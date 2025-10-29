【即日完売】COCO VILLA Owners第24弾「COCO VILLA 北軽井沢 2nd（仮称）」、先着販売12口が31秒、全24口が2分27秒で申込満了

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：安藤 義人）が展開する「COCO VILLA Owners」第24弾プロジェクト「COCO VILLA 北軽井沢 2nd（仮称）（ココヴィラ きたかるいざわ セカンド）」が、2025年10月14日（火）19:30の販売開始と同時に多数のアクセスが殺到し、先着販売12口が31秒、抽選枠12枠を含めた全24口が2分27秒で申込満了となりました※

人気の軽井沢エリアで3棟目の展開となる本物件は、1,319平方メートル の広大な敷地にフルリノベーションを施し、COCO VILLA初の鏡面仕上げサウナとウッドデッキ、BBQスペースを備えた付加価値の高いプライベートヴィラとして、多くの投資家から注目を集めました。

加えて、購入後の運営面でも安心して任せられるよう、軽井沢支店の設立を計画。現地での安定的なオペレーション体制を構築し、遠方でもCOCO VILLAクオリティを維持できる点が高く評価されました。

※ キャンセルが発生した場合、再販を行う可能性があります

■ 軽井沢エリア3棟目の展開「フルリノベ×鏡面サウナ」の差別化で投資家の心を掴む

今回の「COCO VILLA 北軽井沢 2nd（仮称）」は、販売開始と同時に申込みが殺到し、全24口が2分27秒という記録的なスピードで申込満了となりました。COCO VILLAシリーズでは軽井沢エリアで3棟目の展開となり、同エリアへの投資家層の注目の高さを示す結果となりました。

「COCO VILLA 北軽井沢 1st（仮称）」から車で約15分という好立地に加え、1,319平方メートル （約399坪）の広大な敷地を活かしたフルリノベーション、そしてCOCO VILLA初となる鏡面仕上げのプライベートサウナとウッドデッキBBQスペースという他にはない差別化要素が、投資判断の決め手となったと考えられます。

特に、軽井沢エリアでの運営実績をベースに、現地支店を設立して清掃・運営・緊急対応までを含む現地チーム体制を計画することで、遠方の物件でもCOCO VILLAクオリティを維持できる点が、投資家の安心材料となりました。また、SANU 2nd HomeやNOT A HOTELなど人気施設が集まる注目エリアでの展開という成長性への期待も高まりました。

■ 資産として収益も得られる新しい別荘所有「COCO VILLA Owners」

COCO VILLA Ownersは、従来の別荘所有とは異なり、共同所有モデルによって、手頃な価格で別荘を持つことができる新しい仕組みです(特許出願中)

オーナーは、年間最大120泊（※1）を自己利用できるほか、利用しない日数を貸別荘として運営し、その収益をランニングコストに充て、余剰分を各オーナーへ分配します。

宿泊にはCOCO VILLA Owners独自の「COCO VILLAポイント」を利用し、所有する別荘だけでなく、全国各地にある、所有していないCOCO VILLAにも宿泊できます。

また、所有権を持つことができるため、売却（※2）や相続、さらには減価償却による節税メリットも得られます。

COCO VILLA Ownersは「利用」と「投資」の両方の価値を兼ね備えた、新しい別荘の持ち方です。

※1 1物件あたりオーナー全員で宿泊できる最大日数(旅館業法の適用物件では年間120泊、民泊物件では年間180泊を貸し出し可能)

※2 3年間の保有義務あり、その後、当社が転売活動を行います

COCO VILLA Ownersのサービス概要は下記Webサイトからご確認ください。

https://owners.coco-villa.jp/scheme/

■ COCO VILLA Owners 第24弾は北軽井沢「暮らしたくなる別荘」がさらに進化

1,319平方メートル の広大な敷地に建つ、1990年築の既存物件をフルリノベーション。3LDK・3ベッドルーム（セミダブル6床）で最大10～12名（推奨6名）が宿泊可能な贅沢な空間を提供します。

また、浅間山（車で約40分）、鬼押出し園（車で約20分）、白糸の滝（車で約24分）という優れた観光アクセスと、軽井沢倶楽部やSANU 2nd Homeなど人気施設が集まるエリアでの展開により、安定した需要が期待できます。

