マルチブック、「2025年12月 DX 総合EXPO」に出展。大阪展示会初出展

株式会社マルチブック

株式会社マルチブック（本社：東京都品川区、代表取締役社長 渡部 学、以下「当社」）は、12月17日から19日にかけて大阪で開催される「2025年12月 DX 総合EXPO」に出展することをお知らせします。2027年4月1日以後開始事業年度から強制適用される新リース会計基準対応に向け、IFRS第16号対応で蓄積した知見を基盤にした新リース会計基準対応ERP「multibook」や、アウトソーシングサービスを紹介いたします。

来場お申し込みはこちらから（無料） :https://www.multibook.jp/seminar_updates/11278/

■ご紹介サービス（一部）

・新リース会計基準対応グローバルクラウドERP「multibook」

600社以上、35カ国以上で利用中のグローバルクラウドERP「multibook」。12カ国語・多通貨・複数帳簿に対応し、全世界の拠点をシームレスに統合します。会計、ロジスティクス、固定資産管理、IFRSリース資産管理、日本新リース会計基準、立替経費精算、マネジメントコックピット、BPOコックピット、外部システム連携（連結会計等）など豊富な機能群でエンタープライズ企業の基幹業務をサポートします。

・国内外のあらゆる経理業務を代行「マルチブックアウトソーシング」サービス

35カ国のコーポレート業務を支える「multibook」プラットフォームを活用し、貴社専用のチームが貴社に代わって業務を遂行します。これにより、業務の自動化・効率化、内部統制強化、経営状況のリアルタイム把握を実現します。

■このような方におすすめです

経理財務部門の新リース適用準備担当の方

新リース会計基準の概要と業務への影響を知りたい方

新リース会計基準のスムーズな適用に向けて情報収集中の方

新リース会計基準への移行支援サービスや、新リース対応のリース資産管理システムをお探しの方

■開催概要

日時：2025年12月17日(水) ～ 12月19日（金）10:00~17:00

会場：インテックス大阪 2号館 ブース番号：S08-01

費用：無料（展示会場の入場にはバッジが必要です。以下URLから事前にお申し込みください。）

■グローバルクラウドERP 「multibook」概要

2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となる新リース会計基準に対応。

導入が速い、処理速度が速い、解決が早い、速さを追求するグローバルクラウドERP。

12カ国語・多通貨・複数帳簿に対応し、全世界の拠点をシームレスに統合します。製造・商社・飲食・建設など多業種にわたり、上場企業から非上場企業まで、35ヵ国・600社以上での導入実績があります。

主な機能：会計、ロジスティクス、固定資産管理、IFRSリース資産管理、新リース会計基準、立替経費精算、マネジメントコックピット、BPOコックピット、外部連携(連結会計、倉庫管理等)機能

サービス名：「multibook」(マルチブック)

URL：https://www.multibook.jp/

※12の対応言語：

日本語、英語、タイ語、ベトナム語、韓国語、ミャンマー語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語(繁体字・簡体字)、インドネシア語

■株式会社マルチブック 会社概要

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部 学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：グローバルクラウドERPサービス 「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/