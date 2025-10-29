ÌÀ¼£¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¤òºÎÍÑ
³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¡¦CEO ³ÑÅÄ Ë¾¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿©¤È·ò¹¯¡×¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¯²ÁÃÍ¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤ëÌÀ¼£¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ¾¾ÅÄ ¹îÌé¡Ë¤Ë¡¢¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¡Ê https://www.legalon-cloud.com/ (https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20251029)¡Ë¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLegalOn¡×Æ³ÆþÇØ·Ê¡¦ÁªÄêÍýÍ³
¡Ê£±¡ËÆ³ÆþÇØ·Ê¡¦ÍýÍ³
Åö¼Ò¤Ç¤Ï½¾Á°¤è¤ê¡¢Ë¡Ì³¿³ºº¶ÈÌ³¤Î¿×Â®²½¡¦¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡ÖLegalForce¡×¤ò¡¢Äù·ëºÑ·ÀÌó½ñ¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡ÖLegalFofce¥¥ã¥Ó¥Í¡×¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡ÖLegalOn¡×¤ËÅý¹ç¡¦°Ü¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ°Æ·ï´ÉÍý¡¦·ÀÌó¥ì¥Ó¥åー¡¦ÅÅ»Ò¥µ¥¤¥ó¡¦·ÀÌó½ñ´ÉÍý¤Î³Æ¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ò°ì³ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢·ÀÌó¥ì¥Ó¥åー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëË¡Ì³¶ÈÌ³¤Î¹¹¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤¬²ÄÇ½¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ëº£¸å´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È
Äê¾ï¶ÈÌ³¤Î´ÑÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Ì³°Æ·ï¤Î¾õ¶·¡¦ÆâÍÆ¤òË¡Ì³ÉôÌç¡¦°ÍÍêÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ï»þÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢°Æ·ï½èÍý¤Ë¤ª¤±¤ëÀµ³ÎÀ¡¦Æ©ÌÀÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢AI¥ì¥Ó¥åーµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê·ÀÌó¿³ºº¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÆÃ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë¡Ì³ÉôÌç¤Î¶ÈÌ³Ç½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¼«Æ°¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ËÊÝÂ¸¡¦À°Íý¤µ¤ì¤¿°Æ·ï¤ò¡¢¼ÒÆâ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ñ¼ÁÅª¡¦°ÂÄêÅª¤ÊË¡Ì³¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÀ¼£¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê URL¡§https://www.meiji.com/ ¡Ë
- ²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ÌÀ¼£¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
- ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ¾¾ÅÄ ¹îÌé
- »ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¿©ÉÊ¡¢ÌôÉÊÅù¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦»Ò²ñ¼ÒÅù¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ª¤è¤Ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ì¤ËÉÕÂÓ¤Þ¤¿¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶È
- ËÜ¼Ò ¡§¢©104-0031 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶ÆóÃúÌÜ4ÈÖ16¹æ
- ÀßÎ© ¡§2009Ç¯4·î1Æü
- ½¾¶È°÷¿ô ¡§17,231¿Í¡ÊÏ¢·ë¡¦2025Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë
- »ñËÜ¶â ¡§300²¯±ß¡Ê30,000É´Ëü±ß¡Ë
- ¾å¾ì¶èÊ¬¡§Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2269¡Ë
¢£¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê URL¡§https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20251029) ¡Ë
¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÈó¸úÎ¨¤ÊË¡Ì³¶ÈÌ³¤ò°ìÁÝ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎË¡Ì³¥Áー¥à¤¬»×¹Í¤È·èÃÇ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢Á´¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£LegalOn Technologies¤ÎË¡Ì³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈAI¡Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿Ë¡Ì³¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿×Â®¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖLegalOn¡×¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Ì³ÁêÃÌ¤ä¥êー¥¬¥ë¥ê¥µー¥Á¡¢ÏÀÅÀÀ°Íý¡¢·ÀÌó½ñ¥ì¥Ó¥åー¡¢·ÀÌó½ñºîÀ®¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤«¤ÄÊ£»¨¤ÊË¡Ì³¶ÈÌ³¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖLegalOn Agents¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢³ÆË¡Ì³¶ÈÌ³¤òÊÛ¸î»Î´Æ½¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä³°Éô¾ðÊó¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¼«Î§Åª¤Ë½èÍý¤·¡¢Ë¡Ì³¥Áー¥à¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖLegalOn¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖLegalOn¡×¾å¤Ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬¼«Á³¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤Ë¼«Á³¤ÈÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLegalOn¡×¤ÏË¡Ì³¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦¿å½à¤ÎË¡Ì³AI¡×¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎË¡Ì³¥Áー¥à¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê URL¡§https://legalontech.jp/ ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies¤Ï¡¢AIÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ÈË¡Î§¡¦·ÀÌó¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥¬¥ëAI¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¤ÎÀßÎ©Åö½é¤«¤é¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥êー¥¬¥ëAI¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÍ½þÆ³Æþ¼Ò¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Ç7,000¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤«¤é»ö¶ÈÎÎ°è¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢AI¥«¥¦¥ó¥»¥ë¡ÖCorporateOn¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤òÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
- ²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies
- ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¡¦CEO¡¡³ÑÅÄ Ë¾
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ë¡Ì³¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯
- ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§¢©150-6219 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-1 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸SHIBUYA¥¿¥ïー19F
- ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2017Ç¯4·î
- »ñËÜ¶âÅù¡§198.5²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶âÅù´Þ¡Ë