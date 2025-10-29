【診断件数1000社突破！期間限定キャンペーン】脆弱性診断メニュー、フルリニューアル！最短2日、最大15万円お得に診断可能。

株式会社ピーエスシー

＜概要＞

企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）化を共創、支援する株式会社ピーエスシー(https://www.psc-inc.co.jp/)（以下PSC、本社：東京都港区、代表取締役：鈴木正之）は、2025年10月29日より脆弱性診断ページ(https://www.psc-securities.com/service/security-survey/)をフルリニューアル、診断件数1000社突破を記念した期間限定キャンペーンを実施することをお知らせ致します。

■脆弱性診断(https://www.psc-securities.com/service/security-survey/)とは

システムやソフトウェアに「セキュリティ上の弱点（脆弱性）」が存在しないか検査するための診断です。どれだけ注意深く設計・開発しても、設計ミスやプログラムの不備などにより、意図しない「弱点」が生じることがあります。弱点を放置すると、攻撃者に悪用され、情報漏洩やシステム停止、不正アクセスやマルウェア感染など、深刻な被害につながる可能性があります。多額の経済的損失が発生するだけでなく、顧客や取引先からの信頼を失い、ブランド価値や株価の下落にもつながります。これらの潜在リスクを防ぎ、企業の持続的繁栄を支援するのが脆弱性診断です。

お問い合わせ :https://www.psc-securities.com/inquiry/

今回は脆弱性診断1,000社達成を祝して、ニーズにあわせた4＋Exの診断プランを期間限定価格でご提供。ぜひこの機会にお問い合わせください。

■PSCの脆弱性診断サービスのポイント7選💡

特徴1：脆弱性診断サービスの診断実績1,000件以上

特徴2：セキュリティサービス歴12年以上

特徴3：シェアNo.1 信頼性のある国産ツール「Vex」を使用した自動診断

特徴4：最短2日で診断結果の確認が可能

特徴5：専門家による手動シナリオ作成

特徴6：お客様環境にあわせた診断方法・報告プランの充実

特徴7：24時間365日セキュリティ監視、運用を行うSOC環境の整備

今後も脆弱性診断と合わせて、お客様のセキュリティ環境を総合的にセキュリティマネージメントできるようサービス強化を行って参ります。