1｜人気上昇中の軽井沢エリアで広がるプライベート空間

【 注目ポイント 】

1：人気上昇中の軽井沢エリアで3棟目の展開

2：COCO VILLA初の鏡面仕上げサウナとウッドデッキ、BBQスペース

3：フルリノベーションと完全プライベート空間

1：人気上昇中の北軽井沢エリアで3棟目の展開

・エリア実績：軽井沢・北軽井沢エリアですでに4棟を展開、運営ノウハウを蓄積

・注目エリア：SANU 2nd Home、NOT A HOTELなど人気施設が集まる成長エリア

・充実した観光資源：浅間山（車で約40分）、鬼押出し園（車で約20分）、白糸の滝（車で約24分）など

・豊富なアクティビティ：パルコール嬬恋（車で約40分）、北軽井沢スウィートグラス（車で約13分）など

2：COCO VILLA初の鏡面仕上げサウナとウッドデッキBBQスペース

・鏡面サウナ：COCO VILLA史上初となる鏡面仕上げのプライベートサウナ

・BBQ体験：ウッドデッキにBBQスペースを設置、自然を感じながらの食事体験

・広大な敷地：土地1,319平方メートル （約399坪）の広々とした空間

・プライベート性：1日1組限定のため、他の宿泊客と共有しない完全プライベート空間

3：フルリノベーションと完全プライベート空間

・フルリノベーション：1990年築物件を大規模フルリノベーション（2025年11月下旬～2026年1月下旬工事予定）

・設計：木造ルーフィング葺2階建て、100.34平方メートル 、3LDK・3ベッドルーム（セミダブル6床）を予定

・最大宿泊人数：推奨人数6名、最大10～12名まで宿泊可能予定

・駐車場：敷地内に2台

・利便性：最寄りのコンビニまで車で約10分

2｜安定した収益力と運営体制

【 注目ポイント 】

1：軽井沢エリアでの実績と成長トレンドに乗る優位性

2：実質利回り2～9%を目指す収益設計

3：軽井沢支店設立による安定オペレーション

1：軽井沢エリアでの実績と成長トレンドに乗る優位性

・エリア実績：軽井沢で3棟展開、安定した運営ノウハウを確立

・市場トレンド：別荘需要とプライベート宿泊ニーズの高まりによる成長市場

・ターゲット適合：富裕層・ファミリー層に刺さるプライベート性と体験価値

2：実質利回り2～9%を目指す収益設計

・収益モデル：初年度から4年目まで段階的な収益向上を計画

・分配方式：年2回の清算、指定口座への振込で透明性の高い運営

3：軽井沢支店設立による安定オペレーション

・現地体制強化：軽井沢エリアに支店を設立し、3棟の運営を一元管理

・品質維持：清掃・運営・緊急対応を含む現地チーム体制で遠方でもCOCO VILLAクオリティを維持

・地域連携：地元人材採用や地域企業との連携による持続可能な運営

■ 運営会社（ココザス株式会社）について

ココザス株式会社は、東京都港区に本社を置く、ライフデザイン事業を主とする企業です。

お客様のライフプランをサポートするため、資産形成・転職支援・住宅関係を中心に幅広いサービスを提供しています。

資産形成事業においては、中立的な立場からライフプランニング・保険の見直し・資産の見直し・各商品の説明など、お客様にとってベストな提案を行います。

■ ココザス株式会社 会社概要

社名 ：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名 ：代表取締役 CEO 安藤義人

事業内容 ：個人向けライフデザイン事業(資産形成/転職支援/住宅関係)、貸別荘シリーズ「COCO VILLA」の運営、都市型プライベートサウナ「COCO VILLA sauna」の運営

設立 ：2016年7月11日

所在地 ：東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F

公式HP ：https://cocozas.jp/

■ COCO VILLAの関連リンク

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing

COCO VILLA sauna ：https://coco-villa-sauna.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

会社名：ココザス株式会社

所在地：〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F

メール：info@cocozas.jp

担当 ：薗部（そのべ）