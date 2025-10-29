【超速報】第22次ものづくり補助金 解説セミナー【無料公開】

株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役:福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




第22次ものづくり補助金の公募がついに開始されました！



公募開始日：2025年10月24日（金）


申請開始日：2025年12月26日(金）17:00


申請締切日：2026年1月30日（金）17:00


採択公表：2026年4月下旬頃予定



本セミナーでは、中小企業や小規模事業者の皆さまを対象に、革新的な製品・サービス開発や海外展開に向けた最新の支援内容をご案内します。



概要の整理に加え、申請枠や類型の違い、申請から採択・補助金振込までのスケジュールをわかりやすく解説します。


また、採択率を高めるための「加点項目」についてもポイントを押さえてご紹介します。



・第22次ものづくり補助金の最新概要を解説


・各申請枠・類型（高付加価値化枠・グローバル枠など）の整理


・申請要件だけでなく対象外事業者も詳しく解説


・公募開始から補助金振込までの具体的スケジュール紹介


・採択率を上げる「加点項目」の攻略ポイント


・申請に必要な事業計画書（3～5年）の要件確認


・gBizIDなど申請手続きに必須の電子化対応の注意点



これから申請を検討される方にとって必見の内容となっております。


無料で視聴できるので、是非お申込みください！



ナビットでは、本補助金の申請サポート・無料相談も受け付けています。


採択率を高めたい企業様は、こちらもぜひご活用ください。



