年8月
代表者：代表取締役 米沢 洋平
所在地：東京都港区新橋6丁目13-10 PMO新橋2F
コーポレートサイト：https://proteinum.co.jp/
ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/
お問い合わせ：https://ecpro.ai/trial/
